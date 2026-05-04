България

КОНПИ отне имотите на Драгановеца

Общата стойност на отнетото имущество е над 2 млн. евро

4 май 2026, 15:19
КОНПИ отне имотите на Драгановеца
Източник: КОНПИ

П рез първите 4 месеца на годината Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е отнела в полза на държавата имущество на обща стойност над 2 милиона евро (4 266 000 лева).

Отнетото имущество включва и значителен обем недвижими и движими активи. 

Сред тях са над 35 недвижими имота, включително 4 апартамента, 3 къщи, 16 земеделски и поземлени имота (ниви, лозя, ливади и идеални части от стопански обекти), както и 12 търговски, промишлени и складови сгради с прилежащи терени. В обхвата на конфискацията попадат и идеални части от право на строеж.

Отнети са също 87 превозни средства, сред които 80 леки автомобила, 4 товарни автомобила, 1 специализиран автомобил, 1 мотоциклет и 1 ремарке. 

Допълнително са конфискувани акции и дружествени дялове на стойност 21 800 евро (42 638 лева).

Лицата, на които е отнето имущество са с повдигнати обвинения или са осъдени за различни тежки престъпления като участие в  ОПГ с цел извършване на престъпления против данъчната и финансовата системи; пране на пари; трафик на хора; разпространение на наркотични вещества в особено големи размери; телефонни измами; изнудване; извършване на банкови сделки без разрешение (лиценз), т.нар. „лихварство“ и др.

Сред знаковите случаи е този на лице с инициали С.Т.К., известно с прякора Драгановеца, с дългогодишна криминална история и множество осъждания, включително за наркотрафик, държане на наркотични вещества и пране на пари, както в България, така и в Германия. С влязло в сила съдебно решение в полза на държавата са му отнети множество недвижими имоти в град Перник и региона, включително апартаменти, жилищни и стопански сгради, търговски обекти и земеделски земи.

В друг случай са отнети поземлен имот, лек автомобил и парична сума на лице с инициали К.М.К, обвинено за участие в организирана престъпна група, създадена с цел изнудване и набавяне имотна облага и извършване на престъпления против паричната и кредитната система.

Източник: БГНЕС    
КОНПИ отнемане на имущество пране на пари
