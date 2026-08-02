Морбили в България: 446 случая, 83% от тях са деца и препълнени болници в Плевен

Е пидемичният взрив от морбили в Централна Северна България продължава да се разширява, като броят на заболелите у нас вече достигна 446 души, от които 83% са деца. Лекарите бият аларма за сериозните рискове от дребната шарка и призовават за стриктно спазване на имунизационния календар. Специалистите подчертават, че това силно заразно вирусно заболяване нанася тежък удар върху организма, като срива клетъчния имунитет на пациента почти до нула.

Доц. Христина Бацелова обясни какво води до нови случаи на морбили у нас

Препълнени болници и риск при имунизация по време на взрив

Клиниката по инфекциозни болести към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен вече е препълнена. Сред най-честите и опасни усложнения при приетите пациенти са тежките пневмонии и уврежданията на нервната система.

Началникът на клиниката проф. д-р Цеца Дойчинова обясни, че по време на активен епидемичен взрив не се препоръчва поставянето на ваксина на хора с неизяснен контакт със заразен. Тя уточни, че ако вирусът вече е попаднал в организма, поставянето на ваксина в този момент може да предизвика значително по-тежко протичане на заболяването.

Ръст на случаите на морбили у нас

Парадоксът на ваксините и спадът в доверието

Въпреки че срещу морбили съществува изключително ефективна ваксина, която се прилага на 13-месечна и на 12-годишна възраст, част от родителите продължават да я пропускат.

В предаването „Пулс“ по NOVA NEWS проф. Радостина Александрова от БАН подчерта, че морбили е заболяване, което покрива всички критерии да бъде напълно елиминирано, както вече е постигано в редица развити държави. Според нея настоящият ръст на случаите в глобален мащаб е симптом за намаляващото доверие към имунизациите.

Тя припомни, че за последните 50 години ваксините са спасили живота на 154 милиона души, което равнява спасяването на шестима души всяка минута. Проф. Александрова допълни, че огромният успех на медицината е създал парадокс, при който хората са забравили за последиците от тежките болести от миналото и са започнали неоснователно да ги подценяват.