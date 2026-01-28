България

НС гласува да се поставят дефибрилатори на публични места

Промените защитават правата на пострадалите и на всички лица, които добронамерено оказват помощ при такива инциденти

28 януари 2026, 16:12
НС гласува да се поставят дефибрилатори на публични места
Източник: istock/Getty Images

Н ародното събрание прие на второ четене промени в Закона за здравето, с които се предоставя възможност за поставяне на дефибрилатори на публични места, които могат да бъдат използвани от гражданите, при възникнал спешен случай.

Нови 20 дефибрилатора ще бъдат поставени в София

По-конкретно, „промените регулират и насърчават оказването на първа помощ, в това число при състояния на сърдечен арест, с използване на автоматичен външен дефибрилатор и изключва наказуемостта за деяния, осъществени по непредпазливост при оказването на такава“, се казва в мотивите на вносителите.

Колко важни са „Първите три минути“

С приетия днес закон се цели осигуряването на условия за внедряване и функциониране на ефективни програми за автоматична дефибрилация и кардиопулмоналната ресусцитация. Промените защитават правата на пострадалите и на всички лица, които добронамерено оказват помощ при такива инциденти. 

Източник: БТА    
Закон за здравето Дефибрилатори на публични места
