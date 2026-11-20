З релищна победа постигна капитанът на Ураганите Симона в двубоя за оцеляване в “Игри на волята” тази вечер. Тя надви съперничката си Йоанна след впечатляващ обрат и изоставане от над осем минути. За победата си любителката на приключения спечели и общо 300 златни гроша.

Игри на волята Източник: NOVA

Съревнованието за спасение започна с първата за сезона битка на съюзниците. Йоанна се спря на доскорошния си коалиционен партньор Марио, а за Симона на Арената излезе строителят Иван. Победител в сблъсъка стана Марио, който грабна 50 златни гроша, ценно предимство за Йоанна и правото да върне Иван обратно при Канарите.

Игри на волята Източник: NOVA

Последвалият дуел за оцеляване постави Симона в неизгодна позиция. Трудности с елемента за баланс и предимството на нейната съперничка доведоха до сериозно изоставане. Непримиримият дух за победа обаче ѝ помогна да навакса преднината на Йоанна, да я изпревари с две обиколки и да триумфира.

Игри на волята Източник: NOVA

Загубата за студентката от Милано я отведе в тайната територия - Вишката, където я посрещна бизнесменът Красимир. Двамата ще споделят тежките условия и лишенията до следващата седмица, когато ще влязат в битка за оставане в надпреварата.

Игри на волята Източник: NOVA

Утре от 20:00 ч. по NOVA на бойното поле в Дивия север предстои грандиозният финал на отборното предизвикателство LactoFlor - Битка на звездите. В него Мартин Кънев и Николета Кръстева ще премерят сили със Светлин и Ваня Запрянова, а победителите ще получат наградата от €20 000.

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