Спират топлата вода в голяма част от София

10 столични квартала остават без топла вода

От "Топлофикация София" съобщиха, че има изместване на участък от разпределителен газопровод, захранващ ОЦ „Земляне”.

Кои квартали остават без топла вода след два дни

Заради това за периода от 00:00 ч. на 18.05.2026 г. до 21:00 ч. на 22.05.2026 г. ще бъде преустановено топлоподаването в редица столични квартали:

Ж.к. "Овча купел 1”, ж.к. ,,Овча купел 2”, ж.к. "Лагера”, кв. "Славия”, кв. "Красно село”, ж.к. "Бели брези”, ж.к. "Борово” ж.к. "Бъкстон”, ж.к. "Стрелбище”, ж.к. "Мотописта”, ж.к. "Гоце Делчев”, ж.к. "Хиподрума” и част от кв. "Манастирски ливади” - бл. 19А и бл. 19В.