Иран избра новия си лидер

А хмад Аламолхода, член на Асамблеята на експертите на Иран, заяви, че изборите за следващия лидер са проведени и лидерът е избран.
Той каза, че сега всичко зависи от ръководителя на Секретариата на Асамблеята на експертите, Хосейни Бушехри, който в момента е отговорен за публичното обявяване на решението, съобщава полуофициалната информационна агенция Мехр, цитирана от Би Би Си (BBC).
Breaking — A new supreme leader has been appointed. Ayatollah Bushehri just needs to announce it. - Ayatollah Alam Alhoda.— Daily Iran News (@DailyIranNews) March 8, 2026
Секретариатът на органа ще обяви името на по-късен етап. Други членове също потвърдиха, че решение е взето, като един от тях намекна, че постът може да бъде поет от сина на покойния върховен лидер Али Хаменей.
Тази позиция представлява най-висшата политическа и религиозна власт в Иран и има последната дума по всички държавни въпроси.
Мохсен Хейдари, представител на провинция Хузестан в органа за избор, заяви, че „най-подходящият кандидат, одобрен от мнозинството в Събранието на експертите, е определен“, съобщи иранската агенция ИСНА. „Големият Сатана“ също спомена името на избора, направен от представителите“, добави той, визирайки Съединените щати, пише Си Ен Ен (CNN).
Твърдолинейните духовници обикновено наричат Съединените щати „Великият Сатана“. По-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би било неприемливо Моджтаба Хаменей, синът на върховния лидер Али Хаменей, да го наследи.
Аятолах Али Хаменей, който управляваше с твърда ръка почти четири десетилетия, беше убит, без официално да е обявен наследник, което остави избора на негов приемник в ръцете на духовническия режим на страната.
Междувременно израелската армия отправи предупреждение към Иран, че ще продължи да преследва всеки наследник на покойния върховен лидер на страната.
В публикация в X профилът на израелските отбранителни сили (IDF) на фарси заяви: „Съветът на експертите на Иран, който не се е събирал от десетилетия, скоро ще се събере в град Кум. Искаме да ви кажем, че ръката на държавата Израел ще продължи да преследва всеки наследник и всеки човек, който се стреми да назначи наследник. Предупреждаваме всички, които възнамеряват да участват в срещата за избора на наследник, че няма да се поколебаем да ви превърнем също в цел. Това е предупреждение!“.