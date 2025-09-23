България

Апелативният съд остави в ареста Благомир Коцев

Той е зад решетките от два месеца

Обновена преди 18 часа / 23 септември 2025, 09:18
ВиК секторът се нужда еспешно от 3,7 млрд. лв.
Бащата на Любомир от Украйна: Той е на сигурно място, полагат се грижи за здравето му
Вицепрезидентът Йотова: Атаките срещу президента Радев са заради високия му рейтинг
Евакуация и замърсен въздух край Плевен заради пожара в „Плама“
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
БГ ТОЛ наказа свой служител, шофирал с 25 км/ч над лимита
Стратегическо партньорство: България и САЩ с меморандум за редкоземни метали и нови технологии
България и Виетнам готвят меморандум за трудова миграция

С офийският апелативен съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Той е обвинен за участие в престъпна група и за поискан подкуп, предава NOVA.

Защитата на Коцев поиска отвод на председателя на съдебния състав - Стефан Илиев, с мотив, че не е избран на случаен принцип. По думите ѝ, той бил разпределен от административния ръководител на Софийския апелативен съд, което е нарушение на закона.

"Отводът на председателя на състава се искаше, тъй като е определен без случаен подбор, каквото е задължението", коментира адвокатът на Коцев Ина Лулчева.

Бившият зам.-кмет на Варна отрича да е уличавал Благомир Коцев в престъпление

В състава е и магистратът Венелин Иванов, който е бил част от спецсъда, закрит именно по предложение на ПП-ДБ, чийто член е Коцев. Това правело и Иванов пристрастен, смята адвокат Ина Лулчева.

"Делото е политическо и то не на базата на твърдения и обсъждания на политики, а на базата на юридически критерии, които аз изложих пред съда. По нито едно дело това, че някой нещо е казал, не означава, че то е вярно без съдът да го провери", коментира тя.

Съдия Георги Ушев си направи отвод от делото за Благомир Коцев

Защитата отново повтори тезата си, че прокуратурата 10 месеца не работи по това разследване, както и отказва да разпита отново бившия заместник кмет Диан Иванов, който няколко пъти публично във Фейсбук профила си обяви, че първоначалните му показания са дадени под натиск от Антикорупционната комисия. Прокуратурата контрира, че те все пак трябва да бъдат кредитирани, а ако е оказан натиск - той може да бъде и от недържавна институция. Според държавното обвинение има опасност Коцев да се укрие или да извърши ново престъпление, ако бъде пуснат от ареста.

Самият градоначалник заяви, че трябва да има разследване и няма нищо против да напусне кметското кресло, ако това ще го върне при семейството му.

Прокуратурата не намери основания за исканите отводи, тъй като не са посочени конкретни обстоятелства по конкретното дело.

Нов състав на съда ще гледа мярката на Благомир Коцев

След проведеното съвещание съдът реши, че не намира искането за неоснователно. Илиев е определен със заповед на зам- председателя, като това право по отношение мерките за неотклонение му е дадено с решение на общото събрание на съда и по никакъв начин не нарушава случайното разпределение.

Това, че е докладчик, не го прави пристрастен, тези производства са бързи и вече е било отложено заради отвод на целия състав, посочват още от САС.

За Венелин Иванов - не са посочени персонални основания, че ще бъде пристрастен. След закриването на спецсъда, по силата на правна норма става магистрат в САС. Това, че е работил в спецсъда, закрит от управляващата тогава партия ПП, по никакъв начин не означава, че е против Коцев, избран с листата на същата формация, посочва още съдът.

Припомняме, че Благомир Коцев е зад решетките от два месеца. Миналата седмица тричленен състав на Апелативния съд, начело със заместник-председателя му Александър Желязков, си направи отвод. Магистратите Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров посочиха като причина: „тенденциозно, манипулативно насаждано в обществото невярно твърдение за съществуващи „зависимости“.

Беше избран нов съдебен състав, но единият от членовете му – бившият шеф на Апелативния спецсъд Георги Ушев също отказа да решава делото. Така – мястото му в състава трябва да бъде попълнено от нов съдия.

Кметът на Варна Благомир Коцев в съда - снимки от заседанието
14 снимки
Благомир Коцев дело
Благомир Коцев дело
Благомир Коцев дело
Благомир Коцев дело

 

Източник: NOVA    
съд дело варна кмет благомир коцев
