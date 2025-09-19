България

Съдия Георги Ушев си направи отвод от делото за кмета на Варна Благомир Коцев

Съображенията на съдия Ушев са, че през последните няколко години адвокати от кантората, която защитава Коцев, са предприемали различни действия срещу него в качеството му на съдия

19 септември 2025, 15:32
Съдия Георги Ушев си направи отвод от делото за кмета на Варна Благомир Коцев
Източник: БТА / Минко Чернев

А пелативният съдия Георги Ушев от състава, който трябваше да разгледа мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, си направи отвод, съобщиха от съда.

Съдиите по дело за Благомир Коцев си направиха отвод

Мярката трябваше да бъде разгледана вчера от Апелативния съд в София, но на 17 септември съставът също си направи отвод. Апелативните съдии Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров посочиха, че заради предмета на делото се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран съдия.

Нов състав на съда ще гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев

Съображенията на съдия Ушев са, че през последните няколко години адвокати от кантората, която защитава Коцев, са предприемали различни действия срещу него в качеството му на съдия, включително и са подавали сигнал с искане да му бъде наложено дисциплинарно наказание.

В подкрепа към Коцев: Автомобили блокираха входа на служебния паркинг на НС

Поради тези обстоятелства и предвид обществения отзвук по делото, концентриран изключително върху съдиите, разглеждащи мерките за неотклонение съдия Ушев си прави отвод, посочват още от съда.

Кметът на Варна Благомир Коцев в съда - снимки от заседанието
14 снимки
Благомир Коцев дело
Благомир Коцев дело
Благомир Коцев дело
Благомир Коцев дело
Източник: БТА, Марин Колев    
Георги Ушев отвод Благомир Коцев кмет на Варна мярка за неотклонение Апелативен съд съдия София дисциплинарно наказание негативна кампания
<p>Ще действат с &quot;безпрецедентна сила&quot;&nbsp;в Газа</p>

ЦАХАЛ ще действат с "безпрецедентна сила" в Газа

Свят Преди 9 минути

Офанзивата за овладяване на град Газа предизвика международно възмущение

Камион самокатастрофира на АМ "Тракия"

Камион самокатастрофира на АМ "Тракия"

България Преди 23 минути

Ограничено е преминаването по изпреварващата лента

НЗОК предупреди: Измами с лични данни атакуват гражданите

НЗОК предупреди: Измами с лични данни атакуват гражданите

България Преди 55 минути

От компаниите се очаква предприемане на необходимите действия за блокиране и ограничаване на подобен тип електронни писма

<p>Законопроектът за домашния&nbsp;алкохол е оттеглен</p>

Законопроектът за ракията и виното е оттеглен - няма ограничения за домашното производство

България Преди 1 час

Производството и контролът на спиртни напитки, включително ракия, е от компетентността на Министерството на икономиката и индустрията

Талибаните забраниха книги, написани от жени, в университетите в Афганистан

Талибаните забраниха книги, написани от жени, в университетите в Афганистан

Свят Преди 1 час

Мярката е част от нова забрана, която също така изключва преподаването на човешки права и сексуален тормоз

Vivacom празнува 30 години от създаването на Център за управление на мрежата

Vivacom празнува 30 години от създаването на Център за управление на мрежата

Любопитно Преди 1 час

 

КНСБ отчете над 50% надценка на основни храни

КНСБ отчете над 50% надценка на основни храни

Пари Преди 2 часа

Конфедерацията констатира, че „има изключителна нехомогенност в ценообразуването“ на 21 стоки от малката потребителска кошница по региони

<p>Политическа кръв в САЩ: Защо насилието е част от историята</p>

Дългата история на политическото насилие в САЩ

Свят Преди 2 часа

Как насилието и използването на огнестрелни оръжия се превърнали в неделима част от американската история

<p>Медиите се покланят в &bdquo;двора на крал Тръмп&rdquo;&nbsp;</p>

„Дворът на крал Тръмп”: Медийните магнати се покланят, за да защитят важни сделки

Свят Преди 2 часа

„Свободата на словото вече не означава свобода на словото“

Пребитият шеф на полицията в Русе е изписан от болницата

Пребитият шеф на полицията в Русе е изписан от болницата

България Преди 2 часа

Лечението му продължава в домашни условия и остава под наблюдение

Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

България Преди 2 часа

Настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората, се казва в писмото

Обвиниха мъжа, заподозрян за убийството на съпругата си в Дупнишко

Обвиниха мъжа, заподозрян за убийството на съпругата си в Дупнишко

България Преди 2 часа

На 11 септември в с. Крайници умишлено е умъртвена 25-годишна жена, съобщават от прокуратурата

Какво каза Джими Кимъл за Чарли Кърк? Пълен телевизионен монолог

Какво каза Джими Кимъл за Чарли Кърк? Пълен телевизионен монолог

Свят Преди 2 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Носител на "Грами" загина в самолетна катастрофа

Носител на "Грами" загина в самолетна катастрофа

Свят Преди 3 часа

Джеймс, на 57 години, е бил един от тримата души на борда на едномоторния самолет Cirrus SR22T

Засилени мерки по пътищата в страната заради дългия уикенд

Засилени мерки по пътищата в страната заради дългия уикенд

България Преди 3 часа

Още в петък следобед се очаква трафикът да стане много натоварен

Желязков: Правителството получи ново доверие

Желязков: Правителството получи ново доверие

България Преди 3 часа

"Вижда се, че за ефективен вот на недоверие липсват поне 20 гласа на народни представители", добави той относно петия вот на недоверие срещу кабинета, който бе отхвърлен вчера

