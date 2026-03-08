Доналд Тръмп: Накрая няма да има кой да каже „предаваме се“

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не се интересува от преговори с Иран и допусна възможността войната с Иран да приключи едва когато Техеран вече няма функционираща армия или каквото и да е останало ръководство на власт.

Говорейки пред репортери на борда на Air Force One в събота, Тръмп каза, че въздушната кампания може да направи преговорите безсмислени, ако всички потенциални лидери на Иран бъдат убити и иранската армия бъде унищожена.„В един момент, мисля, че може би няма да остане никой, който да каже „Ние се предаваме“, заяви Тръмп, цитиран от агенция Ройтерс.

🚨FULL REMARKS: President Trump Gaggles with Press on Air Force One En Route Miami, FL, Mar. 7, 2026 pic.twitter.com/ImDVvuLvjW — AJ Huber (@Huberton) March 7, 2026

Извинението на президента на Иран

Израел и Иран си размениха множество атаки в събота, докато войната на САЩ и Израел срещу Иран навлезе във втората си седмица. Президентът на Иран се извини на съседните държави за атаките срещу американски съоръжения на тяхна територия в опит да намали напрежението в страните от Персийския залив, но предизвика критики от страна на твърдолинейни среди в страната.

„Лично се извинявам на съседните държави, които бяха засегнати от действията на Иран“, заяви иранският президент Масуд Пезешкиан, като ги призова да не се присъединяват към американско-израелските атаки срещу Иран.

Той отхвърли искането на Тръмп за безусловна капитулация на Ислямската република като „мечта“, но заяви, че временното ръководно тяло на страната е приело да прекрати атаките срещу близките държави, освен ако ударите срещу Иран не произхождат от тяхна територия.

JUST IN 🇮🇷🇺🇸: President of Iran Announces No More Strikes on Neighboring Countries



Masoud Pezeshkian: "I must apologize on behalf of Iran to the neighboring countries that were attacked.



We have no intention of invading neighboring countries. As I've said time and again, they… https://t.co/9WBkShDPtj pic.twitter.com/MYm5oj20W9 — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) March 7, 2026

Коментарите на Пезешкиян предизвикаха политическо напрежение в Иран, което накара неговата канцелария да подчертае отново, че иранските военни ще отговорят твърдо на атаки от американски бази. Али Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, заяви по държавната телевизия, че няма разногласия между иранските официални лица относно начина, по който се води войната.

Държавният департамент на САЩ не отговори незабавно на искане за коментар.

Саудитска Арабия е предупредила Техеран, че продължаващи ирански атаки срещу кралството и неговия енергиен сектор могат да принудят Рияд да отговори със същото, съобщиха четири източника, запознати с въпроса, пред Ройтерс.

Правителствата на Саудитска Арабия, Кувейт и Обединените арабски емирства съобщиха за атаки с ирански дронове на тяхна територия в събота и рано в неделя с различна степен на щети, но без съобщения за жертви. Иранската Революционна гвардия също е насочила атаки срещу американски сили в база в Бахрейн, съобщиха ирански държавни медии.

В Съединените щати Белият дом засега е спрял издаването на федерално предупреждение за сигурността, което е щяло да предупреждава за повишена заплаха за страната във връзка с конфликта с Иран, съобщи служител от администрацията на Тръмп. Въпреки това неотдавнашна оценка на американското разузнаване е предупредила, че Иран и неговите съюзници „вероятно“ представляват заплаха от целенасочени атаки срещу САЩ.

В Осло посолството на САЩ беше ударено от експлозия рано в неделя, причинявайки незначителни щети, но без пострадали, съобщи норвежката полиция. Очевидци са видели дим да се издига от района около комплекса на посолството, съобщи норвежкият ежедневник Verdens Gang. Не беше ясно веднага какво е причинило взрива или кой е замесен.

Силни експлозии са били чути в части от Техеран, съобщиха държавни медии, докато Израел заяви, че е ударил ирански ракетни позиции и командни центрове.

Американско-израелските атаки са убили най-малко 1332 ирански цивилни и са ранили хиляди, според посланика на Иран в ООН Амир Саид Иравани.

Американските сили вероятно са отговорни за очевиден удар по иранско девическо училище, при който са загинали десетки деца, са казали американски официални лица пред агенцията. Тръмп обаче, без да представи доказателства, заяви пред репортери в събота, че Иран е отговорен.

„Смятаме, че това е направено от Иран, защото, както знаете, те са много неточни с боеприпасите си. Нямат никаква точност. Това беше направено от Иран“, каза Тръмп. Министърът на отбраната Пийт Хегсет, който стоеше зад Тръмп на борда на Air Force One, заяви, че въпросът все още се разследва.

Ирански атаки са убили 10 души в Израел. Най-малко шестима американски военнослужещи са загинали. Техните останки пристигнаха в събота във военновъздушна база в щата Делауеър.

Израел предупреди Ливан, че ще плати „много висока цена“

В Иран местни новинарски агенции, позовавайки се на източник от иранското министерство на петрола, съобщиха, че складове за гориво са били поразени при удари в три района, включително Карадж, западно от Техеран.

Техеран отговори на американско-израелската война срещу Иран, като удари Израел и арабски държави от Персийския залив, които приемат американски военни съоръжения. Израел започна нови атаки в Ливан, след като подкрепяната от Иран милиция Хизбула откри огън през границата.

С разширяването на конфликта Израел предупреди Ливан, че ще плати „много висока цена“, ако не овладее бойците от съюзническата на Иран групировка Хизбула, докато нанася въздушни удари по техни силни позиции и извърши смъртоносна въздушна операция в източната част на страната. В събота сутринта още сгради в контролираните от Хизбула южни предградия на Бейрут бяха превърнати в развалини, прах и заплетени кабели, показва видео на Ройтерс.

Броят на жертвите от израелските атаки срещу Ливан от понеделник насам нарасна до около 300 души, след като най-малко четирима души бяха убити, когато израелски удар порази апартамент в сградата на хотел Ramada в центъра на Бейрут, съобщи здравното министерство на Ливан. Това е първият удар в сърцето на столицата, откакто миналата седмица бяха подновени бойните действия между Израел и Хизбула.

Очевидната стратегия на Иран за максимален хаос увеличи цената на конфликта, като повиши цените на енергията и навреди на глобалния бизнес и логистичните връзки.

Националната петролна компания на Кувейт започна да намалява производството в събота, което се добавя към по-ранните съкращения на добива на петрол и газ от Ирак и Катар. Войната разтърси световните пазари, а цените на петрола достигнаха многогодишни върхове, докато Ормузкият проток на практика е затворен.

Твърдолинейни духовници призоваха за бърз избор на нов върховен лидер на Иран, съобщиха ирански медии в събота, като срещи по въпроса може да се проведат още в неделя.