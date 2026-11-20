Деветото предварително гласуване в Съвета за сигурност на ООН не доведе до съгласие за наследник на генералния секретар Антонио Гутериш.

Нито един от осемте кандидати не е получил необходимата подкрепа от поне девет държави и одобрение без вето от постоянните членки.

Американският представител Майк Уолц изрази надежда за постигане на споразумение през декември, въпреки наближаващия край на мандата на Гутериш.

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Съветът за сигурност на ООН продължава да е в задънена улица по въпроса кой да наследи генералния секретар Антонио Гутериш, след като деветото предварително гласуване не доведе до постигане на консенсус, предаде ДПА.

Постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц обяви резултата след проведеното при закрити врата гласуване в Ню Йорк днес. Тъй като до края на мандата на Гутериш остават шест седмици, липсата на съгласие създава риск ООН да остане без нов генерален секретар след оттеглянето му, което допълнително би засилило натиска върху организацията.

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Нито един от осемте кандидати не е успял да получи необходимата подкрепа. За да бъде одобрен, кандидатът трябва да получи най-малко девет гласа в 15-членния Съвет за сигурност и да не бъде блокиран с вето от нито един от петте му постоянни членове.

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През последните месеци кандидатите полагат усилия да си осигурят подкрепа, като се съсредоточават върху петте държави с право на вето – САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция.

Уолц заяви, че остава оптимист и очаква Съветът за сигурност да постигне споразумение през декември.