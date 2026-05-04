Любопитно

Джон Крайър проговори за сложните си отношения с Чарли Шийн години след скандалите

Актьорът от „Двама мъже и половина“ разкрива защо е изпитвал смесени чувства относно участието си в новия документален филм за своя колега и признава, че гневът му вече не е насочен към Шийн, а към начина, по който обществото е реагирало на неговия срив

4 май 2026, 15:53
Джон Крайър проговори за сложните си отношения с Чарли Шийн години след скандалите
Източник: Getty

Д жон Крайър споделя своята истина за отношенията си с Чарли Шийн. Звездата от хитовия сериал "Двама мъже и полиовина", който си партнираше с Чарли в продължение на осем сезона, разказа за участието си в документалната поредица на Netflix от 2025 г. „aka Charlie Sheen“, въпреки бурната им история, съобщава E!News.

„Беше интересно“, сподели Джон по време на гостуването си в предаването The View на 1 май. „Имах много смесени чувства относно това дали да участвам, защото той очевидно е много сложен човек и ние имахме сложни отношения.“

Чарли беше уволнен от сериала през 2011 г. след публична битка със зависимостите. Поглеждайки назад, Джон обясни защо все още има проблем с начина, по който медиите са представяли неговия колега в този труден период.

„Осъзнах, че вече не му бях ядосан на него; все още бях някак ядосан на Америка“, обясни актьорът от „Култовото момиче“ решението си да се включи в документалния проект. „Защото когато той излезе от релси и полудя, много хора сякаш се забавляваха от това. Познавах го като приятел и колега и беше наистина болезнено да виждам цялата тази лудост и как хората ѝ се наслаждават. Това е част от причината, поради която исках да разкажа моята страна на историята.“

Джон отбеляза също, че Чарли е оценил участието му, като му е изпратил кратко съобщение: „Благодаря, че го направи.“

На въпрос дали би се срещнал очи в очи с Шийн в бъдеще, Крайър отговори: „Да, бих. Смешно е, защото от време на време излизат статии, че се караме, а това просто не е вярно.“

Коментарите на Джон идват седмица след като 60-годишният Чарли разкри, че двамата не са се свързвали след снимките на документалния филм.

„Не обичам да притеснявам хората“, призна актьорът пред списание People в интервю от 24 април, обяснявайки как често казва на репортерите, че ще потърси Крайър, но „никога“ не го прави. „Но мисля, че Джон би бил отворен за това. Той е прекрасен човек и много талантлив мъж.“

Чарли не скри благодарността си към всички, участвали в проекта, включващ разкази на семейството, приятели и бивши колеги: „Беше много мило, че всички се отзоваха, защото лесно можеха да ми кажат: „Майната ти, не ме интересува. Преживях го веднъж, не искам да говоря пак за това.“ Но те не го направиха.“

Къде са днес звездите от „Двама мъже и половина“?

Чарли Шийн

Синът на Мартин Шийн беше сърцето на сериала като Чарли Харпър в продължение на осем сезона, преди да бъде уволнен след конфликт с продуцента Чък Лори. Героят му беше убит, а по-късно изигран като призрак от Кати Бейтс.

  • Кариера: След сериала участва в „Психотерапия“ (2012-2014) и се появи в продукции като „Страшен филм 5“ и „Мачете убива“. През 2023 г. се помири с Чък Лори и участва в неговия сериал Bookies.
  • Личен живот: През 2015 г. обяви, че е ХИВ-позитивен. Трезвеник е от края на 2017 г. Има пет деца от три различни връзки.

Джон Крайър

Единственият актьор, участвал във всички 12 сезона като Алън Харпър.

  • Кариера: След финала издаде мемоари, игра Лекс Лутор в „Супергърл“ и участва в ситкома Extended Family.
  • Личен живот: Има две деца – дъщеря от сегашната си съпруга Лиза Джойнър и син от бившата си съпруга Сара Тригър.

Ангъс Т. Джоунс (Джейк)

Стана най-скъпоплатеното дете-актьор, но напусна сериала през 2013 г. по религиозни причини.

  • Кариера: Учи в Университета на Колорадо и се занимаваше с продуцентска компания. През 2023 г. също се появи в Bookies. Днес се занимава с музика и води живот далеч от светлините на прожекторите.

Аштън Къчър

Замени Шийн в девети сезон като милиардера Уолдън Шмит.

  • Кариера: Участва в сериала The Ranch и инвестира успешно в компании като Airbnb и Uber.
  • Личен живот: Женен е за Мила Кунис, с която имат две деца.

Кончата Феръл (Бърта)

  • Легендарната икономка на сериала получи две номинации за „Еми“.
  • Кончина: Актрисата почина през октомври 2020 г. на 77-годишна възраст.

Марин Хинкъл (Джудит)

Бившата съпруга на Алън продължи кариерата си с роли в „Джуманджи: Добре дошли в джунглата“ и хитовия сериал „Прекрасната г-жа Мейзъл“.

Мелани Лински (Роуз)

Странната съседка Роуз стана една от най-търсените актриси, печелейки признание за ролите си в Yellowjackets и Mrs. America. Омъжена е за актьора Джейсън Ритър.

Амбър Тамблин (Джени)

Дъщерята на Чарли от последните сезони днес е успешна актриса, режисьор и писател. Омъжена е за комика Дейвид Крос.

Холанд Тейлър (Евелин)

Майката на Чарли и Алън продължава да е изключително активна с роли в „Сутрешното шоу“ (The Morning Show) и „Холивуд“. От 2015 г. е във връзка с актрисата Сара Полсън.

Източник: E!News    
Джон Крайър Чарли Шийн Двама мъже и половина Netflix документален филм aka Charlie Sheen Актьорски кариери Зависимости Сложни отношения Холивуд Актьорски състав
Последвайте ни

По темата

Жена намушка четирима души във Варна

Жена намушка четирима души във Варна

Иран твърди, че е ударил боен кораб на САЩ, Вашингтон отрича

Иран твърди, че е ударил боен кораб на САЩ, Вашингтон отрича

Българка падна от 20 метра в Гърция, в критично състояние е

Българка падна от 20 метра в Гърция, в критично състояние е

Джон Крайър проговори за сложните си отношения с Чарли Шийн години след скандалите

Джон Крайър проговори за сложните си отношения с Чарли Шийн години след скандалите

Как да спестите от данък върху наема: Бонуси и отстъпки, които пропускате

Как да спестите от данък върху наема: Бонуси и отстъпки, които пропускате

pariteni.bg
10 породи кучета, подходящи за отглеждане на открито

10 породи кучета, подходящи за отглеждане на открито

dogsandcats.bg
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
Ексклузивно

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

Преди 1 ден
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Ексклузивно

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Преди 1 ден
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Ексклузивно

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

Преди 1 ден
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Ексклузивно

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво печели бизнесът, когато управлява няколко обекта на едно място?

Какво печели бизнесът, когато управлява няколко обекта на едно място?

Енергията на бъдещето Преди 31 минути

Когато данните от всички обекти са на едно място, контролът върху разходите е реален

.

Сериалът „Взимай парите и бягай“ за Ружа Игнатова стартира по Arena Action на 4-ти май

Любопитно Преди 32 минути

Най-скъпите бижута, носени на Met Gala - от диаманти за $100 млн. до 241-каратов изумруд

Най-скъпите бижута, носени на Met Gala - от диаманти за $100 млн. до 241-каратов изумруд

Любопитно Преди 49 минути

Темата тази година е „Модата е изкуство“, което предполага сложни конструкции, ръчна изработка и скулптурни силуети

Снимката е илюстративна

Токсичен „черен дъжд“ над Русия след ударите на Украйна по нефтените терминали

Свят Преди 57 минути

Екологична катастрофа в Черно море: Серия от удари подпалиха ключова рафинерия, докато жителите се оплакват от токсични валежи и опити за прикриване на мащабите на бедствието

Актьорският състав на Something Very Bad Is Going to Happen

5 смразяващи минисериала с неочаквани обрати, които няма да спрете да гледате

Любопитно Преди 1 час

Тези нови заглавия доказват, че границата между трилъра и реалността е по-тънка от всякога, обещавайки напрежение до последната минута

"Благословени сме": Камерън Диас стана майка за трети път на 53 години

"Благословени сме": Камерън Диас стана майка за трети път на 53 години

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда и съпругът ѝ Бенджи Мадън дадоха на сина си оригинално име, вдъхновено от латинския език. Щастливото събитие се случва в момент, в който 53-годишната актриса се готви за голямото си завръщане в киното след дълга пауза

Бъкингамският дворец потвърди: Принцеса Юджини очаква трето дете

Бъкингамският дворец потвърди: Принцеса Юджини очаква трето дете

Любопитно Преди 1 час

Новината беше официално потвърдена от Бъкингамският дворец, откъдето съобщиха, че Крал Чарлз III е информиран и "е възхитен от новината"

Фискалният съвет настоява за спешни мерки заради дефицита и дълга

Фискалният съвет настоява за спешни мерки заради дефицита и дълга

България Преди 1 час

Разходите за лихви по държавния дълг се увеличават със 76 на сто до 954 млн. евро

,

Публиката никога не се подценява

Любопитно Преди 2 часа

За борбата между Борислав и неговото алтер его, магията на театъра и цената на смеха

"Хизбула": В Ливан няма прекратяване на огъня

"Хизбула": В Ливан няма прекратяване на огъня

Свят Преди 2 часа

Конфликтът между Израел и „Хизбула“ отново ескалира през март след като вече беше започнала войната в Иран

Парад на суетата: Най-ексцентричните и скъпи шапки на Дербито в Кентъки 2026

Парад на суетата: Най-ексцентричните и скъпи шапки на Дербито в Кентъки 2026

Любопитно Преди 2 часа

От цветни фасцинатори до сензационни капели и дръзки бомбета – вижте най-ексцентричните аксесоари за глава на 152-рото издание на „Бягането за розите“

Рязко спиране на метро в Милано рани пътници - човек се озова на релсите

Рязко спиране на метро в Милано рани пътници - човек се озова на релсите

Свят Преди 2 часа

Властите разследват случая като вероятен опит за самоубийство

Русия ще реагира остро на експулсирането на нейни дипломати от Австрия

Русия ще реагира остро на експулсирането на нейни дипломати от Австрия

Свят Преди 2 часа

По-рано днес Виена обяви, че трима руски дипломати трябва да напуснат страната заради открито оборудване на покривите на дипломатически сгради

„Проблеми на богатите“: Защо Джеф Безос спешно продава яхтата си за $500 милиона

„Проблеми на богатите“: Защо Джеф Безос спешно продава яхтата си за $500 милиона

Любопитно Преди 2 часа

Оказа се, че суперлуксозната „Koru“ е твърде огромна дори за най-елитните пристанища в света

Кремъл засилва сигурността около Путин на фона на страхове от покушения и преврат

Кремъл засилва сигурността около Путин на фона на страхове от покушения и преврат

Свят Преди 2 часа

Австрия експулсира трима служители на руското посолство по подозрение в шпионаж

Австрия експулсира трима служители на руското посолство по подозрение в шпионаж

Свят Преди 3 часа

Външният министър на страната обеща „промяна на курса“ и строги мерки

Всичко от днес

От мрежата

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

На 53: Камерън Диас гушна син, името му значи „пътешественик“

Edna.bg

Мисия „Сън“: Къде грешим и защо бебето не влиза в режим?

Edna.bg

Левски пуска билетите за Лудогорец във вторник

Gong.bg

Големият ден за "сините" е близо! Левски обяви кога вдига титлата

Gong.bg

Нападение във Варна: Жена рани с нож четирима души

Nova.bg

Тежка катастрофа между кола и тир взе жертва край Ябланица (СНИМКИ)

Nova.bg