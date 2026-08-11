Директорка на пловдивско училище арестувана заради присвояване на финансови средства

- Директорката на СУ „Найден Геров“ в Пловдив е задържана по подозрение за неправомерно изразходване на училищни средства чрез договори и обществени поръчки.
- Става дума за четири договора за ремонт през 2025 г. на обща стойност над 330 хил. лева, при които според прокуратурата са нарушени правила на Закона за обществените поръчки.
- Образувано е досъдебно производство, извършени са претърсвания и е иззета документация; очаква се повдигане на обвинение, като прокурорът е определил гаранция от 10 хил. евро.
Директорът на Средно училище (СУ) „Найден Геров“ в Пловдив е била задържана за неправомерно изразходване на средства от бюджета на училището чрез договори и възложени обществени поръчки, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в града.
По случая е образувано досъдебно производство в Окръжна прокуратура-Пловдив за длъжностно престъпление, посочиха от държавното обвинение. Деянието касае нарушаване на правила от Закона за обществените поръчки при сключване през 2025 г. на четири договора с частни фирми за ремонт на части от сградата на училището.
Общата сума на договорите надхвърля 330 хиляди лева. Разследването се извършва от служители на отдел „Икономическа полиция“ към ОДМВР-Пловдив. На 10 август в кабинета на директорката на училището и в жилището ѝ са извършени претърсвания, иззета е документация и други веществени доказателства.
Предстои днес да ѝ бъде повдигнато обвинение за длъжностно престъпление. Спрямо нея наблюдаващият прокурор Тодор Павлов е определил мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 10 хиляди евро. Директорът е е била задържана за срок до 24 часа по Закона за МВР.