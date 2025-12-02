България

Борисов: Или застанете с ГЕРБ, или избори

Борисов: Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания

2 декември 2025, 22:32
Борисов: Или застанете с ГЕРБ, или избори
Източник: БТА

"Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания по безспорно лошо структурирания бюджет. Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори".

Това заяви тази вечер във Фейсбук лидерът на най-голямата политическа сила ГЕРБ, Бойко Борисов.

„Възраждане“, МЕЧ и „Величие“: Оставка!

По-рано днес правителството на премиера Росен Желязков оттегли бюджета за 2026 г. и бюджетите на НЗОК и на ДОО. Това съобщи, излъченият от ГЕРБ финансов министър, Теменужка Петкова.

Радев: Предсрочните избори са единственият път напред

Решението за оттегляне на бюджета дойде след многохилядни протести в редица български градове вчера.

ПП-ДБ внасят в петък вот на недоверие към кабинета "Желязков"

Днес президентът Румен Радев призова за предсрочни избори в извънредно обръщение към нацията. 

Опозиционните партии - "Продължаваме Промяната - Демократична България", "Възраждане". "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие" също призоваха за оставката на кабинета "Желязков". 

Лидерът на ПП-ДБ обяви, че в петък коалицията ще внесе вот на недоверие срещу правителството.

