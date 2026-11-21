Земетресение с магнитуд 6,8 е регистрирано в централната част на Перу.

Епицентърът е в района на Хунин, в Андите.

По данни на Геофизичния институт на Перу трусът е бил на дълбочина 129 километра.

Земетресението е усетено и в столицата Лима.

Жители са напуснали домовете си, а депутати са излезли от сградата на Конгреса.

Земетресение с магнитуд 6,8 разтърси централната част на Перу, съобщи Германският научноизследователски център по геонауки (GFZ), цитиран от "Ройтерс".

Източник: EPA/БГНЕС

Трусът е регистриран в региона Хунин, в планинската верига на Андите. По данни на Геофизичния институт на Перу земетресението е било на дълбочина 129 километра.

Разлюляването е усетено и в столицата Лима, където жители са напуснали домовете си от съображения за сигурност. Телевизионни кадри показаха депутати, които излизат от сградата на Конгреса след труса.

Земетресенията са често явление в Перу, което се намира в Тихоокеанския огнен пръстен - зона с висока сеизмична активност, образувана от движението и взаимодействието на тектоничните плочи.

Източник: EPA/БГНЕС

Голямата дълбочина на настоящия трус е важна характеристика при оценката на въздействието му, тъй като земетресенията с по-дълбоки огнища могат да бъдат усетени на значителни разстояния от епицентъра.

Към момента в предоставената информация няма данни за пострадали или нанесени материални щети.