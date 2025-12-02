Недоволството на протестиращите - хиляди българи в 15 града скочиха срещу Бюджет 2026

Социалните партньори и властта с нова среща за рестарт на Бюджет 2026

Н а 1 декември се проведоха масови протести срещу проектобюджета за 2026 г. в големите градове в България с хиляди участници. Демонстрантите в София се събраха в Триъгълника на властта, като едно от основните им искания е изтегляне на Бюджет 2026 и внасяне на нов проект. Организатор на протеста бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), а поводът – отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесения проектобюджет за следващата година.

Протести се проведоха в 15 града : София, Пловдив, Бургас, Варна, Благоевград, Гоце Делчев, Велико Търново, Добрич, Ловеч, Плевен, Русе, Сливен, Стара Загора, Шумен и Ямбол.

След протеста: Взаимни обвинения за провокации и провал на МВР

София

От Столичната дирекция на вътрешните работи организираха девет контролно-пропускателни пункта в центъра на града. Протестиращите започнаха да се събират към 18:00 ч., като движението в района беше блокирано.

С прожектор върху сградата на Народното събрание беше изписано "Мафия", виждаше се и глава на прасе и белезници, и надпис "Ела в понеделник. Да спрем кражбите от бюджета". На екрана на сцената се излъчваха различни видеоклипове, посветени на бюджета и протеста, както и изказвания на председателя на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски и кадри с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Пред сградата на Министерския съвет имаше сцена, както и екран, на който бяха излъчени кадри от дрон. На тях се виждаше, че пространството от Българската народна банка (БНБ) до паметника на Света София, е изпълнено с хора.

"Теменужките на топло през зимата", гласяха надписите на част от плакатите, на които министърът на финансите Теменужка Петкова и двама души с тиква и лице на прасе вместо глави са в униформи на затворници. Протестиращи започнаха да освиркват, когато на екрана бяха пускани клипове с изказвания на Делян Пеевски, Байрам Байрам и Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало". "Няма да позволим да ни излъжат", гласяха плакати с лицата на Борисов и Пеевски.

Протестът продължи с хоро, музика и скандирания "оставка". Част от събралите се играха народни танци, докато от сцената на протеста звучеше музикално изпълнение с гайда. Със светлина на сградата на парламента беше изписано "оставка и затвор". От организаторите призоваха протестът да бъде мирен, а когато има провокации - да бъдат снимани, след което ще бъдат изпратени на МВР.

На протеста се вееха знамената на България и Европейския съюз. Пред сградата на парламента бяха издигнати два плаката: "Поколението Z идва" и "Млада България без мафия".

Сред протестиращите бяха лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, както и съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

По-късно през нощта част от протестиращите тръгнаха на шествие към централите на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало". По бул. "Цар Освободител" те стигнаха до централата на "ДПС-Ново начало" на ул. "Врабча". Около централата на партията имаше полицейско присъствие.

Част от протестиращите срещу бюджета за 2026 г. стигнаха до централата на ГЕРБ на пл. "България" в София. По време на шествието полицаи спираха движението по улиците, за да може да преминат.

Около 21:00 ч. пожар в колектор на ЕРМ "Запад" причини изключване на 15 извода средно напрежение, захранващи части от центъра на София. Спирането на тока продължи до 23:00 ч. От Министерството на енергетиката информираха, че във връзка със съмнения за умишлена намеса и вандализъм по случая е започната проверка.

В публикация в социалните мрежи по-рано от "Продължаваме Промяната" предупредиха: "Агитките дойдоха пред централата на ДПС. Пазете се! Избягвайте бул. "Васил Левски", където няма ток".

Събрали се хора пред централата на ДПС хвърляха пластмасови и стъклени бутилки, бомбички, камъни и други предмети по сградата и по полицаите. На улицата горяха кофи и други предмети.

Маскирани хора хвърляха бутилки по полицията и събаряха контейнери по бул. "Ал. Дондуков" в София. Част от тях чупиха и различни предмети.

Малко преди полунощ от СДВР съобщиха за над десетима задържани в центъра на София, като един полицай е със счупен крак, а друг служител на реда е откаран в болница. По данни на Столичната полиция има над 10 задържани, предаде NOVA.

Осем линейки бяха изпратени на терен и още три бяха в готовност. Няма тежко пострадали и хора в животозастрашаващо състояние след протеста, каза за БТА говорителят на Центъра за спешна медицинска помощ Катя Сунгарска.

След 1:30 ч. тази нощ протестът срещу проектобюджета за 2026 г. приключи. Движението на автомобили в района на парламента бе възстановено. Градският транспорт се движи по разписание, а учениците тръгнаха към училище без затруднения.

Пловдив

Огромен беше протестът, провел се в центъра на Пловдив. Местните жители го определят като най-мащабния за последните 20 години. Хиляди млади хора и семейства с деца се включиха в него.

С протестно шествие граждани затвориха ключови булеварди в Пловдив. Протестът срещу бюджета за 2026 година започна на пл. “Съединение”. Малко след началото протестиращите затвориха ключовите булеварди “6-и Септември” и “Княз Борис III Обединител”, по които се придвижиха до сградата на общината.

Протестът беше организиран във Фейсбук от Габриела Георгиева, Калоян Калинин и доброволци активисти. Сред останалите искания на протестиращите са реалистични разчети, прозрачност и социална защита, както и политики, които работят за гражданите, не за партийни сделки.

Бургас

В Бургас протестът също беше изключително мащабен.

Демонстрацията събра хора пред сградата на общината. Включиха се представители на различни граждански и професионални групи, видя репортер на БТА. Участниците изразяват несъгласие с предвидените бюджетни параметри за следващата година и настояват за промени.

Протестът протече спокойно и без нарушения на обществения ред. На място има засилено полицейско присъствие. Беше направен опит за провокация, като полицаи отведоха един човек.

Организаторите определиха бюджета като “небалансиран“ и “несправедлив“, а основните им критики са свързани с ниските средства за регионите, недостатъчното финансиране за образование и здравеопазване, както и неизпълнени ангажименти към работещите в публичния сектор.

Варна

Жители на Варна излязоха на протест срещу проекта за държавен бюджет за 2026 година. Информация за демонстрацията бе разпространена в социалните мрежи на партиите "Да България“, "Продължаваме промяната" и местната структура на "Демократи за силна България“. Основното послание на протестиращите, които се събраха пред сградата на областната администрация в града, е да се спрат кражбите в бюджета.

Хората издигнаха плакати и скандираха искания за оставка на управляващите.

Към хората се обърнаха общински съветници от "Продължаваме промяната - Демократична България" и депутатът Стела Николова, които посочиха най-големите слабости на проектобюджета за 2026 г.

След това протестиращите се отправиха с шествие към сградата на Община Варна. Беше ограничено движението в участъци от бул. "Мария Луиза" и "Княз Борис I".

Благоевград

Без напрежение премина протестът в Благоевград, който се проведе тази вечер на централния площад в града срещу проектобюджета за 2026 г. Проявата бе организиран от студентите в Американския университет в България Васил Цанев, Никола Кателиев и Христо Караманолев, а преди началото от Община Благоевград съобщиха за БТА, че в уведомлението до тях е посочена като цел на събитието изразяване на мирна гражданска позиция и солидарност с националните протести, свързани с проектобюджета за следващата година.

Близо час преди официално обявеното начало на протеста – 19:00 часа, на централния площад в града започнаха да се събират хора, които носеха плакати с надписи: „Стига кражби и лъжи“, „Младите не са глупави“, „Върнете бюджета от нула! Имате 3 седмици!“, "За децата капачки, за олигарсите кюлчета и пачки", "Слаб 2 за комуникация, реформи и визия" и други. По време на протеста течеше и подписка в подкрепа на инициатива "Спаси заплатата ти! "Против" вдигане на данъците и осигуровките с Бюджет 2026".

В началото на протеста тримата младежи посочиха, че изразеното тази вечер недоволство е изцяло студентска инициатива и нито една политическа партия не участва в него. Сред протестиращите имаше хора на различни възрасти.

На протеста събралите се хора скандираха „Оставка“, „Мафия“ и „Революция“. Деца от импровизираната сцена пред общинската администрация изпяха химна на България заедно с множеството на площада. По време на проявата бе запазен мирният ѝ характер, за което призоваха още в началото организаторите. В края на протеста младежите, които организираха днешната проява, обявиха, че такъв ще има и в сряда, 3 декември.

Гоце Делчев

Граждани на Гоце Делчев се събраха на мирен протест в центъра на града. Протестът бе организиран от Георги Златинов, доброволец в редица инициативи и създател на неправителствената организация Clean&Green Gotse Delchev, която се грижи активно за опазването на околната среда в региона.

Пред паметника на Гоце Делчев в града участниците протестираха срещу политическата ситуация в страната, като подчертаха, че демонстрацията не е насочена единствено срещу проектобюджет 2026, а срещу общото политическо статукво. Протестът премина спокойно, с активен диалог между присъстващите, които един след друг заставаха пред микрофона, за да споделят своите позиции.

Протестът постигна своята цел да даде възможност на хората да бъдат чути, каза за БТА Георги Златинов. „Събрахме се няколко хиляди души. Имаше много млади хора, много граждани, които изявиха желание да говорят. Това, което ме изненада приятно, беше смелостта на хората да казват неудобните истини пред своите съграждани. Благодаря на всички, които се включиха“, посочи той. По думите му мотивите за организирането на протеста надхвърлят рамките на бюджета и обхващат по-широк спектър от проблеми, които гражданите виждат в управлението на страната.

Георги Златинов отбеляза, че в Гоце Делчев подкрепата за протестите в столицата е силно изразена. „Смятам, че с тези прояви можем да покажем на хората в София, че сме част от тях и ги подкрепяме“, допълни той.

Велико Търново

Протест срещу статуквото в България за кратко затвори за движение главната улица във Велико Търново, а част от водачите на автомобилите подкрепиха протестиращите, свирейки с клаксоните си.

Протестът е организиран от "Продължаваме промяната - Демократична България".

„Това, което се случва в нашата държава, вече не се търпи“, каза пред събралото се множество главният организатор Елена Димитрова. „Не може да правите това на нас и на нашите деца! Не може да има парламентарни комисии, които заседават 26 секунди“, добави тя. Според Димитрова всички са виновни за това статукво, защото трябва да се гласува.

Демокрацията работи през гласуване и трябва да внимаваме след това какво се случва и дали тези, които сме изпратили в парламента, си вършат добре работата, каза още тя.

Сред протестиращите бе също народният представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" Людмила Илиева, председателят на Общинския съвет в Лясковец Сергей Добрев, кметът на великотърновското село Леденик Антон Кръстев, общински съветници от Велико Търново, бивши депутати и общински съветници. Накрая протестиращите преминаха с мирно шествие по главната улица.

Добрич

Почти два часа продължи протестът на граждани в Добрич срещу проектобюджета за 2026 година. Демонстрацията се проведе пред сградата на Общината и събра недоволни жители, сред които и много млади хора, дошли да заявят своята позиция.

Събитието премина при засилено полицейско присъствие, но без нарушения на обществения ред. Протестът бе в пешеходната зона, поради което не се наложи затваряне на улици или ограничаване на движението.

Организацията на протеста е гражданска и възникнала чрез самоинициатива в социалните мрежи, но получи официална подкрепа от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“, като общински съветник от ПП–ДБ уточни, че политическата сила е съдействала единствено по административните процедури.

Ловеч

В Ловеч протестът срещу бюджет 2026 г. прерасна в шествие, което премина по централните улици. Организирани в социалните мрежи, жители на града, подкрепени от хора от Троян, троянското село Орешак, тетевенското село Български извор и други населени места, се събраха пред сградата на Областната администрация. По думите на областния координатор на политическа партия „Продължаваме промяната“ в Ловеч Искрен Арабаджиев протестът е на всички граждани, които са против бюджета на държавата за 2026 г., против вдигането на данъци и осигуровки, против бизнес средата, която се влошава, натиска към фирмите, против това всеки работещ през януари да взема по-ниска заплата, срещу което да не получава нищо от държавата.

Той допълни, че демонстрацията тук е в солидарност към големия протест в София. Беше организирана и подписка срещу бюджет 2026 г. Тя ще бъде внесена в Народното събрание, обясни Арабаджиев. По данни на организаторите в протеста са се включили около 500 души, според полицията – стотина.

Плевен

Възгласи „Оставка“ огласиха центъра на Плевен по време на протест против бюджета за 2026 г. Той започна пред концертна зала „Катя Попова“ и паметника на Васил Левски и продължи като шествие до сградата на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“

Протестът в Плевен е организиран във Фейсбук. Един от съорганизаторите - общинският съветник Наталия Цанева, каза за БТА, че се събират, защото Бюджет 2026 е поредният документ, в който правителството пише обещания, а хората плащат сметката.

Основният възглас беше „Оставка“, чуваха се и призиви за прозрачност на властта и за ежедневна защита на демокрацията. Преди да тръгнат на шествие към театъра протестиращите изслушана националния химн.

Русе

Граждански протест срещу бюджета за 2026 г. се проведе на централния площад "Свобода" пред Съдебната палата в Русе. Той беше организиран с публикации във фейсбук. От полицията в крайдунавския град съобщиха, че в следобедните часове на днешния ден има подадено заявление за протест, в което е упоменато, че той е "срещу Бюджет 2026".

Част от присъстващите носеха български национални флагове и знаме на Европейския съюз, плакати с надписи "Аман от свинщини", "Не на репресиите" и скандираха "Оставка!", "Мутри, вън!" и "Долу Пеевски".

Протестиращите се заканиха да се събират всяка вечер по същото време, докато правителството не подаде оставка. Те заявиха, че търпението им е изчерпано и нямат никакво доверие на управляващите.

На два пъти присъстващите изпяха българския химн, след което скандираха "Българи, юнаци!" и "Сърце, душа за България".

Сливен

С викове „Оставка“ и „Мафията вън“ жители на Сливен излязоха на протест срещу проектобюджета за 2026 г. Демонстрантите се събраха пред сградата на Общината и издигнаха плакати с послания: „Стига сте наказвали работещите хора“, „Ние плащаме – те решават“, „Не ни бъркайте в джобовете, нищо не оставяте там“, „Бюджетът трябва да е справедлив, а не услужлив“, „Заеми и дълг за нас – позор, затвор за вас“ и други.

„Факт е, че този бюджет натоварва работещите хора и бизнеса“, каза за БТА Пепа Генчева, един от организаторите на протеста. „Надявам се всички граждани на Сливен, които не са съгласни да носят тежестта на бюджет като предложения, да заявят позицията си. Той натоварва нас, а захранва държавната администрация и репресивния апарат. Сигналът е, че ние трябва да работим и да обедняваме, докато други се облагодетелстват“, коментира тя.

Според депутата от „Продължаваме Промяната“ (ПП) Татяна Султанова бюджетът може да запази параметрите си само ако бъдат направени „сериозни преустройства в неговата философия“.

По време на протеста бяха събирани и подписи срещу Бюджет 2026.

Стара Загора

Едната част от протестиращите се обявиха срещу правителството и приемането на бюджет 2026 в този му вид, а другите протестиращи носеха плакати срещу "Продължаваме Промяната - Демократична България".

Протест и контрапротест в Стара Загора



Стигна се до размяна на словесни обиди и скандирания между двете групи, полицейското присъствие предотврати инциденти, видя репортер на БТА. Двете групи бяха разделени от полицейски кордон, а след известно време двете протестни действия продължиха на едно и също място

Шумен

Около час и половина продължи протестът пред сградата на Община Шумен, организиран от граждани. Те се обявиха срещу бюджета за 2026 г. и сегашното управление на страната.

Началото на протеста бе в 18:00 ч., а краят му около 19:30 ч., когато пред Общината останаха няколко групи от хора. Протестът премина мирно, без пострадали и без ескалация на напрежението.

В протеста се включиха хора на различна възраст, около 200 души, по данни на полицията.

Протестът в Шумен не бе организиран от партии или неправителствени организации, а от граждани в социалните мрежи.

Ямбол

Граждани на Ямбол, организирали се през социалната мрежа Фейсбук, излязоха на протест на централния площад в града, срещу проекта за държавен бюджет за 2026 г., предложен от правителството.

Събралите се пред сградата на Народно читалище „Съгласие-1862” носеха плакати с надписи: „Искам бъдеще в България БЕЗ главно „Д”!” и „Всички животни са равни, но някои са по-равни от другите”.

В протеста нямаше организирано присъствие на членове на опозиционни партии.