България

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

Според проф. Кеворкян този грипен сезон е преминал сравнително благоприятно за страната

28 март 2026, 15:46
БАБХ затвори месокомбинат в Монтана заради нарушения на хигиената
МОСВ алармира: Някои язовири са пълни на 99% от обема си
Трайков: 9% ДДС за ресторантьорите не стои на дневен ред пред МС
Скъпите горива ни удрят по джоба: Как да намалим разходите
Сняг скова "Петрохан", проходим ли е проходът
Времето през уикенда: Студ, сняг, дъжд и гръмотевици
Правителството обяви мерки за 100 млн. евро срещу скока на цените
Освободиха от длъжност началника на затвора в София

Г рипният сезон в България е към своя край, но вниманието към инфекциозните заболявания не бива да отслабва. Това заяви епидемиологът проф. Ани Кеворкян в предаването „Пулс“.

По думите ѝ данните показват ясно намаляване на заболеваемостта. През 12-та седмица на годината случаите на грип и остри респираторни заболявания са около 88 на 10 000 души - почти два пъти по-малко спрямо пика в началото на сезона, когато са достигали около 150 на 10 000.

Проф. Кантарджиев: Тази година грипът се задържа по-дълго

В лабораторните изследвания вече не се откриват грипни вируси тип А и Б, а циркулират други сезонни причинители като респираторно-синцитиален вирус и аденовируси.

Според проф. Кеворкян този грипен сезон е преминал сравнително благоприятно за страната. Наблюдаваните показатели - заболеваемост, разпространение и хоспитализации - са по-ниски както спрямо предходния сезон, така и в сравнение с други европейски държави.

Експертът подчерта, че точна прогноза за следващия сезон е трудно да се направи. Причината е, че грипните вируси се променят постоянно.

Грипът отстъпва, но други респираторни вируси остават активни

По-малките изменения (т.нар. антигенен дрифт) водят до сезонните вълни, докато по-големи промени, които настъпват през по-дълги периоди, могат да доведат до появата на нови щамове и дори пандемии, тъй като населението няма изграден имунитет срещу тях.

Проф. Кеворкян обърна специално внимание на имунизациите при бременни, като подчерта, че темата все още среща съпротива в България.

По думите ѝ в световен мащаб практиката е утвърдена от десетилетия. Още през 60-те години в САЩ са въведени препоръки за ваксинация на бременни срещу грип заради по-високия риск от усложнения.

Днес препоръките включват имунизации не само срещу грип, но и срещу коклюш; респираторно-синцитиален вирус и COVID-19.

У нас вече има конкретни стъпки - ваксинацията срещу коклюш в последния триместър на бременността е въведена като целева мярка, финансирана от държавата. Същото важи и за ваксината срещу респираторно-синцитиален вирус.

Целта е да се защити не само майката, но и новороденото, което все още не може да бъде имунизирано.

Експертният съвет по имунизации е изготвил предложение за разширяване на обхвата на противогрипната ваксинация при деца: от 6 месеца до 7 години, както и за деца с хронични заболявания до 17 години.

Целта е дори при около 20% обхват да се постигне значително ограничаване на разпространението, тъй като децата са основен преносител на вируса в семействата.

Проф. Кеворкян изрази притеснение от случаите на морбили у нас и отказа на част от родителите да ваксинират децата си.

Тя определи заболяването като „индикатор“ за пропуски в имунизационния обхват. Според нея появата на морбили означава, че има групи от населението без защита и срещу други инфекции.

Морбили се предава изключително лесно по въздушно-капков път, като вирусът може да остане във въздуха до два часа. Един болен може да зарази до 18 души. Освен обрив и температура, заболяването може да доведе до тежки усложнения като пневмония, възпаление на средното ухо и енцефалит.

Източник: NOVA    
Грипен сезон Инфекциозни болести Ваксинация Имунизации при бременни Ваксинация на деца Морбили
Последвайте ни
biss.bg
dogsandcats.bg
Ексклузивно

Преди 9 часа
Ексклузивно

Преди 9 часа
Ексклузивно

Преди 9 часа
Ексклузивно

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 33 минути

Свят Преди 1 час

България Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

България Преди 3 часа

Свят Преди 4 часа

Свят Преди 4 часа

Свят Преди 4 часа

Свят Преди 5 часа

България Преди 6 часа

Технологии Преди 6 часа

България Преди 6 часа

Парламентарни избори Преди 6 часа

Свят Преди 7 часа

Свят Преди 7 часа

Свят Преди 7 часа

Всичко от днес

От мрежата

dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

sinoptik.bg
1

sinoptik.bg

Edna.bg

Edna.bg

Gong.bg

Gong.bg

Nova.bg

Nova.bg