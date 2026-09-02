Свят

Двама моряци загинаха при инцидент с танкер в Ормузкия проток

Саудитската корабоплавателна компания „Бахри“ потвърди смъртта на моряците, без да разкрива подробности за инцидента

2 септември 2026, 15:52
Двама моряци загинаха при инцидент с танкер в Ормузкия проток
Ормузкия проток   
Източник: БТА
  • Двама филипински моряци са загинали при инцидент с кораба „СИДР“ на саудитската компания „Бахри“, докато е преминавал през Ормузкия проток на 31 август.
  • Инцидентът съвпада със сигнал на танкер, че е бил поразен от три неизвестни снаряда при излизане от протока; Иран предупреждава танкери, които преминават без разрешение.
  • Това е пореден инцидент с кораб на „Бахри“ - месец по-рано друг неин супертанкер беше поразен край Оман, а два кораба бяха атакувани в Червено море.

Националната корабоплавателна компания на Саудитска Арабия „Бахри“ (Bahri) съобщи днес, че двама филипински моряци са загинали при инцидент с нейния кораб „СИДР“ (SIDR), докато на 31 август съдът е преминавал през Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Компанията не разкри допълнителни подробности около инцидента.

Снаряд удари пореден танкер в Ормузкия проток

На 31 август Британската агенция за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че танкер е подал сигнал, че е бил поразен от три неизвестни снаряда, докато се е насочвал към излизане от Ормузкия проток.

Иран заплашва танкерите, които се опитват да преминат през водния път без разрешение.

„Бахри“ продължава да поддържа постоянен контакт с кораба и да координира действията си с компетентните власти и представители на морската индустрия, като същевременно следи отблизо развитието на ситуацията“, се посочва в съобщението на компанията.

Три плавателни съда бяха поразени от снаряди в Ормузкия проток

Месец по-рано друг кораб на „Бахри“ беше поразен в близост до протока. По това време супертанкерът „Уедян“ (Wedyan) е плавал близо до бреговете на Оман.

Други два кораба на „Бахри“ - „АМЗАН“ (AMZAN) и „МАСА“ (MASA), по-рано бяха атакувани в Червено море, след като подкрепяните от Иран йеменски хуси обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия.

Източник: БТА, Галя Горнишка    
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