Джон Крайър проговори за сложните си отношения с Чарли Шийн години след скандалите

Д жон Крайър споделя своята истина за отношенията си с Чарли Шийн. Звездата от хитовия сериал "Двама мъже и полиовина", който си партнираше с Чарли в продължение на осем сезона, разказа за участието си в документалната поредица на Netflix от 2025 г. „aka Charlie Sheen“, въпреки бурната им история, съобщава E!News.

„Беше интересно“, сподели Джон по време на гостуването си в предаването The View на 1 май. „Имах много смесени чувства относно това дали да участвам, защото той очевидно е много сложен човек и ние имахме сложни отношения.“

Чарли беше уволнен от сериала през 2011 г. след публична битка със зависимостите. Поглеждайки назад, Джон обясни защо все още има проблем с начина, по който медиите са представяли неговия колега в този труден период.

„Осъзнах, че вече не му бях ядосан на него; все още бях някак ядосан на Америка“, обясни актьорът от „Култовото момиче“ решението си да се включи в документалния проект. „Защото когато той излезе от релси и полудя, много хора сякаш се забавляваха от това. Познавах го като приятел и колега и беше наистина болезнено да виждам цялата тази лудост и как хората ѝ се наслаждават. Това е част от причината, поради която исках да разкажа моята страна на историята.“

Джон отбеляза също, че Чарли е оценил участието му, като му е изпратил кратко съобщение: „Благодаря, че го направи.“

На въпрос дали би се срещнал очи в очи с Шийн в бъдеще, Крайър отговори: „Да, бих. Смешно е, защото от време на време излизат статии, че се караме, а това просто не е вярно.“

Коментарите на Джон идват седмица след като 60-годишният Чарли разкри, че двамата не са се свързвали след снимките на документалния филм.

„Не обичам да притеснявам хората“, призна актьорът пред списание People в интервю от 24 април, обяснявайки как често казва на репортерите, че ще потърси Крайър, но „никога“ не го прави. „Но мисля, че Джон би бил отворен за това. Той е прекрасен човек и много талантлив мъж.“

Чарли не скри благодарността си към всички, участвали в проекта, включващ разкази на семейството, приятели и бивши колеги: „Беше много мило, че всички се отзоваха, защото лесно можеха да ми кажат: „Майната ти, не ме интересува. Преживях го веднъж, не искам да говоря пак за това.“ Но те не го направиха.“

Къде са днес звездите от „Двама мъже и половина“?

Чарли Шийн

Синът на Мартин Шийн беше сърцето на сериала като Чарли Харпър в продължение на осем сезона, преди да бъде уволнен след конфликт с продуцента Чък Лори. Героят му беше убит, а по-късно изигран като призрак от Кати Бейтс.

Кариера: След сериала участва в „Психотерапия“ (2012-2014) и се появи в продукции като „Страшен филм 5“ и „Мачете убива“. През 2023 г. се помири с Чък Лори и участва в неговия сериал Bookies.

Личен живот: През 2015 г. обяви, че е ХИВ-позитивен. Трезвеник е от края на 2017 г. Има пет деца от три различни връзки.

Джон Крайър

Единственият актьор, участвал във всички 12 сезона като Алън Харпър.

Кариера: След финала издаде мемоари, игра Лекс Лутор в „Супергърл“ и участва в ситкома Extended Family.

Личен живот: Има две деца – дъщеря от сегашната си съпруга Лиза Джойнър и син от бившата си съпруга Сара Тригър.

Ангъс Т. Джоунс (Джейк)

Стана най-скъпоплатеното дете-актьор, но напусна сериала през 2013 г. по религиозни причини.

Кариера: Учи в Университета на Колорадо и се занимаваше с продуцентска компания. През 2023 г. също се появи в Bookies. Днес се занимава с музика и води живот далеч от светлините на прожекторите.

Аштън Къчър

Замени Шийн в девети сезон като милиардера Уолдън Шмит.

Кариера: Участва в сериала The Ranch и инвестира успешно в компании като Airbnb и Uber.

Личен живот: Женен е за Мила Кунис, с която имат две деца.

Кончата Феръл (Бърта)

Легендарната икономка на сериала получи две номинации за „Еми“.

Кончина: Актрисата почина през октомври 2020 г. на 77-годишна възраст.

Марин Хинкъл (Джудит)

Бившата съпруга на Алън продължи кариерата си с роли в „Джуманджи: Добре дошли в джунглата“ и хитовия сериал „Прекрасната г-жа Мейзъл“.

Мелани Лински (Роуз)

Странната съседка Роуз стана една от най-търсените актриси, печелейки признание за ролите си в Yellowjackets и Mrs. America. Омъжена е за актьора Джейсън Ритър.

Амбър Тамблин (Джени)

Дъщерята на Чарли от последните сезони днес е успешна актриса, режисьор и писател. Омъжена е за комика Дейвид Крос.

Холанд Тейлър (Евелин)

Майката на Чарли и Алън продължава да е изключително активна с роли в „Сутрешното шоу“ (The Morning Show) и „Холивуд“. От 2015 г. е във връзка с актрисата Сара Полсън.