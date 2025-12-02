България

Желязков за Бюджет 2026: Ще преразгледаме заплати, осигуровки и данък дивидент

Правителството взе решение да оттегли проектите за Държавния бюджет, НЗОК и ДОО, обяви премиерът

Обновена преди 1 час / 2 декември 2025, 06:30
Правителството взе решение да оттегли проектите за Държавния бюджет, НЗОК и ДОО. Това обяви премиерът Росен Желязков след Съвета за съвместно управление.

Съветът за съвместно управление се събра на извънредно заседание в НС

Премиерът: Ще преразгледаме заплати, осигуровки и данък дивидент
Коалицията е внесла проекторешение за оттеглянето на трите бюджета за догодина - Държавният бюджет, ДОО и на НЗОК. То е подписано от Костадин Ангелов от ГЕРБ, Драгомир Стойнев от БСП и Тошко Йорданов от ИТН. Няма подпис от четвъртата партия, подкрепяща правителството - ДПС, предаде Агенция "Фокус".

"Това действие е необходимо. Ние ще направим необходимото дебатът по бюджета да е консенсусен, ще вземем предвид предложения. Какво се променя? Ще се махне автоматизмът за увеличение на заплатите на държавните служители. Ще бъде преразгледан данък дивидент, социалните осигуровки. Няма да бъде дадено Тотото на концесия. Възможно е да влезем с удължителен бюджет", каза Желязков и допълни, че ще направят всичко възможно да имаме бюджет за 2026 година.

Ще отменим като предложение всички теми, които събуждат притеснение - концесия на тотото, гаранции в ББР за евентуално придобиване на „Лукойл“, добави министър-председателят и посочи, че ще бъде преразгледана внимателно капиталовата програма, особено в сферата на отбраната и на транспорта. Средствата за общините ще бъдат гарантирани. 

Нашата задача е до края на 2025 година да имаме закон за държавния бюджет за 2026 година, каза още Желязков.

“Подкрепям протестиращите", каза още той.

"Това е видим протест на младите хора, ние сме длъжни да чуем и да осигурим бъдещето им", добави Желязков.

"Още утре парламентът ще гласува проекторешението за оттегляне на трите бюджета. След това ще започне нова бюджетна процедура", обясни Желязков.

"Ние ще направим необходимото дебатът за бюджета да бъде консенсусен, да се чуят гласовете на работодателите и синдикатите, за да бъдат зачетени правата на всеки", увери премиерът.

"Ще се вслушаме в предложенията на бизнеса така че българската икономика да работи спокойно догодина. Допуснахме тактическата грешка да не влезем в разговор със социалните партньори, и отчитаме тази грешка; както и че допуснахме спекулации по приходната и разходната част. Вярвам, че гласът на разума на онези, които споделят европейските ценности, които толкова трудно отстояваме, ще са наши партньори в този нелек път. Политическият разговор не спира дотук, но нека като общество да сме по-мъдри и да влезем в 2026 г. спокойно", призова премиерът.

По повод призива на ПП-ДБ за оставка на правителството и подготовката на вот на недоверие Желязков коментира: "Ние нямаме правото да абдикираме, ние ще абдикираме последни - това не означава, че сме заинатени".

"Няма нищо сигурно, нищо предопределено - трябва да запазим доверието на гражданите с компромисите, които ще направим. Ние нямаме правото да абдикираме, ние ще абдикираме последни - това не означава, че сме заинатени. Начинът, по който го показваме е това, че признаваме грешката по отношение на бюджета и го оттегляме", категорично заяви Желязков и отбеляза, че правителството е готово да влезе в дебат на заявен вот на недоверие.

"Следващите месеци са изключително важни за политическата ориентация на България. Приемането на еврото не е даденост, този сложна коалиция, която изградихме с партии, които са били опоненти, имаше за цел България да завърши своята пълноценна интеграция в ЕС. Еврото не е просто средство за икономиката ни, това е нашето завършване на този процес в тези трудни времена, в които различни сили се опитват да отклонят България от този предопределен още преди години избор.
 
След над 20 г. членство в ЕС имаме възможността да завършим този процес, и не трябва през последните няколко седмици да се провалим в това. Декември ще бъде най-трудният политически месец със социално напрежение. Снощните провокации нямаха нищо общо с протеста отпред. Провокаторите, които чупеха и рушаха, искаха да влязат в стълкновение с полицията, задачата им бе да се окървави протеста. Организаторите на протеста нямат нищо общо с тези провокатори", допълни премиерът.
 
Протестът вчера не беше партиен, независимо от това, че определени политически формации се опитват да го яхнат.
 
Българското правителство е готово да влезе в дебат по заявения вот на недоверие, но той ще бъде свързан както с повода за него - бюджетната процедура, но ще бъде и ценностен - накъде отива България след 2026 г. Заварихме България с дупка в бюджета от 18 млрд. лв., припомни Желязков.

По-рано днес Министерският съвет предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. Това стана на неприсъствено заседание на правителството, съобщи официално пресслужбата на кабинета.

Със същото решение бяха оттеглени и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО).

След решение на парламента кабинетът ще стартира нова бюджетна процедура.

Toва се случва, след като процедурата по приемането на Бюджет 2026 беше поставена на пауза заради масовото недоволство от параметрите му и многохилядните протести из цялата страна.

На 26 ноември и на 1 декември десетки хиляди граждани излязоха по улиците, за да изразят негодуванието си от управлението и първата план-сметка в евро.

След замразяването на бюджетната процедура диалогът бе подновен, социалните партньори, работодателски организации и синдикати, започнаха нови разговори с властта. Техни представители бяха на среща в централата на ГЕРБ, а след това и във финансовото ведомство.

Правителството обаче на практика не може да изтегли бюджета, защото той е гласуван на първо четене в пленарна зала, а малките фискални рамки - на ДОО и НЗОК - и на второ четене в Бюджетна комисия.

В такъв случай правилникът повелява гласуване на Народното събрание. Вносителят на законопроекта може да го оттегли до започване на първото гласуване, а след това – само с решение на парламента.

Плановете на управляващите бяха процедурата да започне отначало с нови сметки за приходи и разходи и нови преговори. Според премиера всичко това можеше да се случи през декември, за да влезе бюджетът в сила от 1 януари. Сега обаче ще бъде съставен нова фискална рамка, което почти сигурно значи, че ще се стигне до активиране на удължителния закон за бюджета.

На 20 ноември бюджетите бяха приети на първо четене. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 4 дни. Параметрите в бюджета на НОИ бяха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. А на 21 ноември депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г. след 5 часа в пленарната зала. 

В план-сметката се предвиждаше приходите да са 51,4 млрд. евро, а разходите - 55,09 млрд. евро. Очакваше се дефицитът да е 3%, а минималната работна заплата да стане 620 евро. С 2% се увеличаваше вноската за пенсии, а данъкът върху дивидента се качваше от 5 на 10 на сто. Последните два параметъра щяха да бъдат променени, според лидера на ГЕРБ. 

Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 3 дни.

Параметрите в бюджета предизвикаха масово недоволство, което изкара хиляди на протест в центъра на София две вечери.

Източник: БГНЕС, NOVA, "Фокус"    
