Протести в цяла България срещу Бюджет 2026

СДВР: Ще има пунктове за проверка на участниците в протеста срещу бюджета

Д о напрежение пред централата на "ДПС-Ново начало" в София се стигна днес. Протестиращи се отправиха към сградата, но бяха посрещнати от плътен полицейски контрол. Младежи, много от които с маски и качулки, замеряха полицаите с предмети и пиратки. Счупиха стъкла на полицейски автомобили, събориха и подпалиха контейнери за смет, изтръгнаха пътни знаци и ограничителни колчета. Силите на реда отвърнаха с лютив спрей.

Около 10:30 часа част от маскираните младежи започнаха да чупят витрините на магазини по булевард "Княз Александър Дондуков". След това те запалиха контейнери за смет пред централата на ГЕРБ, разбиха стъклата на сградата и изнесоха столове от офисите.

Директорът на СДВР, главен комисар Любомир Николов коментира пред NOVA, че по време на протеста има над 10 арестувани, като е започнала мащабна полицейска акция за задържането на останалите нарушители. За потушаване на пожарите са пратени 6 пожарни коли. От Центъра за спешна медицинска помощ съобщиха, че на мястото на протеста са били изпратени 8 линейки, като има няколко пострадали, откарани в болници.

"Радев разкри истинското си лице! Няма да допуснем анархията и хаоса да завладеят България! Румен Радев - Истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си! Това ли искате за България, г-н Радев? Хаос, безредици, беззаконие и анархия? Каква е цената - демокрацията и мирът в държавата! Вие и ПП-ДБ употребихте младите хора! И те няма да ви простят това. Ескалацията, провокирана от вашите агитки, организирани и водени от вашите Копринков, Узунов, приближени олигарси, води страната към анархия! И всичко това за да предизвикате избори и да заграбите властта с кръв!?

Нищо от това няма да получите, прегазвайки хората! Те няма да допуснат това! А ние от ДПС няма да бъдем пречупени от вашата агресия! С всички демократични средства, ще отстояваме правата на всички български граждани! И правото им на свободен и демократичен вот! И няма да отстъпим от тази отговорност!", коментира във Фейсбук лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

"Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира. Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона. Провокациите не променят факта: българите казаха "не" на тази власт. Изходът е само един: оставка и предсрочни избори", заяви малко по-рано във Фейсбук президентът Румен Радев.

Елисавета Белобрадова от "Да, България" определи станалото като постановка. Тя заяви пред NOVA, че около 20 маскирани младежи са разбили централата на ГЕРБ пред погледите на полицейските служители, които не са реагирали.

Един от стюардите, водещи шествието, заяви, че негов колега е бил ударен от стъклена бутилка, хвърлена от маскирани младежи.

От "Продължаваме Промяната" публикуваха позиция във Фейсбук. Лидерът на партията Асен Василев заяви, че когато шествието е стигнало до централата на "ДПС-Ново начало" са се появили провокатори. Той подчерта, че протестът е приключил мирно и поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов, който е позволил "агитки да удрят полицаи".

По време на шествието полицаи спираха движението по улиците, за да може протестиращите да преминат.

"София гори! България протестира! Полицията пази с неохота централите на Ново Начало и на ГЕРБ от справедливия гняв на хората. Все пак не ги опазиха. Мутрите откраднаха 30 години на българите и това което се случва е очаквано и не е изненадващо. Ако е имало провокация, то тя е срещу търпението на българския народ. Единствения изход е оставка на правителството, отказ от еврозоната, незабавни избори и мнозинство срещу ГЕРБ и ДПС-Ново Начало. Мафията не се сваля с усмивки и целувки!", коментира във Фейсбук лидерът на "Морал, единство и чест" (МЕЧ) Радостин Василев.

По-рано тази вечер граждани се събраха пред Министерския съвет на протест срещу бюджета за 2026 г. Организатори на протеста са "Продължаваме Промяната - Демократична България". Полицаи проверяват багажа на някои от хората, които се насочват към т.нар. Триъгълник на властта, където е мястото на протеста.

Движението на автомобили в района е блокирано. Има засилено полицейско присъствие.

С прожектор върху сградата на Народното събрание е изписано "Мафия", вижда се и глава на прасе и белезници, и надпис "Ела в понеделник. Да спрем кражбите от бюджета".

Пред сградата на Министерския съвет има сцена, както и екран, на който бяха излъчени кадри от дрон. На тях се видя, че пространството от сградата на Българска народна банка (БНБ) до паметника на Света София, е изпълнено с хора. На екрана над сцената продължават да излъчват различни видеоклипове, посветени на бюджета и протеста.

Организаторите призоваха протестът да бъде мирен. Те предупредиха, че са възможни провокации, а който стане свидетел на такива - да снима.

Част от протестиращите граждани срещу бюджета за 2026 г. тръгнаха на шествие към централите на "ДПС-Ново начало" и ГЕРБ в София.

Кирил Петков от "Продължаваме Промяната" обяви, че до минути шествието тръгва към централата на ГЕРБ, като ще мине през бул. "Дондуков", Ларгото и през целия бул. "Витоша".

Заради увеличения поток пътници по линиите на метрото, които минават през централната градска част на София, са пуснати два допълнителни метровлака. От "Метрополитен" подготвят за пускане още две мотриси, съобщиха от Столична община.

Миналата седмица отново също имаше протест срещу приемането на бюджета за 2026 г., който изпълни площада между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството. На следваща сутрин председателят на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета. По-късно премиерът Росен Желязков заяви, че ще бъде направен опит за възстановяване на диалога със синдикати и работодатели, а в петък министърът на финансите Теменужка Петкова заяви, че предстои нова среща със социалните партньори.

В петък Бойко Борисов начерта три варианта за бъдещето на бюджета. След като бюджетът не беше изтеглен, се стигна до спор в кулоарите на парламента между Бойко Борисов, председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев и съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, а Асен Василев заяви, че ще има нов протест.

Днес жители на Плевен се събраха на протест пред Концертна зала „Катя Попова“, където бяха издигнати плакати, сред които „Прокуратурата не е над Конституцията“ и „Спрете да крадете парите ни“. Граждани във Варна също излязоха срещу проекта за държавен бюджет за 2026 година. Основното послание на протестиращите, които се събраха пред сградата на областната администрация в града, е да спрат кражбите в бюджета. Протест срещу бюджета на държавата за 2026 година има и в Бургас. Демонстрацията събра много хора пред сградата на общината. Включиха се представители на различни граждански и професионални групи. Участниците изразяват несъгласие с предвидените бюджетни параметри за следващата година и настояват за промени.

Множество хора се събра и пред Съдебната палата във Велико Търново на протест срещу статуквото в България. Протестиращите развяха българския трибагреник, скандират "Оставка", а плакатите им са насочени предимно срещу управляващите. Граждански протест срещу бюджета беше организиран и пред Съдебната палата в Русе. Част от присъстващите носеха български национални флагове и знаме на Европейския съюз, плакати с надписи "Аман от свинщини", "Не на репресиите".

В Стара Загора граждани се събраха на протест и контрапротест. Едната част от протестиращите се обявиха срещу правителството и приемането на бюджет 2026 в този му вид, а другите протестиращи носеха плакати срещу "Продължаваме Промяната - Демократична България".

Жители на Ловеч излязоха на протест срещу бюджета и се събраха пред сградата на Областната администрация с плакати, чиито послания гласяха: „Нямало пари, а чекмеджетата им пълни“, „Стига сте наказвали работещите хора“, „Не храни прасето с твоите пари“ и др. Гражданите скандираха „Оставка“.

Пловдивчани също излязоха с искания за преработване на бюджета за 2026 г., реалистични разчети, прозрачност и социална защита, както и политики, които работят за гражданите, не за партийни сделки. Протестиращите се събраха на площад "Съединение" в града.

Гражданите в Добрич се събраха на протест пред сградата на Общината, с плакати с надписи: "Оставка", "Мутри вън", "Д като фалит", "Стига тежести върху хората" и скандират "Оставка".

Жители на Шумен излязоха да протестират пред административната сграда на Общината и скандираха "Мафията вън!" и "Оставка".

По-рано днес Столичната дирекция на вътрешните работи съобщи, че преди, по време и след провеждането на протеста тази вечер в центъра на София полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускането на инциденти на територията на града.