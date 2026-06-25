България

Отстраниха директора на НДК

Това обяви по време на заседание на парламентарната комисия по култура и медии ресорният министър Евтим Милошев

25 юни 2026, 15:25
Нов тежък пътен инцидент с камион, образува се задръстване на автомагистрала „Струма“

Нов тежък пътен инцидент с камион, образува се задръстване на автомагистрала „Струма“
Повдигнаха обвинение на шофьора на тира от катастрофата на „Тракия“

Повдигнаха обвинение на шофьора на тира от катастрофата на „Тракия“
Финансовият план до 2028 г.: Какво залага правителството в първия Бюджет изцяло в евро

Финансовият план до 2028 г.: Какво залага правителството в първия Бюджет изцяло в евро
Над 5,2 млрд. евро за здраве през 2026 г.: Надзорният съвет на НЗОК одобри бюджета

Над 5,2 млрд. евро за здраве през 2026 г.: Надзорният съвет на НЗОК одобри бюджета
След трагедията на „Тракия“: Проверяват дали мантинелите са отговаряли на стандартите

След трагедията на „Тракия“: Проверяват дали мантинелите са отговаряли на стандартите
Вдигат цената на цигарите от август

Вдигат цената на цигарите от август
Ивайло Мирчев: Настояваме за преработка на бюджета до 3% дефицит

Ивайло Мирчев: Настояваме за преработка на бюджета до 3% дефицит
Демерджиев: Има смущаващи обстоятелства около катастрофата на АМ „Тракия“

Демерджиев: Има смущаващи обстоятелства около катастрофата на АМ „Тракия“

О тстраниха от поста изпълнителния директор на Националния дворец на културата Андриана Татарова. Това обяви по време на заседание на парламентарната комисия по култура и медии ресорният министър Евтим Милошев, цитиран от NOVA

„Назначих проверки на Инспектората и поисках вътрешен одит. Резултатите от одита предстои да излязат. Тези на Инспектората обаче излязоха. На тяхна база, считано от 24 юни, освободих като член на съвета на директорите и прекратих договора на Татарова за управление на дружеството”, обяви Милошев. Той обаче уточни,, че това не я освобождава от отговорност.

ВАС глоби шефката на НДК за конфликт на интереси

Припомняме, че Върховният административен съд окончателно потвърди наложената ѝ глоба от 5000 лева заради конфликт на интереси. Нарушението се състои в това, че тя е сключила договор за наем на зала със свързано с нея лице – собствения ѝ син. Според решението на магистратите на Татарова са отнети още 476 лева от дневното ѝ възнаграждение за 28 май 2024 г. - деня, в който е подписан проблемният контракт. Шефът на НДК е осъдена да заплати и разноски по делото в размер на 102 евро. 

Според съда за наличието на конфликт на интереси не е нужно доказване на реална вреда или облага, а е достатъчно установяването на формално нарушение - самият факт, че длъжностно лице е сключило договор в частен интерес.

Шефът на НДК отговори на обвиненията: Не съм получавала по 14 000 евро на месец

Припомняме, че в началото на месеца министърът на културата Евтим Милошев изнесе данни за финансовото състояние на НДК и заплатите, които получава Съветът на директорите на дружеството, което го управлява. Милошев посочи, че дружеството е на загуба от близо 49 млн. евро и спрямо 2024 г., сумата за 2025-а се е увеличила с 502%.

Министърът уточни и какви са възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството  – петима членове, един от които е изпълнителен директор. През последните години те се удвояват спрямо 2024 година, и се утрояват спрямо 2023 г. Той даде и по-точни данни: възнагражденията за 2023 година възлизат на близо 104 000 евро, за 2024 г. - близо 158 000 евро, за 2025 г. – близо 305 000 евро. Заплатата на изпълнителния директор за 2025 г. е близо 200 681 евро, което означава, че месечното ѝ възнаграждение е в размер на около 13 680 евро. Всички членове на Съвета получават и месечни ваучери за храна на стойност 102 евро, допълни още министърът. 

Източник: NOVA    
Андриана Татарова НДК Евтим Милошев изпълнителен директор конфликт на интереси Национален дворец на културата Министерство на културата финансово състояние възнаграждения одит
Последвайте ни

По темата

Отстраниха директора на НДК

Отстраниха директора на НДК

Разследват Урсула фон дер Лайен заради „тайни чатове“ със Зеленски и Макрон

Разследват Урсула фон дер Лайен заради „тайни чатове“ със Зеленски и Макрон

„Морска администрация“: Мазутът по Черноморието не е от нов разлив, а от стари нефтени замърсявания

„Морска администрация“: Мазутът по Черноморието не е от нов разлив, а от стари нефтени замърсявания

Капан в жегите: Назоваха двете най-опасни напитки през лятото

Капан в жегите: Назоваха двете най-опасни напитки през лятото

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Защо кучетата обичат да носят пръчки

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 1 ден
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 1 ден
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 1 ден
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

DARA става новото лице на България пред света

DARA става новото лице на България пред света

Любопитно Преди 12 минути

Победителката от „Евровизия 2026“ става част от мащабна рекламна кампания на Министерството на туризма. Звездата ще представи пред милиони хора по света красотата на България, емблематични места като Белоградчишките скали и родната си Варна

Луис Хамилтън и Колман Доминго на звездния първи ред на ревюто на Ralph Lauren в Милано

Луис Хамилтън и Колман Доминго на звездния първи ред на ревюто на Ralph Lauren в Милано

Любопитно Преди 17 минути

На Седмицата на модата в Милано Ralph Lauren представи стилна мъжка колекция, съчетаваща класика и модерност, която привлече редица знаменитости, сред които Луис Хамилтън и Колман Доминго, превръщайки събитието в истински моден празник

<p>Евростат: Цените в България са сред най-ниските в Европа</p>

Евростат: Потребителските цени в България са с около 40% под средното за ЕС

България Преди 51 минути

Страната ни е сред най-евтините в Европа, но ценовите равнища не отразяват покупателната способност

„Тайно общество 2“ в „Темата на NOVA”

„Тайно общество 2“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Община Варна издава още две заповеди за събаряне на сгради в "Баба Алино"

Община Варна издава още две заповеди за събаряне на сгради в "Баба Алино"

България Преди 1 час

"Акцентът е върху недовършени сгради без обитатели, проверяват се и инженерни съоръжения в района", заяви кметът Благомир Коцев

Седмицата на модата в Милано: Prada и Dolce & Gabbana с нови тенденции за мъжко облекло

Седмицата на модата в Милано: Prada и Dolce & Gabbana с нови тенденции за мъжко облекло

Любопитно Преди 1 час

На фона на икономическа несигурност и горещини, Седмицата на модата заложи на изчистени линии, по-впити дрехи и неочаквано много кожа

,

България е на първо място по поскъпване на строителството в Европейския съюз

България Преди 2 часа

Данните на Евростат показват шокиращ ръст от 166% за последното десетилетие, което ни поставя далеч пред средното за Европа равнище

<p>Правосъдният министър разпореди проверки по спорна реабилитация на осъждан за педофилия</p>

Правосъдният министър разпореди проверки по спорна реабилитация на осъждан за престъпления срещу деца

България Преди 2 часа

Николай Найденов сезира ВСС и Инспектората към него след информация, че реабилитиран мъж е работил на позиция, свързана с охраната на ученици

<p>Въздушна линейка транспортира в Пловдив пострадалата на АМ &quot;Тракия&quot;</p>

Медицински хеликоптер транспортира в Пловдив тежко пострадалата от катастрофата на "Тракия"

България Преди 2 часа

49-годишната жена е стабилизирана след няколко операции, екип от въздушната спешна помощ преценява дали може да бъде транспортирана в Пловдив

Горещо на трибуните: Кои са най-стилните футболни половинки

Горещо на трибуните: Кои са най-стилните футболни половинки

Любопитно Преди 2 часа

Светът е Мондиал, но извън терена, един друг спектакъл открадна вниманието – половинките на играчите. А най-стилни сред тях са Изабел Йохансен, Джорджина Родригес, Мишел Куртоа, Антонела Рокуцо, Тини Стоесел, Толами Бенсън и Бруна Бянкарди

Потребителите избраха А1 за любима марка в телекомуникациите за осма поредна година

Потребителите избраха А1 за любима марка в телекомуникациите за осма поредна година

Любопитно Преди 2 часа

Първите 10 000 евро в Smart Face вече имат своя притежател

Първите 10 000 евро в Smart Face вече имат своя притежател

Любопитно Преди 2 часа

Михаела от Стара Загора показа впечатляваща интуиция и грабна голямата награда

60 години мистерия: Убита ли е Мерилин Монро, или истината е погребана с нея

60 години мистерия: Убита ли е Мерилин Монро, или истината е погребана с нея

Любопитно Преди 2 часа

През последните дни темата отново се превърна в най-обсъжданата в света

Семейна драма: Защо децата на Хари и Меган няма да се срещнат с братовчедите си в Лондон

Семейна драма: Защо децата на Хари и Меган няма да се срещнат с братовчедите си в Лондон

Любопитно Преди 2 часа

Принц Арчи и принцеса Лилибет ще пътуват до Великобритания следващия месец за първи път от четири години насам. Въпреки надеждите на крал Чарлз III обаче, децата на Хари и Меган няма да се съберат с братовчедите си Джордж, Шарлот и Луи

Изпепеляващи жеги провалят почивките: Какво трябва да знаете, преди да тръгнете за Европа и САЩ

Изпепеляващи жеги провалят почивките: Какво трябва да знаете, преди да тръгнете за Европа и САЩ

Свят Преди 2 часа

Изпепеляващи температури чупят рекорди и предизвикват хаос в някои от най-популярните туристически дестинации в света. Време ли е да преосмислим плановете си за пътуване? Има ли възможност за възстановяване на суми? Какви са начините да се справим?

Война в спалнята на Тръмп: Доналд задигнал мебелите на Мелания за личните си покои

Война в спалнята на Тръмп: Доналд задигнал мебелите на Мелания за личните си покои

Любопитно Преди 2 часа

Новата книга „Смяна на режима“ разкрива странната жилищна ситуация на семейство Тръмп в Белия дом. Оказва се, че президентът води тиха война със съпругата си Мелания за това кой ще има по-луксозна спалня, стигайки до абсурдни кражби на мебели

Всичко от днес

От мрежата

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
1

Иде първи горещ полъх на лятото

sinoptik.bg
1

Лятната влага край морето: Как правилно да използваме режима за изсушаване (DRY)

sinoptik.bg

Ива Екимова разчувства мрежата с послание към Дара

Edna.bg

Бруклин Бекъм отново избра семейство Пелц – отпразнува рождения ден на тъста си

Edna.bg

Барселона дава Тер Щеген под наем на Аякс

Gong.bg

Вижте рекордите на Кристиано Роналдо - феноменални са

Gong.bg

Отстраниха директора на НДК

Nova.bg

Камион скъса мантинелата и удари кола в насрещното на „Струма”, има пострадал (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg