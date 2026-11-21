С поред нов доклад дуумскролингът (компулсивното четене на негативни новини онлайн) трябва да се разглежда като глобален проблем за общественото здраве, тъй като милиони хора по света са засегнати от дигитални функции като автоматично възпроизвеждане на видеа и безкрайни информационни потоци, пише PEOPLE.

Изследователи от цял свят са установили, че около един на всеки 10 души в световен мащаб страда от това, което учените определят като проблемна употреба на интернет, се посочва в прессъобщение на австралийския университет „Флиндърс“ в Аделаида.

Doomscrolling Should Be Considered a Global Health Threat and Could Be Putting Millions at Risk, Experts Warn https://t.co/6R8VG5W06Z — People (@people) November 19, 2026

Авторите на изследването, публикувано в авторитетното медицинско списание The Lancet Psychiatry, посочват, че все повече хора трудно контролират поведението си в мрежата до степен, в която това уврежда тяхното здраве, лични отношения, работа, образование и качество на живот.

„Много дигитални продукти са умишлено създадени, за да привлекат и задържат вниманието ни“, заявява в съобщението д-р Андреа Чако, старши научен сътрудник по психология във „Флиндърс“.

Тя и нейните съавтори обръщат специално внимание на редица дизайнерски механизми, чиято цел е да задържат потребителите онлайн възможно най-дълго. Сред тях са безкрайното превъртане на съдържание, автоматичното пускане на видеа, персонализираните препоръки и постоянните известия от приложения и социални мрежи.

Проучването подчертава, че самият интернет не е проблемът. Професор Жолт Деметрович, преподавател по психично здраве и благополучие във „Флиндърс“, обяснява: „Дигиталните технологии вече са вплетени в почти всеки аспект от съвременния живот и носят огромни ползи.“

Той обаче допълва: „Предизвикателството е да намерим начини да намалим вредите, като същевременно запазим многобройните предимства на свързаността.“

Докладът очертава осем основни форми на проблемна употреба на интернет: видеоигри, хaзарт, онлайн пазаруване, гледане на порнография, използване на социални мрежи, кибертормоз, дигитално трупане на информация и киберхондрия (постоянно търсене на здравна информация в мрежата, което провокира тревожност).

Младите хора и хората с психични заболявания са особено уязвими към тези модели на поведение заради споменатите дизайнерски трикове, установява още изследването. Поради тази причина учените настояват за спешни мерки от страна на правителствата и технологичните гиганти.

Според доклада икономическите и социалните разходи от проблемната употреба на интернет могат да достигнат милиарди долари годишно. Само във Великобритания щетите се оценяват между 10 милиарда паунда (над 13 милиарда долара) и 12 милиарда паунда (близо 16 милиарда долара) на година.

Въз основа на натрупаните до момента научни доказателства авторите призовават за пълна прозрачност относно работата на алгоритмите, независим одит на дигиталните платформи, сериозни ограничения върху определени пристрастяващи функции и по-строга държавна регулация, за да не бъдат оставяни компаниите да се саморегулират.

„Тъй като животът ни става все по-дигитален, осигуряването на технологии, които подкрепят здравето и благополучието, е предизвикателство за всички нас“, казва проф. Деметрович. Д-р Чако добавя: „Ако искаме по-добри здравни резултати, особено сред младите хора, се нуждаем от дигитална среда, която подкрепя благосъстоянието, а не го подкопава.“, добавя той.

Новият доклад допълва нарастващия брой научни трудове за вредите от прекомерната употреба на интернет и смартфони, сред които и проучване от май 2026 г., според което социалните мрежи могат да бъдат толкова вредни за младите хора, колкото и тютюнопушенето.