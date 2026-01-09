България

МВР обяви новите правила за спиране с тайни коли

„Системата няма способност да обработи в разумен срок всички наказателни постановления“, заяви доц. Милен Иванов

9 януари 2026, 13:01
Какво трябва да знаете за ваксината срещу варицела

КЗП и НАП: Проверките на цените продължават, има 80 нарушения

КЗК проверява сигналите за неправомерно увеличение на цените на лекарствата

Градският съвет на БСП - София настоява за спешен Конгрес, който да консолидира партията

Проф. Ива Христова: Хващаме грип по-лесно, ако носът и шията ни са студени

Поледиците в София изпратиха над 140 души в

Коварен риск

Близо 500 снегорина обработват републиканските пътища

О т МВР обявиха как ще бъдат спирани нарушители на пътя с тайните коли на полицията.

Когато полицейски наряд се движи с необозначено служебно моторно превозно средство, сигналът за спиране ще се подава едновременно чрез три елемента:

  • светлинен сигнал с мигаща синя светлина (т.нар. „буркан“)
  • специален звуков сигнал със сирена
  • светещ надпис „Полиция“ с указания към водача.

Надписът задължително трябва да бъде изписан на български и на английски език. Въпреки това, някои експерти предупреждават, че подобна практика може да крие сериозни рискове за сигурността на гражданите и да отвори възможност за злоупотреби, съобщава NOVA

Темата коментираха в предаването „Твоят ден“ Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите и доц. Милен Иванов, който е бивш заместник-ректор на Академията на МВР.

Според Георгиев използването на „тайни коли“ съществува и в други държави, но у нас проблемът е, че подобни мерки се въвеждат, без да са изпълнени по-важните и задължителни стъпки в системата за пътна безопасност. Той изрази съмнение, че фокусът отново пада върху крайната мярка, без да е изграден стабилен контролен механизъм по европейски модел.

Доц. Иванов постави като основен въпросите срещу кого ще се прилага тази мярка и какъв реален ефект се очаква да постигне тя. Експертите смятат, че технологиите трябва да заместят прекомерното разчитане на човешкия фактор.

Иванов посочи задължителните видеорегистратори в автомобилите като силен превантивен инструмент, който позволява нарушенията да бъдат документирани и изпращани директно към МВР. По думите му подобни записи са напълно годни като доказателство и няма юридически спор около това. Проблемът обаче е капацитетът на системата – колкото повече сигнали и фишове се генерират, толкова повече администрацията се „затлачва“.

„Системата няма способност да обработи в разумен срок всички наказателни постановления“, напомни той, като даде пример с вече известни случаи на дублирани фишове.

В обобщение Красимир Георгиев заяви, че мярката с цивилните автомобили не е лоша сама по себе си, но в български условия рискува да бъде „побългарена“ и да не даде реален резултат, въпреки вложения ресурс.

Рискове при разширяването на BG-ALERT

Системата BG-ALERT да се използва за издирване на престъпници и при терористични заплахи – това беше предложено от МВР. Според Георгиев подобно разширяване може да претовари системата и да обезцени основната ѝ функция.

„Ако хората започнат да получават сигнали за всичко, в момент на реална опасност те просто ще спрат да реагират“, предупреди бившият директор на академията на МВР. По думите му за издирване на престъпници съществуват други канали – полицейски системи, медии и специализирани платформи.

Източник: NOVA    
Президентът Румен Радев обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС

МВР обяви новите правила за спиране с тайни коли

Тръмп спря втора атака във Венецуела – хвали „умен жест“ на Каракас

Ужас в небето над Истанбул: Самолет прекъсна кацане заради свирепа буря, вълни люлеят лодки като играчки

Колко стават семейните и социалните помощи от тази година

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
