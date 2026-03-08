Блестящ Никола Цолов започна сезона с победа във Формула 2

Н икола Цолов започна по най-добрия начин първия си пълен сезон във Формула 2. Българинът спечели Гран при на Австралия на пистата „Мелбърн парк“.

Сънародникът ни потегли от пета позиция и изпревари съотборника си в Кампос – Ноел Леон, както и стартиралия от полпозишън – Дино Беганович още в първите метри. Той стана трети зад съотборниците в Родин – Мартиниус Стеншорн и Алекс Дън, които поведоха.

С включването на DRS-а в началото на втората от общо 33 обиколки Дън затисна противника и се случи контакт между двамата в спирането за първи завой в третия тур. След него двамата отпаднаха, а Цолов поведе.

След появилата се кола за сигурност Българския лъв не позволи на шампиона във Формула 3 – Рафаел Камара и Беганович да го притиснат за първото място. В 17-ата обиколка надпреварата за Беганович завърши, чиято кола се повреди и той отби встрани от трасето на изхода от десети завой. Това доведе до поява на виртуалната кола на сигурността, която по-късно се превърна в реална, което даде шанс на Вароне и Шийлдс да направят спирания в бокса.

THE LION ROARS!! 🦁🇧🇬



NIKOLA TSOLOV WINS THE OPENING FEATURE RACE OF THE SEASON IN MELBOURNE!! 🏆#F2 #AusGP pic.twitter.com/mSp2clOc3Y — Formula 2 (@Formula2) March 8, 2026

След тях Вароне се върна пред Цолов и Камара, подпомогнат и от едно объркване от страна на Никола. Той бе хванат от колата на сигурността и не реагира бързо, когато му беше сигнализирано да я изпревари. При рестарта в началото на 22-та обиколка Цолов направи отлична атака срещу Вароне в спирането за трети завой, въпреки че аржентинецът беше със супермеките гуми.

Впоследствие българинът бързо се откъсна на над секунда пред пилота на Ван Амерсфоорт, който бе и наказан с 5 секунди за превишаване на скоростта в бокса.

При минаването покрай карирания флаг след 33 обиколки Цолов спечели с преднина от 1.6 секунди пред Камара, който остана втори. На подиума с тях се качи Лорън ван Хьопен. В общото класиране водач с 25 точки е Никола Цолов, който води със 7 пред Камара. Равен брой с бразилеца има и третият от днес Ван Хьопен, който е трети място на база тайбрек.

Сезонът трябва да продължи в Бахрейн през средата на април, но още не е ясно дали този уикенд ще се проведе предвид войната в Близкия изток. Между 25 и 27 март на „Сахир“ е предвиден и тридневен тест. Ако кръгът в Бахрейн и този в Саудитска Арабия, който трябва да е седмица по-късно, пропаднат, ще има пауза до началото на юни за следващите състезания във Формула 2, които ще са в Монако.