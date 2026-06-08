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Доц. Христина Бацелова: Спадът в имунизационния обхват води до нови случаи на морбили у нас

Най-засегната е Врачанска област с над 188 случая, сочат данни и коментари на епидемиолози

8 юни 2026, 11:12
Доц. Христина Бацелова: Спадът в имунизационния обхват води до нови случаи на морбили у нас
Източник: iStock

В България са регистрирани 341 случая на морбили в седем области, като най-много са във Враца - над 188. Основната причина е спад в ваксинационното покритие, посочват специалисти. Това каза доц. д-р Христина Бацелова, експерт по епидемиология на инфекциозните болести в Пловдив, която коментира и риска от Ебола в Конго.

В страната са отчетени общо 341 случая на морбили от началото на годината в седем области, като най-голям брой е регистриран във Врачанска област - над 188 случая.

Според доц. Бацелова основната причина за разпространението е спадът в имунизационния обхват.

„Всъщност първопричината е фактът, че имаме спад в имунизационния обхват с първата доза на ваксината срещу морбили, както и с втората. И поради тази причина, когато обхватът падне под 95 процента, морбили като най-заразния вирус в момента в света си намира начин да пробие отново“, обясни тя.

На въпрос защо се стига до намаляване на ваксинацията, специалистът посочи, че причините са основно свързани с отлагане без медицински основания.

„Понижението на обхвата е свързано с отлагане много често без медицинска причина при приложението на първата доза, която е на 13-месечна възраст“, допълни тя.

  • Причини за ниския ваксинационен обхват

По думите на доц. Бацелова ваксини срещу морбили винаги е имало достатъчно в страната, а проблемът не е в снабдяването.

„Ваксини винаги е имало в България съвсем достатъчно срещу морбили. Никога не ни е бил известен такъв проблем да съществува“, посочи тя.

Като основен фактор тя открои страховете на родители и медицински лица, основани на неверни твърдения.

„По-скоро има страх от тази ваксина, свързан с абсолютни митове за аутизъм, за алергични състояния, и поради тази причина има отлагане на тази ваксинация“, каза специалистът.

Тя допълни, че понякога ваксинацията се отлага и без медицинско основание и от медицински персонал - например при леки симптоми като хрема или кашлица.

„Хремата сама по себе си или една кашлица не са противопоказание за приложение на ваксина, ако детето е в добро общо състояние“, подчерта доц. Бацелова.

Източник: iStock Photos
  • Как се разпространява морбили и какви са симптомите

Морбили се предава по въздушно-капков път, като заразяването става дори при кратък контакт в затворени помещения.

„Един болен може да зарази между 18, 19 души, дори и 20 според някои автори“, обясни тя.

Сред първите симптоми са висока температура, зачервени и воднисти очи, както и характерни кожни обриви.

„Имаме първоначално висока температура, която може да стигне до 40 градуса. Появява се зачервяване на очите, след което се появяват петна на Филатов-Коплик в устната кухина, а след това характерният обрив“, каза доц. Бацелова.

Тя подчерта, че при съмнение за заболяване трябва незабавно да се потърси медицинска помощ.

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  • Ебола в Конго и рискът за Европа

В интервюто беше засегната и темата за разпространението на Ебола в Конго и възможните рискове за Европа.

Според доц. Бацелова рискът за европейските държави, включително България, не е висок, но не е напълно изключен заради глобалните пътувания.

„Инфекциозните болести също пътуват. Рискът за европейския континент не е толкова висок, колкото в този регион, тъй като там хигиената е изключително лоша“, посочи тя.

Тя обясни, че разпространението се улеснява и от традиционни погребални ритуали, както и от контакт с животни, носители на вируса.

„Това е район с много развита минна дейност, а там има много от тези плодоядни прилепи, които могат да заразяват човек, а след това и човек на човек“, каза специалистът.

Източник: БТА
  • Мерки и протоколи при риск от внос на вирус

По отношение на готовността на здравните системи доц. Бацелова посочи, че има разработени международни насоки.

„Световната здравна организация многократно е издавала такива гайдлайни. Има лични предпазни средства и е обяснено как да бъдат поставяни и сваляни, защото тогава рискът е по-висок“, обясни тя.

За пътуващите от рискови региони тя посочи, че на някои летища се извършва температурен контрол, но няма универсален алгоритъм за всички пътници.

Доц. д-р Христина Бацелова обобщи, че най-важната мярка срещу разпространението на морбили остава високият ваксинационен обхват и навременното поставяне на имунизациите.

Източник: NOVA NEWS    
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