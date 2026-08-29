България

Остър спор между двама началници в МВР-Габрово

Случаят е докладван на ръководството на МВР, проверяват се обстоятелствата

29 август 2026, 14:22
Остър спор между двама началници в МВР-Габрово
Източник: iStock
  • В ОДМВР-Габрово е възникнал остър словесен конфликт между директора Илиян Иванов и заместника му Цветан Петков, който е ескалирал до крясъци и е наложил намеса на полицейски патрул и „Вътрешна сигурност“.
  • По непотвърдени данни са били поискани тестове за наркотични вещества, а директорът е настоявал заместникът му да бъде задържан. Случаят е докладван на ръководството на МВР.
  • ОДМВР-Габрово потвърди, че е имало спор, но отрече да е имало физическа саморазправа или сбиване. Причините за конфликта и евентуалните дисциплинарни действия засега не са известни.

МВР започва проверка в полицията в Габрово

Остър вербален конфликт между директора на Областната дирекция на МВР - Габрово Илиян Иванов и неговия заместник Цветан Петков е възникнал в сградата на дирекцията. Това съобщава NOVA, позовавайки се на свои източници.

 

По информация на NOVA спорът е ескалирал до крясъци и викове във фоайето на полицейската дирекция. Наложила се е намесата на дежурен полицейски патрул, а по-късно на място са пристигнали и служители на „Вътрешна сигурност“ в МВР.

По непотвърдени данни е било поискано извършването на тестове за употреба на наркотични вещества. Твърди се още, че директорът Илиян Иванов е настоявал заместникът му да бъде задържан.

Демерджиев уволни директора на ОДМВР-Благоевград

Случаят е докладван на високо ниво в Министерството на вътрешните работи, като според запознати с него е информиран и вътрешният министър Иван Демерджиев.

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Към момента не са известни конкретните причини за конфликта, както и дали ще последват дисциплинарни или други действия спрямо участниците.

Заради сериозността на твърденията и обществения интерес NOVA изпрати официално запитване до Министерството на вътрешните работи.

От пресцентъра на ОДМВР - Габрово потвърдиха, че е имало подобна ситуация и че между двамата ръководители е възникнал спор. Оттам обаче не дадоха повече подробности. Категорично е отречено да се е стигало до физическа саморазправа или сбиване.

Източник: NOVA     
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