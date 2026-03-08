България

Блестящ Никола Цолов започна сезона с победа във Формула 2

Цолов спечели с преднина от 1.6 секунди пред Камара, който остана втори. На подиума с тях се качи Лорън ван Хьопен. В общото класиране водач с 25 точки е Никола Цолов, който води със 7 пред Камара

8 март 2026, 08:04
Блестящ Никола Цолов започна сезона с победа във Формула 2
Никола Цолов (снимката е архивна)   
Източник: GettyImages

Н икола Цолов започна по най-добрия начин първия си пълен сезон във Формула 2. Българинът спечели Гран при на Австралия на пистата „Мелбърн парк“.

Сънародникът ни потегли от пета позиция и изпревари съотборника си в Кампос – Ноел Леон, както и стартиралия от полпозишън – Дино Беганович още в първите метри. Той стана трети зад съотборниците в Родин – Мартиниус Стеншорн и Алекс Дън, които поведоха.

С включването на DRS-а в началото на втората от общо 33 обиколки Дън затисна противника и се случи контакт между двамата в спирането за първи завой в третия тур. След него двамата отпаднаха, а Цолов поведе.

След появилата се кола за сигурност Българския лъв не позволи на шампиона във Формула 3 – Рафаел Камара и Беганович да го притиснат за първото място. В 17-ата обиколка надпреварата за Беганович завърши, чиято кола се повреди и той отби встрани от трасето на изхода от десети завой. Това доведе до поява на виртуалната кола на сигурността, която по-късно се превърна в реална, което даде шанс на Вароне и Шийлдс да направят спирания в бокса.

След тях Вароне се върна пред Цолов и Камара, подпомогнат и от едно объркване от страна на Никола. Той бе хванат от колата на сигурността и не реагира бързо, когато му беше сигнализирано да я изпревари. При рестарта в началото на 22-та обиколка Цолов направи отлична атака срещу Вароне в спирането за трети завой, въпреки че аржентинецът беше със супермеките гуми. 

Впоследствие българинът бързо се откъсна на над секунда пред пилота на Ван Амерсфоорт, който бе и наказан с 5 секунди за превишаване на скоростта в бокса.

При минаването покрай карирания флаг след 33 обиколки Цолов спечели с преднина от 1.6 секунди пред Камара, който остана втори. На подиума с тях се качи Лорън ван Хьопен. В общото класиране водач с 25 точки е Никола Цолов, който води със 7 пред Камара. Равен брой с бразилеца има и третият от днес Ван Хьопен, който е трети място на база тайбрек.

Сезонът трябва да продължи в Бахрейн през средата на април, но още не е ясно дали този уикенд ще се проведе предвид войната в Близкия изток. Между 25 и 27 март на „Сахир“ е предвиден и тридневен тест. Ако кръгът в Бахрейн и този в Саудитска Арабия, който трябва да е седмица по-късно, пропаднат, ще има пауза до началото на юни за следващите състезания във Формула 2, които ще са в Монако.

Източник: Агенция "Фокус"    
Осми март е! Честит празник, скъпи дами

Осми март е! Честит празник, скъпи дами

Взрив в посолството на САЩ в Осло

Взрив в посолството на САЩ в Осло

Доналд Тръмп: Накрая няма да има кой да каже „предаваме се"

Доналд Тръмп: Накрая няма да има кой да каже „предаваме се“

Кувейт обяви форсмажор и намали добива на петрол

Кувейт обяви форсмажор и намали добива на петрол

Ще получаваме ли по-ниски втори пенсии

Ще получаваме ли по-ниски втори пенсии

Нови правила вдигат цените на шофьорските курсове

Нови правила вдигат цените на шофьорските курсове

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Преди 2 дни

Преди 2 дни
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Преди 2 дни

Преди 2 дни
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Преди 2 дни

Преди 2 дни
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Преди 2 дни

Преди 2 дни
Очаква ни слънчева неделя, но захлаждане в понеделник

Очаква ни слънчева неделя, но захлаждане в понеделник

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

<p>8 март: Денят, в който пролетта беше поставена на пауза</p>

8 март: Денят, в който пролетта беше поставена на пауза

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Небе под обстрел: Как пилотите се справят с ракети, дронове и психологическия стрес

Небе под обстрел: Как пилотите се справят с ракети, дронове и психологическия стрес

Свят Преди 12 часа

През последните години рисковете за гражданската авиация ескалират – от нахлувания на безпилотни апарати в периметъра на летищата до летателни траектории, силно ограничени от зони на военни действия

Силни експлозии разтърсиха Багдад и Ербил

Силни експлозии разтърсиха Багдад и Ербил

Свят Преди 12 часа

Причината за мощните взривове в Багдад засега остава неизвестна

„Ванговат“ по руски: Кой и защо приписва фалшиви предсказания на Баба Ванга?

„Ванговат“ по руски: Кой и защо приписва фалшиви предсказания на Баба Ванга?

Свят Преди 12 часа

Днес нейното име и приписваните ѝ предсказания често се използват в Русия за подкрепа на политически наративи, свързани с Кремъл

Жертвите от ударите в Иран достигнаха 1172 цивилни

Жертвите от ударите в Иран достигнаха 1172 цивилни

Свят Преди 13 часа

В допълнение към цивилните жертви, убити са и 176 военни

Затвориха въздушното пространство на летището в София за кратко

Затвориха въздушното пространство на летището в София за кратко

България Преди 14 часа

МВР установили любител фотограф, който вдигнал дрон, за да снима излитащи и кацащи самолети

Доналд Тръмп предлага употребата на ракети срещу наркокартелите

Доналд Тръмп предлага употребата на ракети срещу наркокартелите

Свят Преди 14 часа

„Те са изключително точни. Хоп - право в хола, и край за този член на картела“, добави Тръмп

"Не сме допуснали грешка": Иранският президент предизвика гняв с извинение към съседните държави за атаките

"Не сме допуснали грешка": Иранският президент предизвика гняв с извинение към съседните държави за атаките

Свят Преди 14 часа

Критиците в Иран веднага обвиниха Пезешкиан, че показва слабост, накърнява националната гордост и нанася щети на страната си

СО предлага 24 промени в градския транспорт на София

СО предлага 24 промени в градския транспорт на София

България Преди 15 часа

Основната цел е да се подобри свързаността между кварталите чрез повече директни линии, по-малко прекачвания и по-широко използване на електрически транспорт

Десет жертви, включително деца, при руски удари в Харков

Десет жертви, включително деца, при руски удари в Харков

Свят Преди 16 часа

Продължава търсенето на затрупани хора под развалините на ударения 5-етажен жилищен блок в Харков

ЦИК утвърди протоколите за предсрочните избори на 19 април

ЦИК утвърди протоколите за предсрочните избори на 19 април

България Преди 16 часа

За СИК протоколите са четири вида, в зависимост от това дали в секцията се гласува само с хартиени бюлетини или смесено и с машини

Турция планира разполагане на изтребители F-16 в Кипър

Турция планира разполагане на изтребители F-16 в Кипър

Свят Преди 16 часа

Според цитираните източници самолетите ще бъдат разположени на летището в Ерджан в така наречената СКТР

Мащабна акция в София: Двама задържани за над 56 500 електронни цигари без бандерол

Мащабна акция в София: Двама задържани за над 56 500 електронни цигари без бандерол

България Преди 16 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Крум Зарков: Военните самолети на летището в София всяват страх

Крум Зарков: Военните самолети на летището в София всяват страх

България Преди 17 часа

Българските институции трябва да си вършат работа и най-важното е да дават адекватна информация на българските граждани, заяви той

МВнР призова българските граждани да напуснат Ливан

МВнР призова българските граждани да напуснат Ливан

България Преди 17 часа

За съдействие сънародниците ни могат да се обръщат към посолството ни в Бейрут

Какво представлява фалшивата бременност при котките?
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

Разходка край синтровите езера на Ухловица
sinoptik.bg

sinoptik.bg
1

Враца грейна в цветове за 8 март
sinoptik.bg

sinoptik.bg

Още една година заедно: Благодарим ви, че сте част от света на Edna.bg
Edna.bg

Edna.bg

Дневен хороскоп за 8 март, неделя
Edna.bg

Edna.bg

Никола Цолов пред DIEMA SPORT 3: Победата днес беше най-вече със себе си!
Gong.bg

Gong.bg

"Дерби дела Мадонина" ще даде отговори в борбата за титлата в Италия
Gong.bg

Gong.bg

Триумф: Никола Цолов спечели първото състезание за сезона във Формула 2
Nova.bg

Nova.bg

Отбелязваме 8 март - Ден на жената
Nova.bg

Nova.bg