8 март: Денят, в който пролетта беше поставена на пауза

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски

8 март 2026, 06:46
Д енят 8 март през 2020 г. трябваше да бъде ден на цветя, празнични наздравици и пролетно оживление. Вместо това, той осъмна под знака на едно ледено притихване. Докато по-голямата част от страната все още спеше, в малките часове на нощта светлините в Министерския съвет не загасваха.

Телевизионните екрани, обикновено притихнали по това време, изведнъж оживяха с извънредни емисии. Гласът на тогавашния началник на Оперативния щаб, генерал Венцислав Мутафчийски, прозвуча необичайно сериозно в 00:00 часа: „Имаме положителни проби“. В този миг глобалната пандемия, която дотогава изглеждаше като далечна новина от екраните, официално прекрачи прага на българския дом.

Тихата инвазия в Плевен и Габрово

Шокът дойде не от столицата, където всички очакваха „нулевия пациент“, а от сърцето на Северна България. Първите доказани случаи бяха регистрирани почти едновременно в Плевен и Габрово. В Плевен двама мъже – на 27 и 61 години, настанени в белодробната клиника, се оказаха носители на непознатия дотогава враг. В Габрово заразата беше открита у 75-годишна жена и медицинска сестра от местната болница.

Най-тревожният факт, който веднага мобилизира епидемиолозите, беше, че никой от тях не бе пътувал в чужбина. Това означаваше само едно – вирусът не просто е пристигнал, той вече е бил сред нас, разпространявайки се скрито и невидимо през седмиците на обичайните грипни епидемии.

Атмосферата в тези два града се промени за часове. Болниците бяха поставени под строга карантина, а екипи на полицията отцепиха районите около лечебните заведения. Изведнъж маските, дезинфектантите и социалната дистанция престанаха да бъдат екзотични понятия от филмите и се превърнаха в сурова реалност. Празничният 8 март се превърна в ден на телефонни разговори, пълни с тревога, и на безкрайно следене на новините, докато обществото се опитваше да осъзнае мащаба на предстоящото предизвикателство.

Краят на старата нормалност

Този съдбоносен 8 март се оказа вододелът между два свята. Само за броени дни животът, който познавахме, започна да се разпада на съставните си части. Пет дни по-късно, на 13 март, държавата официално обяви Извънредно положение – акт, който поколението на прехода не беше виждало.

Училищата затвориха врати, парковете опустяха, а магазините се превърнаха в места със строг пропускателен режим. Сякаш някой беше натиснал бутона „пауза“ на целия обществен механизъм. Страхът от неизвестното беше по-силен от самия вирус, а тишината по улиците на София, Пловдив и Варна стана оглушителна.

Въпреки напрежението, тези първи дни извадиха на преден план и неподозирана вълна от солидарност. Лекари и сестри останаха на постовете си седмици наред, превръщайки болниците в свой дом, а хиляди доброволци започнаха да помагат на най-уязвимите. 

Полет към никъде: Енигмата MH370

В ранните часове на 8 март 2014 г. светът стана свидетел на нещо, което в ерата на сателитите и непрекъснатата свързаност изглеждаше невъзможно. Един огромен Боинг 777-200ER на малайзийските авиолинии, пренасящ 239 души от Куала Лумпур към Пекин, просто се стопи в мрака над Южнокитайско море.

Полет MH370 не подаде сигнал за помощ, не докладва за техническа повреда и не остави следа на радарите. Това, което започна като рутинен нощен полет, се превърна в най-голямата загадка в историята на модерната авиация – трагедия, обгърната в тишина, която продължава да къса сърцата на стотици семейства вече дванадесет години.

Последното сбогом в радиоефира

Всичко изглежда нормално до 1:19 ч. местно време. Самолетът се намира на границата между малайзийското и виетнамското въздушно пространство. Последните думи от кокпита, изречени със спокоен глас, бяха: „Лека нощ, Малайзия три-седем-нула“. Минути по-късно транспондерът на машината – устройството, което предава местоположението ѝ на гражданските радари – беше изключен ръчно.

Самолетът направи остър завой на запад, отклонявайки се фатално от курса си към Пекин, и прекоси Малайзийския полуостров. Военните радари го проследиха още известно време, докато той не изчезна окончателно над Андаманско море, оставяйки диспечерите в състояние на пълно недоумение.

Това, което последва, беше безпрецедентна международна операция, обхванала огромни територии. Благодарение на автоматични „ръкостискания“ между самолета и сателит на компанията Inmarsat, изследователите достигнаха до смразяващо заключение: след изчезването си от радарите, MH370 е летял още цели седем часа.

Машината е поддържала стабилен курс на юг, към най-изолираните и дълбоки части на Южния Индийски океан. Без гориво, без екипаж, който да осъществи контакт, и без надежда, гигантският Боинг вероятно е завършил пътя си в ледените прегръдки на океанското дъно, на хиляди километри от своята дестинация.

Мащабното издирване, в което се включиха десетки държави и най-модерната подводна техника, продължи до началото на 2017 г. Въпреки че през годините по бреговете на Африка и островите в Индийския океан бяха изхвърлени отломки, потвърдени като части от крилото и фюзелажа на самолета, основният корпус и черните кутии останаха неоткрити. Търсенето беше официално прекратено, оставяйки след себе си хиляди въпросителни и безброй теории – от фатална декомпресия и пожар, до по-мрачни сценарии за умишлени действия в пилотската кабина.

Още събития на 8 март:

  • 1857 г. – Международен ден на жената: Жените от шивашки и текстилни предприятия в Ню Йорк излизат на протест против лошите условия на труд и ниските заплати.
  • 1983 г. – Студената война: В речта си пред Националната асоциация на евангелистите в Орландо, САЩ, американският президент Роналд Рейгън нарича СССР „империя на злото“.

Починали:

  • 1869 г. – умира френският композитор Ектор Берлиоз
  • 1917 г. – умира германският генерал Фердинанд фон Цепелин
Редактор: Надежда Неменски
