Бившият зам.-кмет на Варна отрича да е уличавал Благомир Коцев в престъпление

Б ившият заместник кмет на Варна - Диан Иванов заяви във Facebook профила си, че не е уличавал кмета на Варна Благомир Коцев в извършване на престъпление в показанията си.

"Вече заявих, че показанията ми пред Комисията за противодействие на корупцията са дадени под натиск и заплахи", повтори Иванов.

"Подчертавам ясно, че в тях не съм уличил кмета на Община Варна Благомир Коцев в извършване на престъпление", обясни той.

Бившият заместник кмет на Варна заяви, че всеки опит думите му да се представят като обвинение е манипулация.

Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи. Заедно с него в ареста се озоваха и двама общински съветници.

Иванов е основен свидетел срещу Коцев. Той твърди, че е получил заплахи за живота си, след като е депозирал в Софийската градска прокуратура заявление, че показанията му са взети под натиск.