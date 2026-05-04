"Благословени сме": Камерън Диас стана майка за трети път на 53 години

Н а 53 години Камерън Диас вече има прекрасно семейство с три деца. Актрисата и съпругът ѝ Бенджи Мадън посрещнаха малко момче с доста оригинално име.

Актрисата и музикантът, които вече са родители на две деца, обявиха появата на третото си дете, момченце. Рокерът от групата Good Charlotte сподели новината в Инстаграм на 4 май, като разкри и името на новороденото.

„Камерън и аз сме щастливи, развълнувани и се чувстваме толкова благословени да обявим раждането на третото ни дете, Nautas Madden. Добре дошъл на света, синко! Обичаме живота с нашето семейство, децата ни са здрави и щастливи, а ние сме благодарни! Забавлявам се. Изпращаме ви най-добрите си пожелания, семейство Мадън“, написа американският музикант.

Cameron Diaz and Benji Madden welcome baby No. 3, reveal unique name https://t.co/cSxJ28oPy2 pic.twitter.com/dbf4iAwuBL — Page Six (@PageSix) May 4, 2026

Камерън Диас и съпругът ѝ са избрали име, вдъхновено от латинската дума „nauta“, която означава „моряк“, „навигатор“ или „пътешественик“. Допълва се и значението: „онзи, който поема на пътешествие и не се страхува от непознатото“.

Преди появата на Nautas 53-годишната актриса и 47-годишният артист вече бяха родители на дъщеря Радикс, на 6 години, и син Кардинал, на 2 години, две деца, родени чрез сурогатна майка.

Двойката е заедно от 12 години и миналата година отпразнува 10 години брак. През последните години Камерън Диас се беше оттеглила от киното, за да се посвети на семейството си, преди да се завърне на екрана през 2025 г. с комедията Back in Action.

Тя участва и във филма „Chantage“ заедно с Киану Рийвс, пуснат на 10 април в Apple TV.

От няколко седмици актрисата снима и филма The Sham в Ню Йорк със Стивън Мърчант.