Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро беше хоспитализиран на 20 ноември след силни коремни болки.

Изследванията са установили почти пълно запушване на тънкото черво.

Синът му Карлос заяви, че баща му е претърпял повече от девет операции след нападението с нож през 2018 г.

Той отправи тежки обвинения към бразилските власти и съдията от Върховния съд Александър де Мораеш.

Първоначално Карлос се оплака, че не може да бъде до баща си, но впоследствие получи разрешение да го придружава в болницата.

Синът на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро - Карлос Болсонаро, отправи остри обвинения към властите в страната след поредното влошаване на здравословното състояние на баща му и приемането му в болница.

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„Целта продължава да бъде Жаир Болсонаро да бъде убит. По един или друг начин“, написа Карлос в публикация в социалните мрежи на 20 ноември.

Meu pai acaba de ir para o hospital novamente após sentir fortes dores abdominais. É óbvio que esse momento chegaria ao se manter um homem ativo preso, sem ter desviado um centavo dos cofres públicos, sob a farsa de “trama golpista” e com mais de 9 cirurgias após a facada de um antigo militante do PSOL, braço do PT, e que sua saúde se debilita a cada dia estando aprisionado devido à sua falta de mobilidade e à tortura psicológica sofrida diariamente. O objetivo ainda é matar Jair Bolsonaro. De um jeito ou de outro. E o pior: o único filho que Moraes permite que chegue perto, duas vezes por semana somente por duas horas, sou eu, e não posso estar ao seu lado nesse momento. Não tenho palavras nem sentimentos para descrever esse sujeito! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 20, 2026

Той припомни, че баща му е претърпял повече от девет операции след нападението с нож по време на предизборна проява през 2018 г. Карлос обвини за атаката бивш активист на лявата партия PSOL, която определи като свързана с Работническата партия (PT).

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В публикацията си синът на бившия държавен глава заяви, че здравословното състояние на баща му се влошава всеки ден заради ограниченията на движението и това, което той нарече „психологическо изтезание“ по време на задържането му.

Обвиненията са позицията на Карлос Болсонаро и не представляват установен факт за действия на бразилските власти.

Ограниченията за посещения и разрешението в болницата

Карлос Болсонаро критикува и ограниченията, наложени от съдията от Върховния съд Александър де Мораеш относно посещенията при баща му.

Според него единствено той от синовете на бившия президент има право да го посещава, като срещите са ограничени до два пъти седмично и по два часа.

В първоначалната си публикация Карлос изрази съжаление, че не може да бъде до баща си в момента на поредното му постъпване в болница.

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По-късно обаче той съобщи, че е получил разрешение да остане при него до второ нареждане, тъй като в лечебното заведение няма друг член на семейството.

„С баща ми съм в болничната стая. Първото ми впечатление беше ужасяващо“, написа Карлос след пристигането си. Той описа силно подуване на корема и съобщи, че изследванията са установили почти пълно запушване на червата.

Карлос заяви, че лекарите са започнали медикаментозно лечение и първоначално се опитват да овладеят състоянието без хирургическа намеса. Той съобщи още, че ще остане до баща си в болницата.

Какво е състоянието на Жаир Болсонаро

Жаир Болсонаро беше приет в болницата DF Star в столицата Бразилия на 20 ноември, след като получил силни коремни болки и подуване на корема.

Според информацията на Reuters и бразилската CNN изследванията са показали почти пълно запушване на тънкото черво и признаци на възпаление.

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Лекуващият кардиолог Бразил Каядо съобщи, че бившият президент е клинично стабилен, в съзнание и под наблюдение. Лекарите са назначили медикаменти и следят развитието на състоянието му, като към последната информация няма обявен срок за изписване.

Нападението, след което Болсонаро претърпя множество операции

Жаир Болсонаро беше намушкан с нож в корема на 6 септември 2018 г. по време на предизборна проява в град Жуис ди Фора, щата Минас Жерайс. Тогава той беше кандидат за президент на Бразилия.

Нападателят Аделио Биспу де Оливейра беше задържан, а партията PSOL потвърди, че той е бил неин бивш член. Впоследствие беше установено, че е действал сам. Няма доказателства, че партията е организирала нападението.

След атаката Болсонаро претърпя множество операции и неколкократно беше хоспитализиран заради усложнения, свързани с коремната област.

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Той беше президент на Бразилия от 2019 до 2022 г. През 2025 г. беше осъден на 27 години и три месеца затвор за участие в заговор за преврат след загубата на президентските избори през 2022 г. Впоследствие получи право да изтърпява наказанието си под домашен арест по здравословни причини.

Поредната хоспитализация отново постави здравословното състояние на бившия бразилски държавен глава във фокуса на общественото внимание, докато лекарите продължават да наблюдават развитието на състоянието му.