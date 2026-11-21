Днес, 21 ноември, ще има променлива облачност и валежи от дъжд на места, главно в планинските, западните и южните райони.

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, а в София – около 15°.

По Черноморието следобед ще преобладава слънчево време, въпреки дъждовното начало на деня.

В планините над 1800 метра валежите ще бъдат от сняг.

В понеделник се очакват усилване на северозападния вятър, понижение на температурите и валежи в много райони на страната.

В събота времето в България ще бъде с променлива облачност, като на места ще има превалявания от дъжд. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) валежите през деня ще бъдат предимно в планинските, западните и южните райони.

Вятърът през нощта е бил слаб от запад-югозапад, а през деня ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен. Минималните температури са между 5° и 10°, като в София са около 6°. Максималните ще достигнат между 14° и 19°, а в столицата – около 15°.

Атмосферното налягане ще продължи да се повишава и ще се доближи до средните стойности за месеца.

Какво ще бъде времето по Черноморието

По Черноморието преди обяд ще има по-значителна облачност и на много места ще превали дъжд. Следобед облаците ще намалеят и ще преобладава слънчево време.

Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 16° и 17°. Температурата на морската вода е от 13° до 14° по северното крайбрежие и около 15° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Дъжд и сняг в планините

В планините облачността ще бъде по-често значителна и ще има превалявания от дъжд. Над 1800 метра надморска височина валежите ще бъдат от сняг.

Вятърът ще бъде умерен до силен от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9°, а на 2000 метра – около 1°.

Какво време ни очаква в неделя и понеделник

В неделя облачността ще се увеличи. Привечер и през нощта срещу понеделник на места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд. Вятърът ще бъде слаб, с южна компонента. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 12° и 17°.

По-съществена промяна се очаква в понеделник, когато вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С навлизането на по-студен въздух температурите бързо ще се понижат. Облачността ще бъде предимно значителна, а валежи от дъжд ще има на много места в страната, като ще се придвижват от север на юг. В планините над 1500 метра дъждът ще преминава в сняг.

Така последните дни на ноември ще започнат с по-осезаема промяна на времето – от сравнително меки есенни температури през почивните дни към по-студено и дъждовно начало на новата седмица.

Прогнозата е по данни на Националния институт по метеорология и хидрология.