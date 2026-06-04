Порой превърна улици в реки и наводни квартали в Благоевград

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С илен пороен дъжд, изсипал се над Благоевград, предизвика сериозни наводнения в различни квартали на града. Улиците са се превърнали в „реки“, а в редица райони са отчетени щети по домове, мазета и приземни етажи.

Проливен дъжд наводни улици в Благоевград

По данни на местните обилният дъжд се е излял за кратък период от около 15-20 минути, но е бил с толкова голям интензитет, че канализационната система не е успяла да поеме водата.

Жители на засегнат квартал обясняват, че проблемът се повтаря при всеки по-силен дъжд. Според тях дъждовните води се смесват с битовата канализация и при натоварване се връщат обратно през тръбите, заливайки приземните помещения на сградите.

На място хората показаха наводнени мазета, където водата е достигнала високи нива, налагайки използването на чували като временна защита. Част от живущите разказват, че след всяко наводнение почистването се извършва ръчно - с кофи, парцали и подръчни средства, последвано от дезинфекция.

Според местните жители проблемът е свързан и с инфраструктурни изменения от предходни години, като твърдят, че след ремонт на улица в района канализацията не успява да поема обилните количества вода. Това води до ежегодни щети и затруднения за живеещите в засегнатите сгради, предава NOVA.

Хората в района посочват още вторични проблеми като появата на влага, насекоми и необходимост от постоянна дезинфекция след всеки пороен дъжд. Те настояват за спешни мерки за трайно решение на проблема с отводняването.

Очаква се местните власти да направят оглед на щетите и да преценят необходимите действия за подобряване на канализационната инфраструктура в засегнатите райони.