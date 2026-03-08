Свят

Силно земетресение разтърси Гърция

Трусът е бил усетен в няколко района на Епир и Тесалия, както и на Йонийските острови

8 март 2026, 08:26
Силно земетресение разтърси Гърция
Източник: Thinkstock/Guliver

З еметресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер беше регистрирано в 5:32 ч. тази сутрин местно време (също и българско) в гръцката област Теспротия, която граничи с Албания, предаде гръцката новинарска агенция АНА-МПА.

Агенцията се позова на информация на Геоложкия институт към Националната обсерватория на Атина, подаващ данни от името на четирите организации в Единната национална сеизмологична мрежа.

Епицентърът на земетресението е на 12 километра източно от Лептокария, в Теспротия, а дълбочината му се оценява на около 13 километра.

Трусът е бил усетен в няколко района на Епир и Тесалия, както и на Йонийските острови, уточнява АНА-МПА.

Източник: БТА/Иво Тасев    
Земетресение Гърция Теспротия Магнитуд 5 3 Епицентър Лептокария Дълбочина 13 км Албания Епир Тесалия Сеизмологична мрежа
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 2 дни
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 2 дни
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 2 дни
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 2 дни
Доктор ChatGPT: Революция или риск е изкуственият интелект в здравеопазването?

Доктор ChatGPT: Революция или риск е изкуственият интелект в здравеопазването?

Любопитно Преди 1 час

През януари OpenAI представи ChatGPT Health, нова версия на своя чатбот, който според компанията може да анализира медицинските досиета на потребителите, приложенията за уелнес и данните от носими устройства

Очаква ни слънчева неделя, но захлаждане в понеделник

Очаква ни слънчева неделя, но захлаждане в понеделник

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Американски и израелски удари поразиха нефтено хранилище в Техеран

Американски и израелски удари поразиха нефтено хранилище в Техеран

България Преди 11 часа

Това е първият докладван удар върху петролната инфраструктура на Ислямската република

Небе под обстрел: Как пилотите се справят с ракети, дронове и психологическия стрес

Небе под обстрел: Как пилотите се справят с ракети, дронове и психологическия стрес

Свят Преди 12 часа

През последните години рисковете за гражданската авиация ескалират – от нахлувания на безпилотни апарати в периметъра на летищата до летателни траектории, силно ограничени от зони на военни действия

Силни експлозии разтърсиха Багдад и Ербил

Силни експлозии разтърсиха Багдад и Ербил

Свят Преди 12 часа

Причината за мощните взривове в Багдад засега остава неизвестна

„Ванговат“ по руски: Кой и защо приписва фалшиви предсказания на Баба Ванга?

„Ванговат“ по руски: Кой и защо приписва фалшиви предсказания на Баба Ванга?

Свят Преди 12 часа

Днес нейното име и приписваните ѝ предсказания често се използват в Русия за подкрепа на политически наративи, свързани с Кремъл

Жертвите от ударите в Иран достигнаха 1172 цивилни

Жертвите от ударите в Иран достигнаха 1172 цивилни

Свят Преди 13 часа

В допълнение към цивилните жертви, убити са и 176 военни

Затвориха въздушното пространство на летището в София за кратко

Затвориха въздушното пространство на летището в София за кратко

България Преди 14 часа

МВР установили любител фотограф, който вдигнал дрон, за да снима излитащи и кацащи самолети

Доналд Тръмп предлага употребата на ракети срещу наркокартелите

Доналд Тръмп предлага употребата на ракети срещу наркокартелите

Свят Преди 14 часа

„Те са изключително точни. Хоп - право в хола, и край за този член на картела“, добави Тръмп

"Не сме допуснали грешка": Иранският президент предизвика гняв с извинение към съседните държави за атаките

"Не сме допуснали грешка": Иранският президент предизвика гняв с извинение към съседните държави за атаките

Свят Преди 14 часа

Критиците в Иран веднага обвиниха Пезешкиан, че показва слабост, накърнява националната гордост и нанася щети на страната си

СО предлага 24 промени в градския транспорт на София

СО предлага 24 промени в градския транспорт на София

България Преди 15 часа

Основната цел е да се подобри свързаността между кварталите чрез повече директни линии, по-малко прекачвания и по-широко използване на електрически транспорт

Десет жертви, включително деца, при руски удари в Харков

Десет жертви, включително деца, при руски удари в Харков

Свят Преди 16 часа

Продължава търсенето на затрупани хора под развалините на ударения 5-етажен жилищен блок в Харков

ЦИК утвърди протоколите за предсрочните избори на 19 април

ЦИК утвърди протоколите за предсрочните избори на 19 април

България Преди 16 часа

За СИК протоколите са четири вида, в зависимост от това дали в секцията се гласува само с хартиени бюлетини или смесено и с машини

Турция планира разполагане на изтребители F-16 в Кипър

Турция планира разполагане на изтребители F-16 в Кипър

Свят Преди 16 часа

Според цитираните източници самолетите ще бъдат разположени на летището в Ерджан в така наречената СКТР

Мащабна акция в София: Двама задържани за над 56 500 електронни цигари без бандерол

Мащабна акция в София: Двама задържани за над 56 500 електронни цигари без бандерол

България Преди 16 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Крум Зарков: Военните самолети на летището в София всяват страх

Крум Зарков: Военните самолети на летището в София всяват страх

България Преди 17 часа

Българските институции трябва да си вършат работа и най-важното е да дават адекватна информация на българските граждани, заяви той

