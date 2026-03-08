Свят

Sky News: Светът е в пламъци – войната на Тръмп с Иран става глобална

Войната на Доналд Тръмп с Иран бързо придобива глобални измерения, като повече от дузина други държави се оказват на прицел или мобилизират въоръжените си сили, докато Техеран отвръща на ударите

8 март 2026, 10:56
Sky News: Светът е в пламъци – войната на Тръмп с Иран става глобална
Източник: iStock/Guliver Images

В ойната на Доналд Тръмп с Иран бързо придобива глобални измерения, като повече от дузина други държави се оказват на прицел или мобилизират въоръжените си сили, докато Техеран отвръща на ударите.

Великобритания, Франция и Испания са сред страните, които изпращат военни кораби, изтребители и войски в региона, за да засилят отбраната си и да защитят съюзниците си, докато държави в целия Близък изток, както и Кипър, Турция и Азербайджан, са засегнати от ирански дронове и ракети.

Съединените щати също не ограничават ударите си срещу ислямския режим до определени географски граници, като американска подводница е потопила ирански военен кораб край бреговете на Шри Ланка.

Предупреждения за Трета световна война се чуват отдавна, още откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна преди повече от четири години, пише Sky News в анализ на ситуацията в Близкия изток.

Причината бяха опасенията, че конфликтът може да се разпространи към съседни държави от НАТО в Европа и да въвлече ядрения алианс в пряка конфронтация с Москва, която също разполага с голям арсенал от ядрени оръжия. Този риск остава.

Но светът току-що стана още по-нестабилен заради решението на американския президент, заедно с Израел, да атакува Иран с такава сила на огневата мощ, която надминава първите дни от воденото от САЩ нахлуване в Ирак през 2003 г.

От началото на бойните действия на 28 февруари американската армия съобщава, че е нанесла удари по повече от 3000 цели. Израелските военни самолети също са извършили стотици бойни мисии. При първата вълна от атаки е бил убит върховният лидер на Иран Али Хаменей.

В отговор иранските сили изстреляха множество вълни от ракети и дронове срещу американски сили в региона и срещу Израел, но също така и срещу държави от Персийския залив, включително Обединените арабски емирства, Катар и дори Оман, въпреки че Мускат в миналото е играел важна роля в преговорите между Техеран и Вашингтон.

В събота иранският президент отправи извинение към съседните държави и заяви, че няма да има повече удари срещу тях, при условие че атаки срещу страната му не произлизат от американски сили на тяхна територия. Въпреки това ирански боеприпаси продължиха да попадат в държави от Персийския залив, макар вероятно не със същата интензивност.

Американските военни заявиха, че вече сериозно са отслабили способността на Иран да нанася удари, като Тръмп предупреди, че предстоят още по-опустошителни атаки. Въпреки това иранската страна се заканва да продължи да се сражава, вместо да се съобрази с американските искания за капитулация.

Пийт Хегсет, който се определя като министър на войната на САЩ, заяви, че американската операция може да продължи осем седмици – индикация за огромния брой цели, които Съединените щати вероятно са набелязали. Тръмп се зарече да унищожи всички ирански ракетни и военноморски способности и да предотврати това страната някога да разполага с програма за ядрени оръжия.

Колкото по-дълго продължават атаките обаче, толкова по-голям става рискът от погрешни преценки, които могат да запалят още по-широка война. Линиите на конфликта в Близкия изток вече се пресичат с войната на Русия в Европа, макар че засега реално не са достигнали Азия, като Китай до момента реагира сдържано.

Москва от години получава оръжия от Техеран, докато Киев е подкрепян от коалиция от съюзници, включително Великобритания, Франция, Германия, Австралия и Канада. Съединените щати също са важен източник на боеприпаси за Украйна. 

Сега се появяват съобщения, че руски сили предоставят разузнавателна информация на Иран, която може да помогне на Техеран да насочва удари срещу американски военни кораби, войски и бази в Персийския залив. В същото време САЩ са поискали помощ от украински войници за противодействие на иранските дронове.

Тези съюзи и взаимни обвързаности подчертават колко сложен е този хаос – и колко опасен е моментът, в който се намира светът.

Източник: SkyNews    
война Иран САЩ глобални измерения Трета световна война Близък изток световна нестабилност иранско отмъщение военна операция руско украинска война Доналд Тръмп риск от ескалация
