Гръцката Пътна полиция засилва контрола върху неправомерното използване на пътните ленти.

Лявата лента на автомагистралите и скоростните пътища е предназначена за изпреварване от леките автомобили и мотоциклетите.

След приключване на маневрата водачите трябва да се върнат в дясната лента, когато това е безопасно.

Глобата за неправомерно движение в лявата лента е 150 евро, придружена с отнемане на шофьорската книжка за 20 дни.

За тежкотоварните автомобили и автобусите важат допълнителни ограничения, като при определени нарушения санкциите достигат 350 евро.

(*Информацията е по данни на БНР и гръцките издания BriefingNews и Car and Motor)

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Гръцката Пътна полиция предупреждава за стриктно прилагане на правилата за движение по автомагистралите и скоростните пътища, особено по отношение на използването на лявата лента. Властите напомнят, че тя не е предназначена за постоянно движение, а основната ѝ функция е извършването на изпреварване.

Съгласно действащия Закон за движение по пътищата в Гърция (ΚΟΚ) водачите на леки автомобили и мотоциклети трябва да използват лявата лента за изпреварване и след приключване на маневрата да се върнат в дясната, когато това може да стане безопасно.

За неправомерното използване на лявата лента се налага глоба от 150 евро, а шофьорската книжка се отнема за 20 дни. Санкцията важи и за водачите, които продължават да се движат вляво след приключване на изпреварването, без да има причина да останат там.

Изключение се допуска при задръстване, когато останалите ленти са натоварени и движението в лявата е необходимо според пътната обстановка.

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По-строги правила за камиони и автобуси

Отделни ограничения са предвидени за тежкотоварните автомобили и автобусите. На автомагистрали и скоростни пътища с три или повече ленти в една посока определени категории тежки превозни средства нямат право да използват най-лявата лента.

Това ограничение се отнася за товарни автомобили с максимално допустима маса над 3,5 тона, автобуси и състави от превозни средства с обща дължина над седем метра. Те трябва да се движат в двете най-десни ленти.

Гръцките медии посочват и отделна санкция от 350 евро за нарушения на задължението за движение в дясната лента от тежкотоварни автомобили и автобуси при определени условия. За тези нарушения законът предвижда и временно отнемане на шофьорската книжка.

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Новият правилник за движение в Гърция

Санкциите са част от новия гръцки Закон за движение по пътищата, който влезе в сила на 13 септември 2025 г. Той въвежда по-строга система за наказания при нарушения, застрашаващи безопасността на движението.

Новият закон предвижда различни категории нарушения и съответстващи им финансови санкции и административни мерки. При повторни нарушения наказанията могат да бъдат по-тежки.

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Гръцките медии отбелязват, че неправомерното използване на пътните ленти остава често срещан проблем. Полицията предупреждава, че ще санкционира водачите, които не спазват правилата и създават опасност за останалите участници в движението.

За българските шофьори, които пътуват през Гърция, това е важно напомняне, че движението в лявата лента не е въпрос на избор или предпочитана скорост, а на спазване на конкретни правила за безопасност.