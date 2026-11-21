Д окато милиони играчи се подготвят за дългоочакваната премиера на Grand Theft Auto VI, експерти по психично здраве и лекари предупреждават, че маратонските гейминг сесии, лишаването от сън и вманиачените навици за игра могат да имат сериозни физически и психически последици, пише Fox News.

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Най-новата част от хитовата поредица излeзe в четвъртък, 19 ноември, за PlayStation 5 и Xbox Series X|S, съобщават от базирания в Ню Йорк разработчик Rockstar Games.

Warning to GTA VI fans: How the new game could put your health at risk - beyond the obvious issue https://t.co/N2i8gEcLxl https://t.co/yTqrhxYeDM — New York Post (@nypost) November 19, 2026

Grand Theft Auto VI е екшън-приключенска игра, чието действие се развива в измисления щат Леонида, включващ и Вайс Сити. Играчите следват сюжетна линия, докато изследват виртуалния свят и изпълняват мисии.

Премиерата повдига въпроси за това колко време ще отделят играчите за заглавието, включително и през работната седмица.

Според проучване сред 1000 американски геймъри на пълен работен ден, проведено от медийната компания за игри и електронни спортове GameSquare, 10% планират да пропуснат работа заради излизането на играта.

Други 30% обмислят да си вземат почивен ден, а 36% заявяват, че биха се обадили, че са болни, вместо да използват планиран отпуск. Междувременно 42% очакват да бъдат по-малко продуктивни на работното място заради премиерата, показва още анкетата.

Джонатан Алпърт, психотерапевт с практика в Ню Йорк и Вашингтон, сравнява вълнението около големите гейминг премиери с нощните опашки за нови смартфони, отбелязвайки, че феновете искат да бъдат част от събитието.

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"Видеоигрите и социалните медии могат да бъдат чудесно разсейване от стреса в реалния живот и взаимоотношенията, но не бива да се превръщат в самия реален живот", коментира Алпърт, автор на книгата "Терапевтична нация" (Therapy Nation), пред Fox News Digital. "С други думи, те не трябва да доминират. Трябва да бъдат просто бягство.", добави той.

“Grand Theft Auto VI” has already made $1.5 billion in pre-orders with just two days until the game is released, according to estimates by market data firm Sensor Tower. https://t.co/dnDZSCKJZ0 https://t.co/TcPGffUIIy — Forbes (@Forbes) November 17, 2026

Рискове за здравето при продължителна игра

Grand Theft Auto е игра с отворен свят, което означава, че играчите могат свободно да изследват мащабна виртуална среда, вместо да следват предварително зададен път от едно ниво към следващо. От Кливландската клиника посочват, че тази свобода, съчетана с динамичното действие и наградите в играта, може да направи спирането изключително трудно.

Според Алпърт този постоянен поток от стимули може да повиши прага на възбудимост на играча, което прави обикновените общувания офлайн да изглеждат скучни в сравнение с виртуалния свят.

Прекарването на безсънна нощ в изследване на Вайс Сити също може да натовари мозъка. По данни на Националния институт за сърцето, белите дробове и кръвта на САЩ, недостигът на сън влошава концентрацията, забавя реакциите и затруднява контрола върху емоциите.

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Въпреки че една-единствена късна нощ едва ли ще причини трайни вреди, Алпърт подчертава, че системната загуба на сън прави играчите по-уязвими към тревожност, раздразнителност и затруднения при изпълнението на елементарни задачи в училище или на работа.

Продължителните гейминг сесии носят и физически щети. Седенето пред екран в продължение на осем или повече часа може да доведе до болки във врата и гърба, травми от повтарящи се движения и напрежение в очите, предупреждават от клиниката "Майо".

Проучване, цитирано от клиниката, установява, че зрителната умора засяга до 56% от състезателните геймъри, като симптомите включват главоболие и замъглено зрение.

Продължителното, непрекъснато седене може да намали притока на кръв към мозъка и краката, както и да наруши функцията на кръвоносните съдове.

"Хората могат да се разболеят, ако седят пред компютъра по осем или повече часа на ден, играейки игри", предупреждава Алпърт.

Признаци за проблемна игра

Американската психиатрична асоциация посочва девет предложени симптома на разстройство, свързано с интернет игрите - състояние, включено в диагностичния наръчник DSM-5-TR за допълнително проучване. Евентуалната диагноза изисква наличието на пет или повече от следните симптоми в рамките на една година:

Пълна обсебеност от игрите

Чувство на раздразнителност, тревожност или тъга при невъзможност за игра

Нужда от прекарване на все повече време в игра, за да се постигне удовлетворение

Многократни неуспешни опити за ограничаване на играта

Загуба на интерес към други дейности

Продължаване на играта въпреки възникналите проблеми

Лъжи пред членове на семейството или други хора относно времето, прекарано в игра

Използване на игрите като начин за бягство или облекчаване на негативно настроение

Застрашаване или загуба на значима връзка, работа или образователна възможност заради игрите

"Когато анализирам зависимости или хора, които прекарват твърде много време онлайн, гледам как това се е отразило на връзките им, работата, училището, семейните отношения, здравето и финансите им", обяснява Алпърт. "Така че, когато започнем да виждаме тези сфери да страдат, значи има проблем.", добави той.

Юношите и младите хора може да са по-уязвими към проблемно гейминг поведение, а тревожността и депресията често вървят ръка за ръка с него, посочват от Кливландската клиника.

Как да играем безопасно

За да се насладят на седмицата на премиерата по здравословен начин, експертите препоръчват поставянето на следните граници:

Правете редовни почивки за движение: Ставайте, разхождайте се или се разтягайте поне за пет минути на всеки час, за да възстановите кръвообращението и да облекчите мускулното напрежение, съветва Алпърт.

Ставайте, разхождайте се или се разтягайте поне за пет минути на всеки час, за да възстановите кръвообращението и да облекчите мускулното напрежение, съветва Алпърт. Поставете строги времеви ограничения: Алпърт препоръчва на родителите да държат конзолите извън спалните на тийнейджърите и да ограничат играта до час-два след приключване на домашните. За възрастните той съветва да дадат приоритет на работата и личните отношения пред късните нощни сесии.

Алпърт препоръчва на родителите да държат конзолите извън спалните на тийнейджърите и да ограничат играта до час-два след приключване на домашните. За възрастните той съветва да дадат приоритет на работата и личните отношения пред късните нощни сесии. Създайте психически буфер: След като излезете от играта, си дайте кратка почивка, преди да се върнете към ежедневните си задължения.

"Почти се налага да си направите вътрешна проверка и рестарт, за да си напомните, че това, което току-що сте видели, е фантазия, а това, което преживявате сега, е реалност", добавя Алпърт.

Психотерапевтът допълва, че опасенията относно физическите последици от гейминга трябва да се разграничават от твърденията, че игрите с насилие водят до насилие в реалния живот.

"Милиони хора играят видеоигри с насилие и не излизат на улицата, за да извършват престъпления", категоричен е той, като подчертава, че няма доказателства, свързващи гейминга с реалната престъпност.