- Земетресение с магнитуд 6,8 е регистрирано в централната част на Перу.
- Епицентърът е в района на Хунин, в Андите.
- По данни на Геофизичния институт на Перу трусът е бил на дълбочина 129 километра.
- Земетресението е усетено и в столицата Лима.
- Жители са напуснали домовете си, а депутати са излезли от сградата на Конгреса.
Земетресение с магнитуд 6,8 разтърси централната част на Перу, съобщи Германският научноизследователски център по геонауки (GFZ), цитиран от "Ройтерс".
Трусът е регистриран в региона Хунин, в планинската верига на Андите. По данни на Геофизичния институт на Перу земетресението е било на дълбочина 129 километра.
Разлюляването е усетено и в столицата Лима, където жители са напуснали домовете си от съображения за сигурност. Телевизионни кадри показаха депутати, които излизат от сградата на Конгреса след труса.
Земетресенията са често явление в Перу, което се намира в Тихоокеанския огнен пръстен - зона с висока сеизмична активност, образувана от движението и взаимодействието на тектоничните плочи.
Голямата дълбочина на настоящия трус е важна характеристика при оценката на въздействието му, тъй като земетресенията с по-дълбоки огнища могат да бъдат усетени на значителни разстояния от епицентъра.
Към момента в предоставената информация няма данни за пострадали или нанесени материални щети.