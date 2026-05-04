Свят

Груевски атакува правосъдния министър на РС Македония

В момента Никола Груевски има статут на политически бежанец в Унгария

4 май 2026, 18:42
Груевски атакува правосъдния министър на РС Македония
Източник: БГНЕС

Б ившият премиер на РС Македония Никола Груевски реагира остро срещу министъра на правосъдието Игор Филков, след като стана ясно, че Скопие събира документите, необходими за нова процедура по екстрадицията му от Унгария.

Темата отново стана актуална след политическите развития в Унгария и изявленията на лидера на партията победител „Тиса“, Петер Мадяр, който заяви, че страната не трябва да бъде убежище за чуждестранни престъпници. Той обяви намерение да бъдат преразгледани знакови случаи на предоставено убежище, включително този на бившия македонски премиер.

Груевски управляваше Северна Македония, тогава Република Македония, в продължение на 10 години. През септември 2018 г. той бе осъден на две години затвор. Дни преди ареста си, на 12 ноември 2018 г., напусна страната през Албания, Черна гора и Сърбия и получи убежище в Унгария по време на управлението на Виктор Орбан.

Търсят Груевски с международна заповед, той иска убежище

Груевски заяви, че е проследил изявлението на министъра, който обяснил пред медиите как събира информация от съдилищата и как изчаква новата власт в Унгария, за да бъде поставен въпросът за статута му и за евентуална екстрадиция.

„Гледам го и се питам кой е на власт в Македония?! Погледнато отстрани, изобщо не изглежда, че СДСМ на престъпника Заев, с неговата омраза и мръсни методи, си е заминал от власт“, написа той в социалните мрежи.

Бившият премиер призова министъра със същата активност да провери, по думите му, злоупотребите и незаконните действия по съдебните дела срещу него в годините на управлението на Зоран Заев. Той твърди, че процесите са били политически мотивирани, а свидетели и обвиняеми са били подлагани на натиск и заплахи, за да дават неверни показания.

Груевски настоява Филков да провери дали от кабинета на Заев са изпращани списъци с лица, които трябвало да бъдат преследвани, отстранени от политиката или използвани като свидетели срещу други обвиняеми.

Той призова министъра да разговаря и с адвокатите по тези дела, за да установи „пред какъв натиск са били изправени“. Според него част от защитниците били принудени да се оттеглят, други били заглушавани, а трети не могли да повярват какво се случва в съдебните зали.

Груевски поиска Филков да прочете обвинителните актове, доказателствата и присъдите, за да се увери, че според него част от решенията са били взети под политически натиск от властта на Заев и от Специалната прокуратура.

Той оспори и обвиненията, свързани с парцели и апартаменти. Груевски твърди, че не е давал пари, не е искал от никого да купува имоти от негово име и няма връзка с фирмите, които са ги придобили.

Бившият премиер коментира и делото за насилието в община Център. Той заяви, че е бил осъден за „шамари“, които според него никога не са били нанесени, а съдът отказал да изслуша свидетелите, предложени от защитата му.

Груевски защити и действията си по проекта за магистралата Кичево-Охрид. По думите му е бил съден, защото е искал строителството да приключи по-рано, преди следващите избори, за да получи политически дивиденти.

Груевски: В затвора щяха да ме убият

„Тихо и дискретно нека попита съдиите как са пристигали поръчките за присъди от кабинета на тогавашния премиер и какво ги е очаквало, ако отсъдят по друг начин“, написа Груевски.

Той заяви, че не се учудва, когато чуждестранни министри, премиери или журналисти го наричат престъпник, защото според него те не познават детайлите по делата и начина, по който са водени процесите.

„Тези чуждестранни политици, премиери, министри, журналисти и други знаят, че има присъди, и само следват реториката, която години наред имаше предишната власт, водена от СДСМ“, заяви Груевски.

Бившият премиер свърза съдебните дела срещу себе си с периода на подготовката за промяната на конституционното име на страната и с процесите, засягащи европейската интеграция на Северна Македония. Според него, ако министърът иска да има професионален подход, трябва да се запознае с обстоятелствата от този период и да се дистанцира от действията на тогавашната власт.

Груевски призова Филков да изгледа и интервюта на бивши представители на Специалната прокуратура и съдебната система. Той посочи бившата прокурорка Лейла Кадриу, която според него е разказвала, че Специалната прокуратура е действала като щаб на СДСМ. Груевски спомена и Ристо Катавеновски, член на Върховния съд, който според него бил отстранен като съдия, защото отказал да изпълни поръчка по делото „Тенк“.

„Един ден всичко това ще стигне и до ЕС. Тази картина на правосъдната система в Македония ще бъде видяна от истинския ъгъл“, написа Груевски.

Той призова министъра да провери всички тези твърдения, преди да предприема действия по въпроса за екстрадицията му.

Реакцията на Груевски идва, след като от Наказателния съд в Скопие потвърдиха, че събирането на документите за неговата екстрадиция е на финален етап. Министерството на правосъдието е поискало информация за всички промени, които могат да имат значение за процедурата.

Министърът на правосъдието Игор Филков заяви преди дни, че се изчаква формирането на новото правителство в Унгария. След това унгарските власти трябва да бъдат официално уведомени, че Скопие настоява за връщането на Груевски.

Процедурата обаче остава сложна. Унгарското издание „Телекс“ съобщи, че искането за екстрадиция, подадено от предишното правителство на Северна Македония, е изтекло, а настоящите власти не са го подновили. Освен това срещу Груевски няма активна заповед на Интерпол.

В момента Никола Груевски има статут на политически бежанец в Унгария. Той го защитава от екстрадиция, но може да бъде преразгледан, ако унгарските власти преценят, че основанията за предоставяне на убежище вече не са валидни.

Дори при отнемане на статута екстрадицията не би била автоматична. За това ще бъде необходимо валидно искане от Северна Македония или действаща международна заповед за арест.

Ако бъде върнат в Северна Македония, Груевски трябва да изтърпи присъда от 10 години и половина затвор по делата „Насилие в Център“ и „Парцели на Водно“. Срещу него продължават и задочни процеси по делата „Титаник“ и „Талир 2“.

Източник: БГНЕС    
Никола Груевски Екстрадиция Унгария Северна Македония
Последвайте ни
Жена намушка четирима души във Варна

Жена намушка четирима души във Варна

Спират топлата вода в голяма част от София

Спират топлата вода в голяма част от София

Груевски атакува правосъдния министър на РС Македония

Груевски атакува правосъдния министър на РС Македония

Зеленски заплаши Москва с удар на 9 май

Зеленски заплаши Москва с удар на 9 май

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Аз, роботът, или как Китай изпревари с много всички останали

Аз, роботът, или как Китай изпревари с много всички останали

carmarket.bg
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
Ексклузивно

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

Преди 1 ден
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Ексклузивно

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Преди 1 ден
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Ексклузивно

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

Преди 1 ден
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Ексклузивно

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свлачището по пътя Смолян – Пампорово продължава

Свлачището по пътя Смолян – Пампорово продължава

България Преди 6 минути

Достъпът до района на свлачището е ограничен не само за автомобили, но и за пешеходно преминаване

Обявиха бедствено положение в област Кюстендил

Обявиха бедствено положение в област Кюстендил

България Преди 1 час

Минусовите температури и падналите слани са нанесли щети

Зеленски няма карти, с които да играе срещу Русия или Запада

Зеленски няма карти, с които да играе срещу Русия или Запада

Свят Преди 3 часа

Украинският президент изглежда неспособен да осигури за украинците реални придобивки, които да компенсират евентуален болезнен мир

Какво печели бизнесът, когато управлява няколко обекта на едно място?

Какво печели бизнесът, когато управлява няколко обекта на едно място?

Енергията на бъдещето Преди 3 часа

Когато данните от всички обекти са на едно място, контролът върху разходите е реален

.

Сериалът „Взимай парите и бягай“ за Ружа Игнатова стартира по Arena Action на 4-ти май

Любопитно Преди 3 часа

Смяната на доставчик: какво реално се случва стъпка по стъпка?

Смяната на доставчик: какво реално се случва стъпка по стъпка?

Енергията на бъдещето Преди 3 часа

Как протича смяната на практика и защо не е нужно да я отлагаш

Снимката е илюстративна

Столична община промени датите за класиране в детските градини: Вижте новия график

България Преди 4 часа

Срокът за редакция на кандидатурите се удължава заради дело във ВАС; първото класиране се мести за 22 май

Най-скъпите бижута, носени на Met Gala - от диаманти за $100 млн. до 241-каратов изумруд

Най-скъпите бижута, носени на Met Gala - от диаманти за $100 млн. до 241-каратов изумруд

Любопитно Преди 4 часа

Темата тази година е „Модата е изкуство“, което предполага сложни конструкции, ръчна изработка и скулптурни силуети

,

Джон Крайър проговори за сложните си отношения с Чарли Шийн години след скандалите

Любопитно Преди 4 часа

Актьорът от „Двама мъже и половина“ разкрива защо е изпитвал смесени чувства относно участието си в новия документален филм за своя колега и признава, че гневът му вече не е насочен към Шийн, а към начина, по който обществото е реагирало на неговия срив

Снимката е илюстративна

Токсичен „черен дъжд“ над Русия след ударите на Украйна по нефтените терминали

Свят Преди 4 часа

Екологична катастрофа в Черно море: Серия от удари подпалиха ключова рафинерия, докато жителите се оплакват от токсични валежи и опити за прикриване на мащабите на бедствието

КОНПИ отне имотите на Драгановеца

КОНПИ отне имотите на Драгановеца

България Преди 4 часа

Общата стойност на отнетото имущество е над 2 млн. евро

Актьорският състав на Something Very Bad Is Going to Happen

5 смразяващи минисериала с неочаквани обрати, които няма да спрете да гледате

Любопитно Преди 4 часа

Тези нови заглавия доказват, че границата между трилъра и реалността е по-тънка от всякога, обещавайки напрежение до последната минута

"Благословени сме": Камерън Диас стана майка за трети път на 53 години

"Благословени сме": Камерън Диас стана майка за трети път на 53 години

Любопитно Преди 4 часа

Холивудската звезда и съпругът ѝ Бенджи Мадън дадоха на сина си оригинално име, вдъхновено от латинския език. Щастливото събитие се случва в момент, в който 53-годишната актриса се готви за голямото си завръщане в киното след дълга пауза

Бъкингамският дворец потвърди: Принцеса Юджини очаква трето дете

Бъкингамският дворец потвърди: Принцеса Юджини очаква трето дете

Любопитно Преди 4 часа

Новината беше официално потвърдена от Бъкингамският дворец, откъдето съобщиха, че Крал Чарлз III е информиран и "е възхитен от новината"

Фискалният съвет настоява за спешни мерки заради дефицита и дълга

Фискалният съвет настоява за спешни мерки заради дефицита и дълга

България Преди 5 часа

Разходите за лихви по държавния дълг се увеличават със 76 на сто до 954 млн. евро

,

Публиката никога не се подценява

Любопитно Преди 5 часа

За борбата между Борислав и неговото алтер его, магията на театъра и цената на смеха

Всичко от днес

От мрежата

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

В нов сериал: Герасим Георгиев-Геро и Христина Джурова разплитат престъпление в Рилския манастир

Edna.bg

Кристиан Костов ще пее на големия финал на Евровизия 2026

Edna.bg

Кирил Десподов претърпя операция

Gong.bg

Марио Ивов изравни за Вихрен срещу Фратрия (видео)

Gong.bg

Какви ще бъдат заплатите на новите лица във властта

Nova.bg

Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро

Nova.bg