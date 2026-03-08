Свят

Взрив в посолството на САЩ в Осло

Командирът на полицията Майкъл Делемир уточни, че взривът е ударил входа на консулската част на посолството около 1 ч. през нощта

8 март 2026, 07:28
Взрив в посолството на САЩ в Осло
Посолството на САЩ в норвежката столица Осло   
Източник: ЕПА/БГНЕС

П осолството на САЩ в Осло, Норвегия беше засегнато от взрив, но няма пострадали, предаде АФП. Полицията в норвежката столица уточни, че причината за инцидента все още не е известна.

Взривът е станал около 1:00 ч. местно време (02:00 ч. българско време). Командирът на полицията Майкъл Делемир уточни, че взривът е ударил входа на консулската част на посолството. „Около 1:00 ч. получихме няколко сигнала за взрив. Пристигнахме скоро след това и потвърдихме, че е имало експлозия, която е засегнала посолството на САЩ“, каза той.

По думите му щетите са „малки“, като добави: „Не коментираме вида на щетите, какво точно е избухнало и подобни подробности, защото разследването е в много ранен етап“. По-късно Делемир каза, че полицията „има представа за причината“ и уточни: „Изглежда, че това е акт, извършен от някого“.

Разследващите разговарят със свидетели, а на мястото е изпратен и специален екип за обезвреждане на бомби. Полицията съобщи, че е в контакт с посолството и на място е разположена огромна сила.

Жители в района разказаха, че са чули силен взрив. Около посолството беше отцепен голям периметър, а полицията спираше автомобили, движещи се в района, съобщиха медиите.

Американските посолства в Близкия изток са в повишена готовност заради военните операции на САЩ в Иран, а няколко са били обект на атаки след ответни действия на Техеран срещу индустриални и дипломатически обекти.

Делемир обаче подчерта, че към момента няма данни инцидентът в Осло да е свързан с конфликта. „Не го свързваме с конфликта. Все още е твърде рано за това“, каза той. 

По темата

Източник: БГНЕС    
посолство на САЩ Осло взрив полиция разследване няма пострадали консулска част отцепен периметър инцидент умишлен акт
