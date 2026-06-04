България

Порой превърна улици в реки и наводни квартали в Благоевград

Само за минути проливният дъжд причини щети по домове, мазета и приземни етажи

4 юни 2026, 08:42
Внимание, шофьори! Започва ремонт на ключов участък от АМ „Тракия“

Внимание, шофьори! Започва ремонт на ключов участък от АМ „Тракия“
Схема за половин милион евро в Пловдив: Как лекари източвали НЗОК без прегледи

Схема за половин милион евро в Пловдив: Как лекари източвали НЗОК без прегледи
Непълнолетна се заби с автомобил в ограда на къща в село до Луковит

Непълнолетна се заби с автомобил в ограда на къща в село до Луковит
На втора инстанция: Гледат мярката за неотклонение на обвинения за смъртта на 16-годишна в Благоевград

На втора инстанция: Гледат мярката за неотклонение на обвинения за смъртта на 16-годишна в Благоевград
Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис е на посещение у нас

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис е на посещение у нас
Четвъртокласниците се явяват на НВО по математика

Четвъртокласниците се явяват на НВО по математика
Половин България под жълт и оранжев код за опасни порои и градушки

Половин България под жълт и оранжев код за опасни порои и градушки
Сигнал за сделка с руски имоти в София, Валентин Златев: Всичко е законно

Сигнал за сделка с руски имоти в София, Валентин Златев: Всичко е законно

С илен пороен дъжд, изсипал се над Благоевград, предизвика сериозни наводнения в различни квартали на града. Улиците са се превърнали в „реки“, а в редица райони са отчетени щети по домове, мазета и приземни етажи.

Проливен дъжд наводни улици в Благоевград

По данни на местните обилният дъжд се е излял за кратък период от около 15-20 минути, но е бил с толкова голям интензитет, че канализационната система не е успяла да поеме водата.

Жители на засегнат квартал обясняват, че проблемът се повтаря при всеки по-силен дъжд. Според тях дъждовните води се смесват с битовата канализация и при натоварване се връщат обратно през тръбите, заливайки приземните помещения на сградите.

На място хората показаха наводнени мазета, където водата е достигнала високи нива, налагайки използването на чували като временна защита. Част от живущите разказват, че след всяко наводнение почистването се извършва ръчно - с кофи, парцали и подръчни средства, последвано от дезинфекция.

Според местните жители проблемът е свързан и с инфраструктурни изменения от предходни години, като твърдят, че след ремонт на улица в района канализацията не успява да поема обилните количества вода. Това води до ежегодни щети и затруднения за живеещите в засегнатите сгради, предава NOVA.

Хората в района посочват още вторични проблеми като появата на влага, насекоми и необходимост от постоянна дезинфекция след всеки пороен дъжд. Те настояват за спешни мерки за трайно решение на проблема с отводняването.

Очаква се местните власти да направят оглед на щетите и да преценят необходимите действия за подобряване на канализационната инфраструктура в засегнатите райони.

Източник: NOVA    
Благоевград наводнение поройен дъжд канализация инфраструктура щети наводнени мазета отводняване бедствие местна власт
Последвайте ни
Схема за половин милион евро в Пловдив: Как лекари източвали НЗОК без прегледи

Схема за половин милион евро в Пловдив: Как лекари източвали НЗОК без прегледи

Зловещи подробности: Скелет с куршум в черепа - намериха един от изчезналите учени в САЩ

Зловещи подробности: Скелет с куршум в черепа - намериха един от изчезналите учени в САЩ

The Telegraph: Как Украйна нанесе върховно унижение на Путин

The Telegraph: Как Украйна нанесе върховно унижение на Путин

4 юни: Нощта, в която танковете прегазиха надеждата

4 юни: Нощта, в която танковете прегазиха надеждата

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

biss.bg
10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 2 дни
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 2 дни
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 2 дни
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Трима загинали и седем ранени при украински удар по "нежилищни сгради" в Крим

Трима загинали и седем ранени при украински удар по "нежилищни сгради" в Крим

Свят Преди 8 минути

Няма данни за пострадали хора. Нанесени са щети на фасадата на частна къща

Жаби превзеха центъра на Бургас, гларуси започнаха „лов“ на площада

Жаби превзеха центъра на Бургас, гларуси започнаха „лов“ на площада

България Преди 12 минути

Природният феномен превърна центъра на града в неочаквана атракция

<p>Правосъдният министър на среща с Лаура Кьовеши в Люксембург</p>

Правосъдният министър Николай Найденов на среща с Лаура Кьовеши в Люксембург

Свят Преди 28 минути

Акцент в разговорите им ще бъде процедурата за подбор на български делегирани европейски прокурори

Бунт в Конгреса: Ограничиха военните правомощия на Тръмп в Иран

Бунт в Конгреса: Ограничиха военните правомощия на Тръмп в Иран

Свят Преди 1 час

Гласуването завърши с 215 на 208 гласа, като републиканците Томас Маси, Брайън Фицпатрик, Том Барет и Уорън Дейвидсън преминаха партийната линия, за да подкрепят резолюцията

Парламентът обсъжда промени, свързани с нефтения сектор и инвестициите

Парламентът обсъжда промени, свързани с нефтения сектор и инвестициите

България Преди 1 час

МС оттегли Доклада за отбраната за 2025 г.

МС оттегли Доклада за отбраната за 2025 г.

България Преди 1 час

Това е станало по предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов заради несъгласие с част от политическите подходи, записани в него

,

Само 10 минути на ден: Японско упражнение в легнало положение подобрява баланса и гъвкавостта

Любопитно Преди 1 час

<p>Израел и Ливан се споразумяха да удължат примирието</p>

След двудневни преговори: Израел и Ливан се споразумяха да удължат примирието

Свят Преди 2 часа

САЩ посредничиха за споразумение, което предвижда създаване на специални зони за сигурност

ЕС стартира преговорния процес за членство на Украйна и Молдова

ЕС стартира преговорния процес за членство на Украйна и Молдова

Свят Преди 2 часа

Страните членки са одобрили отварянето на първия клъстер от преговорните глави

<p>&quot;Компютърът каза &quot;не&quot;: CV-та изчезват в черната дупка на AI</p>

"Компютърът каза "не": CV-та изчезват в черната дупка на изкуствения интелект

Любопитно Преди 2 часа

Експерти обясняват как работи автоматизираният HR филтър и как да увеличите шансовете си

Астрономи откриха странен модел във ветровете на извънземни светове

Астрономи откриха странен модел във ветровете на извънземни светове

Любопитно Преди 2 часа

Противно на всички закони на физиката, колкото по-нагорещени са тези далечни светове, толкова по-бавни са ураганите в атмосферата им. Учените смятат, че са открили невидима спирачка

Тръмп ще участва в срещата на НАТО в Анкара през юли

Тръмп ще участва в срещата на НАТО в Анкара през юли

Свят Преди 7 часа

Според Рубио това е вероятно най-важната среща в историята на НАТО

Рубио обяви края на войната с Иран

Рубио обяви края на войната с Иран

Свят Преди 10 часа

Израел и Ливан се договориха в сряда за прилагане на примирие

Утре спират движението по Дунав мост при Русе

Утре спират движението по Дунав мост при Русе

България Преди 11 часа

Прогнозният срок за завършването на основния ремонт на трасето е краят на този месец

Шест държави потвърдиха участието си в инициативата за Украйна

Шест държави потвърдиха участието си в инициативата за Украйна

Свят Преди 11 часа

Зеленски отбеляза, че Европа трябва да действа по-активно за разработване на свои собствени способности за отбрана

Правителството предлага придобиване на нови 3D радари

Правителството предлага придобиване на нови 3D радари

България Преди 11 часа

Целта на проекта е развитие на способностите за наблюдение на въздушното пространство

Всичко от днес

От мрежата

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg
1

Атлантикът и Средиземно море по топли от обичайното

sinoptik.bg

Горчиво: Весела Бабинова и Владимир Зомбори минаха под венчилото

Edna.bg

Дневен хороскоп за 4 юни, четвъртък

Edna.bg

Никола Цолов излиза отново на пистата, предстои тренировка в Монако

Gong.bg

Седмица преди старта на Световното: определиха колко струва Ямал, сумата е шокираща

Gong.bg

Семейна схема за източване на НЗОК в Пловдив: Близо 4000 засегнати пациенти, над 3000 фиктивни направления

Nova.bg

Оранжев и жълт код за значителни валежи и гръмотевични бури в половин България

Nova.bg