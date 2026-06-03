Проливен дъжд наводни улици в Благоевград

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О коло 20 сигнала са подадени в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ след падналия проливен дъжд в Благоевград, съобщиха пред БТА от областната управа. Оттам посочиха, че към момента сигналите се обработват.

Източник: БТА

Обилният валеж предизвика наводнения на паркинги и по част от улиците в централната градска част.

От Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Благоевград посочиха, че сигналите са основно за наводнени мазета и гаражи. Няма данни за застрашени хора или постройки, допълниха оттам.

Източник: БТА

От общинската администрация съобщиха, че Общинският инспекторат в Благоевград се отзовава също на сигнали, подавани от граждани след проливния дъжд. От пресцентъра уточниха, че Инспекторатът работи в координация с екипи на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и МВР, и призоваха гражданите да подават сигнали на телефон 112 при необходимост.