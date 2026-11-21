Ф осил, открит преди години в американския щат Илинойс и съхраняван в музейна колекция, се оказа неизвестен досега праисторически вид, живял преди 309 милиона години - много преди появата на динозаврите. Откритието е направено от учени от Природонаучния музей „Фийлд“ (Field Museum) в Чикаго и е публикувано в научното списание Journal of Vertebrate Paleontology, съобщиха официално от музея.

Учен случайно направи поразително откритие на фосил от ледниковата епоха

Новоидентифицираният вид е ранен роднина на съвременните земноводни и е приличал на саламандър с късо, набито тяло на жаба. Той получава името Jeanerpeton mazonensis - „пълзящото същество на Джийн от Мейзън Крийк“, в чест на майките на двете студентки изследователки, ръководили проучването, които носят името Джийн.

New species of proto-amphibian described by students, named in honor of their mothers Meet Jeanerpeton mazonensis, meaning “Jean’s crawler from Mazon Creek.” Described in the Journal of Vertebrate Paleontology, ... Read More: https://t.co/5okOkwoYBg — Geology Page (@GeologyPage) November 19, 2026

През периода карбон районът около днешен Чикаго е представлявал топла, блатиста речна делта, обитавана от гигантски насекоми и ранни сухоземни животни. Бързото затрупване на организмите с утайки в находището Мейзън Крийк е запазило изключително фини анатомични детайли, които обикновено изчезват при вкаменяването.

„Това, което е наистина забележително при Мейзън Крийк, е, че запазва всички тези необичайни детайли - неща като възглавнички на пръстите и контурите на тялото. Във фосила на Jeanerpeton можем да видим някои от люспите на гърба му и миниатюрни „коремни ребра“, наречени гастралии. Могат да се видят дори отпечатъците от очите“, обяснява Алисън Сефковиц, съводещ автор на изследването и стажантка по програмата Women in Science на музея „Фийлд“.

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Вкаменелостта първоначално е намерена от любител колекционер и дарена на музея. При първите огледи учените я причисляват към вече познатия вид Amphibamus grandiceps - категория, която палеонтолозите наричат „таксон кошче за отпадъци“, тъй като в нея често попадат сходни на вид фосили с недостатъчно проучени различия.

Jeanerpeton mazonensis , gen. et sp. nov.: イリノイ州メゾンクリーク・化石鉱脈から発見された、極めて保存状態の良い後期石炭紀のアンフィバムス形類新種 イリノイ州、ペンシルバニア紀（モスコビアン期） 属名：2025年、 フィールド博物館の「女性科学者インターン」プログラムに参加したペイトン・コールバーグ氏とアリソン・セフコビッチ氏両名の母親に献名 種小名：産出地にちなむ 論文の要点 メイソン・クリーク産新属新種 Jeanerpeton mazonensis の記載: 米、イリノイ州の後期石炭紀地層（フランシス・クリーク頁岩部層：約3億900万年前）から、結核（コンクリーション）標本 FMNH PR 558 に基づき、アンフィバムス形類の新属新種 Jeanerpeton mazonensis gen. et sp. nov. を発見・記載した。 明確な解剖学的診断形質の同定: 眼窩中央を越えて後伸する長大な前額骨（固有派生形質）、22個の前サクラル椎骨、鋭く尖った単尖頭・均一な歯列、面長な吻部構造など、Amphibamus とは一線を画す明確な形態差を定めた。 趾頭パッドや皮膚組織など奇跡的な軟組織痕跡の解明: 末節骨を囲む現生両生類様「趾頭パッド」の痕跡、貝殻状装飾を持つ背側鱗、腹鱗、および首のくびれを欠く広大な体郭痕跡の保存をCTスキャンおよび高精度撮影により実証した。 メイソン・クリークにおける両生類高次多様性と初期適応放散の証明: 従来 Amphibamus grandiceps 単一種とされていたメイソン・クリークに、少なくとも 4 分類群以上のアンフィバムス形類が共存していたことを明示し、石炭紀における初期有頭足類幹群の急速な形態的・生態的適応放散を立証した。 論文 Sefcovic, A. J., Kohlberg, P. J., So, C., & Mann, A. (2026). Jeanerpeton mazonensis, gen. et sp. nov.: a new, exceptionally preserved, late Carboniferous amphibamiform from the Mazon Creek Lagerstätte, Illinois. Journal of Vertebrate Paleontology. https://t.co/k3YEcKUsWb フィールド博物館リリース 両生類の母：2人の学生科学者が、母親にちなんで名付けられた新種の原始両生類を記載 https://t.co/tFWVCP2rx9 — パンテオン (@pantheo27705718) September 24, 2026

„Това, което откриваме в колекцията на музея „Фийлд“, са редица екземпляри, които исторически са били групирани заедно в този общ таксон Amphibamus grandiceps. Jeanerpeton е един от тези видове. Сега намерихме достатъчно доказателства, че става дума за анатомично различно животно, и официално го изваждаме от тази група“, посочва Кам Со, съавтор на проучването и постдокторант в музея.

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Изследването е водено съвместно от студентките Пейтън Колбърг и Алисън Сефковиц в научната група на Арджан Ман, помощник-куратор по фосилни риби и ранни четириноги в музея „Фийлд“.

Защо откритието е важно за науката и как се правят пробиви без нови разкопки

Случаят с Jeanerpeton mazonensis показва, че някои от най-ценните научни открития днес се крият не под земята, а в чекмеджетата и хранилищата на старите музейни фондове. С навлизането на по-прецизни методи за анализ учените преразглеждат стари колекции по целия свят - включително и в европейските и българските природонаучни музеи, където прекласифицирането на налични екземпляри често води до описването на напълно нови за науката праисторически видове. За еволюционната биология фосилът е ценен и защото доказва, че ключови анатомични белези на днешните жаби и саламандри са съществували още преди 309 милиона години.