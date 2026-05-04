Груевски атакува правосъдния министър на РС Македония

Б ившият премиер на РС Македония Никола Груевски реагира остро срещу министъра на правосъдието Игор Филков, след като стана ясно, че Скопие събира документите, необходими за нова процедура по екстрадицията му от Унгария.

Темата отново стана актуална след политическите развития в Унгария и изявленията на лидера на партията победител „Тиса“, Петер Мадяр, който заяви, че страната не трябва да бъде убежище за чуждестранни престъпници. Той обяви намерение да бъдат преразгледани знакови случаи на предоставено убежище, включително този на бившия македонски премиер.

Груевски управляваше Северна Македония, тогава Република Македония, в продължение на 10 години. През септември 2018 г. той бе осъден на две години затвор. Дни преди ареста си, на 12 ноември 2018 г., напусна страната през Албания, Черна гора и Сърбия и получи убежище в Унгария по време на управлението на Виктор Орбан.

Груевски заяви, че е проследил изявлението на министъра, който обяснил пред медиите как събира информация от съдилищата и как изчаква новата власт в Унгария, за да бъде поставен въпросът за статута му и за евентуална екстрадиция.

„Гледам го и се питам кой е на власт в Македония?! Погледнато отстрани, изобщо не изглежда, че СДСМ на престъпника Заев, с неговата омраза и мръсни методи, си е заминал от власт“, написа той в социалните мрежи.

Бившият премиер призова министъра със същата активност да провери, по думите му, злоупотребите и незаконните действия по съдебните дела срещу него в годините на управлението на Зоран Заев. Той твърди, че процесите са били политически мотивирани, а свидетели и обвиняеми са били подлагани на натиск и заплахи, за да дават неверни показания.

Груевски настоява Филков да провери дали от кабинета на Заев са изпращани списъци с лица, които трябвало да бъдат преследвани, отстранени от политиката или използвани като свидетели срещу други обвиняеми.

Той призова министъра да разговаря и с адвокатите по тези дела, за да установи „пред какъв натиск са били изправени“. Според него част от защитниците били принудени да се оттеглят, други били заглушавани, а трети не могли да повярват какво се случва в съдебните зали.

Груевски поиска Филков да прочете обвинителните актове, доказателствата и присъдите, за да се увери, че според него част от решенията са били взети под политически натиск от властта на Заев и от Специалната прокуратура.

Той оспори и обвиненията, свързани с парцели и апартаменти. Груевски твърди, че не е давал пари, не е искал от никого да купува имоти от негово име и няма връзка с фирмите, които са ги придобили.

Бившият премиер коментира и делото за насилието в община Център. Той заяви, че е бил осъден за „шамари“, които според него никога не са били нанесени, а съдът отказал да изслуша свидетелите, предложени от защитата му.

Груевски защити и действията си по проекта за магистралата Кичево-Охрид. По думите му е бил съден, защото е искал строителството да приключи по-рано, преди следващите избори, за да получи политически дивиденти.

„Тихо и дискретно нека попита съдиите как са пристигали поръчките за присъди от кабинета на тогавашния премиер и какво ги е очаквало, ако отсъдят по друг начин“, написа Груевски.

Той заяви, че не се учудва, когато чуждестранни министри, премиери или журналисти го наричат престъпник, защото според него те не познават детайлите по делата и начина, по който са водени процесите.

„Тези чуждестранни политици, премиери, министри, журналисти и други знаят, че има присъди, и само следват реториката, която години наред имаше предишната власт, водена от СДСМ“, заяви Груевски.

Бившият премиер свърза съдебните дела срещу себе си с периода на подготовката за промяната на конституционното име на страната и с процесите, засягащи европейската интеграция на Северна Македония. Според него, ако министърът иска да има професионален подход, трябва да се запознае с обстоятелствата от този период и да се дистанцира от действията на тогавашната власт.

Груевски призова Филков да изгледа и интервюта на бивши представители на Специалната прокуратура и съдебната система. Той посочи бившата прокурорка Лейла Кадриу, която според него е разказвала, че Специалната прокуратура е действала като щаб на СДСМ. Груевски спомена и Ристо Катавеновски, член на Върховния съд, който според него бил отстранен като съдия, защото отказал да изпълни поръчка по делото „Тенк“.

„Един ден всичко това ще стигне и до ЕС. Тази картина на правосъдната система в Македония ще бъде видяна от истинския ъгъл“, написа Груевски.

Той призова министъра да провери всички тези твърдения, преди да предприема действия по въпроса за екстрадицията му.

Реакцията на Груевски идва, след като от Наказателния съд в Скопие потвърдиха, че събирането на документите за неговата екстрадиция е на финален етап. Министерството на правосъдието е поискало информация за всички промени, които могат да имат значение за процедурата.

Министърът на правосъдието Игор Филков заяви преди дни, че се изчаква формирането на новото правителство в Унгария. След това унгарските власти трябва да бъдат официално уведомени, че Скопие настоява за връщането на Груевски.

Процедурата обаче остава сложна. Унгарското издание „Телекс“ съобщи, че искането за екстрадиция, подадено от предишното правителство на Северна Македония, е изтекло, а настоящите власти не са го подновили. Освен това срещу Груевски няма активна заповед на Интерпол.

В момента Никола Груевски има статут на политически бежанец в Унгария. Той го защитава от екстрадиция, но може да бъде преразгледан, ако унгарските власти преценят, че основанията за предоставяне на убежище вече не са валидни.

Дори при отнемане на статута екстрадицията не би била автоматична. За това ще бъде необходимо валидно искане от Северна Македония или действаща международна заповед за арест.

Ако бъде върнат в Северна Македония, Груевски трябва да изтърпи присъда от 10 години и половина затвор по делата „Насилие в Център“ и „Парцели на Водно“. Срещу него продължават и задочни процеси по делата „Титаник“ и „Талир 2“.