Директорка на пловдивско училище арестувана заради присвояване на финансови средства

Директорката на СУ „Найден Геров“ в Пловдив е задържана по подозрение за неправомерно изразходване на училищни средства чрез договори и обществени поръчки.

Става дума за четири договора за ремонт през 2025 г. на обща стойност над 330 хил. лева, при които според прокуратурата са нарушени правила на Закона за обществените поръчки.

Образувано е досъдебно производство, извършени са претърсвания и е иззета документация; очаква се повдигане на обвинение, като прокурорът е определил гаранция от 10 хил. евро.

Директорът на Средно училище (СУ) „Найден Геров“ в Пловдив е била задържана за неправомерно изразходване на средства от бюджета на училището чрез договори и възложени обществени поръчки, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в града.

По случая е образувано досъдебно производство в Окръжна прокуратура-Пловдив за длъжностно престъпление, посочиха от държавното обвинение. Деянието касае нарушаване на правила от Закона за обществените поръчки при сключване през 2025 г. на четири договора с частни фирми за ремонт на части от сградата на училището.

Общата сума на договорите надхвърля 330 хиляди лева. Разследването се извършва от служители на отдел „Икономическа полиция“ към ОДМВР-Пловдив. На 10 август в кабинета на директорката на училището и в жилището ѝ са извършени претърсвания, иззета е документация и други веществени доказателства.

Предстои днес да ѝ бъде повдигнато обвинение за длъжностно престъпление. Спрямо нея наблюдаващият прокурор Тодор Павлов е определил мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 10 хиляди евро. Директорът е е била задържана за срок до 24 часа по Закона за МВР.