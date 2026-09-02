Германската полиция започва разследване след бомбен атентат в близост до ТЕЦ в Юншвалде

- Германската полиция започна антитерористично разследване след бомбен атентат срещу електроразпределителна станция край ТЕЦ в Юншвалде.
- Взривът е повредил няколко електропровода и е причинил кратко прекъсване на електроснабдяването.
- Разследването включва подозрения за взрив с експлозиви, нарушаване на обществени услуги и повреждане на жизненоважна инфраструктура, както и за създаване на терористична организация.
Откриха самоделни взривни устройства в подстанция в Източна Германия
Германската полиция обяви днес, че започва антитерористично разследване след бомбен атентат вчера срещу електроразпределителна станция в близост до топлоелектрическа централа в Юншвалде, Източна Германия, който повреди няколко електропровода и предизвика кратко прекъсване на електроснабдяването, предаде Франс прес.
Police found several improvised explosive devices at the Preilak substation in Brandenburg, Germany, near the Janschwalde coal-fired power plant,— ꑭOstap Vyshnya 🇺🇦 (@VyshnyaOstap) September 1, 2026
— Euronewshttps://t.co/LCJcKgn77G
"Освен подозренията за нарушаване на обществените услуги, предизвикване на експлозия с помощта на взривни вещества и унищожаване на жизненоважно оборудване, бе започнато и разследване за създаване на терористична организация“, съобщи полицията в провинция Бранденбург.
German Substation Attacked— Pacific Wire (@JMChyno) September 1, 2026
Initial reports indicate that the Turnow/Preilack substation, near the Jänschwalde power plant, was targeted by homemade explosive devices.
Bomb squad have reportedly diffused more explosives found nearby. Authorities stated there is no danger. pic.twitter.com/pWMnzXEJn3