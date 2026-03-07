Свят

Жертвите от ударите в Иран достигнаха 1172 цивилни

В допълнение към цивилните жертви, убити са и 176 военни

7 март 2026, 19:37
Жертвите от ударите в Иран достигнаха 1172 цивилни
Източник: iStock

Б роят на убитите цивилни в Иран след американски и израелски удари в страната от миналата събота се е увеличил до 1172 към 17:00 ч. източно време в петък (полунощ в събота наше време). Това съобщи базираната в САЩ информационна агенция на активисти за човешки права (HRANA). От убитите най-малко 194 са деца, съобщи HRANA. В допълнение към цивилните жертви, убити са и 176 военни.

Някои съоръжения, защитени от международното хуманитарно право, са били повредени от удари между четвъртък и петък вечер източно време, съобщи HRANA, включително съоръжение на Червения полумесец, три жилищни блока в Техеран и съоръжение на Националната иранска петролна компания.

Броят на жертвите в този последен конфликт се доближава до общия брой на жертвите от 12-дневната война от миналото лято между Иран, Израел и САЩ, в която според HRANA в Иран бяха убити 1190 души.

Източник: БГНЕС    
Иран САЩ Израел Цивилни жертви Въздушни удари HRANA
