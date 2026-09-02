Двама моряци загинаха при инцидент с танкер в Ормузкия проток

Двама филипински моряци са загинали при инцидент с кораба „СИДР“ на саудитската компания „Бахри“, докато е преминавал през Ормузкия проток на 31 август.

Инцидентът съвпада със сигнал на танкер, че е бил поразен от три неизвестни снаряда при излизане от протока; Иран предупреждава танкери, които преминават без разрешение.

Това е пореден инцидент с кораб на „Бахри“ - месец по-рано друг неин супертанкер беше поразен край Оман, а два кораба бяха атакувани в Червено море.

🚨🇮🇷🇸🇦🇵🇭 UKMTO is reporting that a tanker was involved in a "security incident" resulting in 2 casualties.



Saudi Arabia's official carrier, Bahri, announced earlier the deaths of 2 of its Filipino crew members after a "security incident" while transiting the Strait 2 days ago.… pic.twitter.com/mP1Xw2ZyaS — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 2, 2026

Националната корабоплавателна компания на Саудитска Арабия „Бахри“ (Bahri) съобщи днес, че двама филипински моряци са загинали при инцидент с нейния кораб „СИДР“ (SIDR), докато на 31 август съдът е преминавал през Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Компанията не разкри допълнителни подробности около инцидента.

Снаряд удари пореден танкер в Ормузкия проток

На 31 август Британската агенция за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че танкер е подал сигнал, че е бил поразен от три неизвестни снаряда, докато се е насочвал към излизане от Ормузкия проток.

Иран заплашва танкерите, които се опитват да преминат през водния път без разрешение.

„Бахри“ продължава да поддържа постоянен контакт с кораба и да координира действията си с компетентните власти и представители на морската индустрия, като същевременно следи отблизо развитието на ситуацията“, се посочва в съобщението на компанията.

Три плавателни съда бяха поразени от снаряди в Ормузкия проток

Месец по-рано друг кораб на „Бахри“ беше поразен в близост до протока. По това време супертанкерът „Уедян“ (Wedyan) е плавал близо до бреговете на Оман.

Други два кораба на „Бахри“ - „АМЗАН“ (AMZAN) и „МАСА“ (MASA), по-рано бяха атакувани в Червено море, след като подкрепяните от Иран йеменски хуси обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия.