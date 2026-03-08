Свят

Иран избира нов лидер, Израел с брутално предупреждение

Съветът на експертите на Иран до голяма степен вече е решил кой ще бъде следващият върховен лидер, но име не беше обявено

8 март 2026, 10:17
Иран избира нов лидер, Израел с брутално предупреждение
Източник: iStock/GettyImages

С ъветът на експертите на Иран до голяма степен вече е решил кой ще бъде следващият върховен лидер на страната, след като дългогодишният ѝ ръководител аятолах Али Хаменей беше убит при американско-израелски удар.

„Формира се решително и преобладаващо мнение, което представлява мнението на мнозинството“, заяви членът на съвета аятолах Мохамад Мехди Мирбагери във видео, публикувано от свързаната с иранската държава информационна агенция Fars.

Въпреки това не беше обявено име, съобщава Си Ен Ен (CNN). Мирбагери заяви, че „при тези трудни обстоятелства има препятствия“ и че „тази работа трябва да се извърши внимателно, така че да не стане предмет на спорове“.

Хаменей, който управляваше с твърда ръка почти четири десетилетия, беше убит, без официално да е обявен наследник, което остави избора на негов приемник в ръцете на духовническия режим на страната.

Следващият върховен лидер ще бъде избран от Съвета на експертите – избираем орган, състоящ се от 88 висши духовници.

Междувременно израелската армия отправи предупреждение към Иран, че ще продължи да преследва всеки наследник на покойния върховен лидер на страната, пише Би Би Си (BBC).

В публикация в X профилът на израелските отбранителни сили (IDF) на фарси заяви: „Съветът на експертите на Иран, който не се е събирал от десетилетия, скоро ще се събере в град Кум. Искаме да ви кажем, че ръката на държавата Израел ще продължи да преследва всеки наследник и всеки човек, който се стреми да назначи наследник.

Предупреждаваме всички, които възнамеряват да участват в срещата за избора на наследник, че няма да се поколебаем да ви превърнем също в цел. Това е предупреждение!“.

По темата

Източник: CNN, BBC    
Иран Върховен лидер Аятолах Али Хаменей Съвет на експертите Израелски заплахи Наследник Убийство Американско-израелски удар Град Кум Духовнически режим
