Иран избра новия си лидер

Сега всичко зависи от ръководителя на Секретариата на Асамблеята на експертите, Хосейни Бушехри, който в момента е отговорен за публичното обявяване на решението

8 март 2026, 11:54
Източник: iStock/GettyImages

А хмад Аламолхода, член на Асамблеята на експертите на Иран, заяви, че изборите за следващия лидер са проведени и лидерът е избран.

Той каза, че сега всичко зависи от ръководителя на Секретариата на Асамблеята на експертите, Хосейни Бушехри, който в момента е отговорен за публичното обявяване на решението, съобщава полуофициалната информационна агенция Мехр, цитирана от Би Би Си (BBC).

Секретариатът на органа ще обяви името на по-късен етап. Други членове също потвърдиха, че решение е взето, като един от тях намекна, че постът може да бъде поет от сина на покойния върховен лидер Али Хаменей.

Тази позиция представлява най-висшата политическа и религиозна власт в Иран и има последната дума по всички държавни въпроси.

Мохсен Хейдари, представител на провинция Хузестан в органа за избор, заяви, че „най-подходящият кандидат, одобрен от мнозинството в Събранието на експертите, е определен“, съобщи иранската агенция ИСНА. „Големият Сатана“ също спомена името на избора, направен от представителите“, добави той, визирайки Съединените щати, пише Си Ен Ен (CNN).

Твърдолинейните духовници обикновено наричат ​​Съединените щати „Великият Сатана“. По-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би било неприемливо Моджтаба Хаменей, синът на върховния лидер Али Хаменей, да го наследи.

Аятолах Али Хаменей, който управляваше с твърда ръка почти четири десетилетия, беше убит, без официално да е обявен наследник, което остави избора на негов приемник в ръцете на духовническия режим на страната.

Междувременно израелската армия отправи предупреждение към Иран, че ще продължи да преследва всеки наследник на покойния върховен лидер на страната.

В публикация в X профилът на израелските отбранителни сили (IDF) на фарси заяви: „Съветът на експертите на Иран, който не се е събирал от десетилетия, скоро ще се събере в град Кум. Искаме да ви кажем, че ръката на държавата Израел ще продължи да преследва всеки наследник и всеки човек, който се стреми да назначи наследник. Предупреждаваме всички, които възнамеряват да участват в срещата за избора на наследник, че няма да се поколебаем да ви превърнем също в цел. Това е предупреждение!“.

Източник: BBC, CNN    
