България

Бившият зам.-кмет на Варна отрича да е уличавал Благомир Коцев в престъпление

"Вече заявих, че показанията ми пред КПК са дадени под натиск и заплахи", повтори Диан Иванов

22 септември 2025, 13:58
Бившият зам.-кмет на Варна отрича да е уличавал Благомир Коцев в престъпление
Източник: БТА

Б ившият заместник кмет на Варна - Диан Иванов заяви във Facebook профила си, че не е уличавал кмета на Варна Благомир Коцев в извършване на престъпление в показанията си. 

"Вече заявих, че показанията ми пред Комисията за противодействие на корупцията са дадени под натиск и заплахи", повтори Иванов.

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов е получил заплахи за живота си

"Подчертавам ясно, че в тях не съм уличил кмета на Община Варна Благомир Коцев в извършване на престъпление", обясни той. 

Бившият заместник кмет на Варна заяви, че всеки опит думите му да се представят като обвинение е манипулация. 

Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи. Заедно с него в ареста се озоваха и двама общински съветници. 

Иванов е основен свидетел срещу Коцев. Той твърди, че е получил заплахи за живота си, след като е депозирал в Софийската градска прокуратура заявление, че показанията му са взети под натиск. 

диан иванов коцев варна кмет
Последвайте ни

По темата

Политиците с послания по повод 117 години от Независимостта на България

Политиците с послания по повод 117 години от Независимостта на България

Голяма победа за България: Националният ни отбор по волейбол е на 1/4-финал на Световното

Голяма победа за България: Националният ни отбор по волейбол е на 1/4-финал на Световното

Откриха тяло на човек на екопътека „Невястата“ край Смолян

Откриха тяло на човек на екопътека „Невястата“ край Смолян

Огнен гняв: Вулканът Левотоби Лаки-Лаки в Индонезия изригна няколко пъти (ВИДЕО/СНИМКИ)

Огнен гняв: Вулканът Левотоби Лаки-Лаки в Индонезия изригна няколко пъти (ВИДЕО/СНИМКИ)

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Собствениците на Tesla минават на бензин, дизел дори и EV от други марки

Собствениците на Tesla минават на бензин, дизел дори и EV от други марки

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 6 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 6 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 6 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 6 дни

Виц на деня

– Защо пиете толкова ракия? – Докторът ми каза да стоя далеч от болестите. А спиртът дезинфекцира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Лесни домашни кроасани със сладко - без мая, без бакпулвер

Любопитно Преди 11 минути

Кроасани с конфитюр могат да се приготвят дори без мая и бакпулвер

Русия разположи в Мали най-големия транспортен хеликоптер в света

Русия разположи в Мали най-големия транспортен хеликоптер в света

Свят Преди 16 минути

Основната отличителна черта на Ми-26 е уникалната му товароподемност

Какво се случва, ако ядете твърде много протеини

Какво се случва, ако ядете твърде много протеини

Любопитно Преди 1 час

Социалните медии са пълни с хора, които ви призовават да консумирате повече протеини, включително чрез добавки като протеинови шейкове

Израел отвори отново важен граничен пункт с Йордания

Израел отвори отново важен граничен пункт с Йордания

Свят Преди 2 часа

Той беше затворен, след като йордански шофьор на камион откри огън на обекта, убивайки двама израелски военни

Кола блъсна и уби мъж на пътя Рила - Кочериново

Кола блъсна и уби мъж на пътя Рила - Кочериново

България Преди 2 часа

Пробите за алкохол и наркотици на шофьорката са отрицателни

Мадуро отхвърли обвиненията в трафик на наркотици, покани Тръмп на диалог

Мадуро отхвърли обвиненията в трафик на наркотици, покани Тръмп на диалог

Свят Преди 2 часа

Венецуелският президент изпрати писмо до американския си колега

Снимката е илюстративна

ЕС обяви официално, че е имало кибератака срещу европейски летища

Свят Преди 2 часа

Дейностите на летището в Берлин все още са затруднени

Изолирани и забравени: Как живеят хора в Приднестровието

Изолирани и забравени: Как живеят хора в Приднестровието

Свят Преди 2 часа

На територията на самопровъзгласилата се Приднестровска молдовска република има пет села, които все още са под молдовска администрация

Масирана руска атака взе жертви в Запорожие, има и ранени

Масирана руска атака взе жертви в Запорожие, има и ранени

Свят Преди 3 часа

Междувременно управителят на украинската Донецка област съобщи, че руските сили са убили в неделя четирима души

Снимката е архивна

Внимание шофьори! Затварят за ремонт три участъка от АМ "Тракия" в посока Бургас

България Преди 3 часа

Движението ще е двупосочно в платното за София, а през уикендите ще има реверсивни ленти

<p>Криминално проявен влезе с взлом в болницата в Разград</p>

Криминално проявен влезе с взлом в медицински помещения в болницата в Разград

България Преди 4 часа

Той е установен като извършител на серия увреждания в града

<p>Овладян ли е големият пожар&nbsp;край село Ракита</p>

Пожарът край село Ракита: Няма опасност огънят да приближи село Горно Романци

България Преди 4 часа

Директорът на държавното горско стопанство в Брезник предполага, че причината за огъня е човешка небрежност

Земетресение разлюля Света гора в Гърция

Земетресение разлюля Света гора в Гърция

Свят Преди 4 часа

Трусът е бил усетен и в района на Солун

Силният съперник на Ердоган на прицел: Какво става в Турция?

Силният съперник на Ердоган на прицел: Какво става в Турция?

Свят Преди 4 часа

В Турция репресиите срещу опозицията продължават с пълна сила,

<p>Влак дерайлира в Искърското дефиле</p>

Товарен влак дерайлира в Искърското дефиле

България Преди 5 часа

От релсите е излязал локомотивът и два-три вагона

Тенденции за коса тази есен: 5 нюанса, които гарантирано ще привлекат вниманието

Тенденции за коса тази есен: 5 нюанса, които гарантирано ще привлекат вниманието

Любопитно Преди 5 часа

Есен 2025 определя свои собствени правила дори за тенденциите в боядисването на коса

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg
1

Първите дни на есента - в плен на лятото

sinoptik.bg
1

Сергей Добрянов изкачи Черни връх хиляда пъти

sinoptik.bg

Как действа кармата (и защо понякога не ни се получава)

Edna.bg

Блясък без срок на годност: Как изглеждат днес супермоделите от 90-те

Edna.bg

Дембеле ще присъства на церемонията за „Златната топка“

Gong.bg

Лудогорец с важна информация за билетите за мача с Малмьо

Gong.bg

България се класира за четвъртфинал на Световното по волейбол

Nova.bg

117 години независима България! Чествания в цялата страна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg