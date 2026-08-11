Разследване по неволя и сделка по принуда в новата седмица на „Великият понеделник"

С ъмнителна злополука, приказни създания и огнедишащ дракон ще премерят сили за вота на зрителите в дванадесетата седмица на „Великият понеделник". За вниманието на киноманите ще се борят „Последният случай на г-н Монк" и „Шрек", а филмът, получил повече гласове на сайта на кампанията – https://greatmonday.bg , ще бъде излъчен в понеделник, 17 август, от 21:00 ч. по KINO NOVA.

Ейдриън Монк (Тони Шалуб) отдавна е оставил разследванията зад гърба си, но първото предложение за седмицата – „Последният случай на г-н Монк", ще го изправи пред случай, който не може да подмине. Ден преди сватбата на доведената му дъщеря Моли (Кейтлин Макгий) годеникът ѝ – разследващият журналист Грифин (Остин Скот) загива при инцидент. Полицията определя смъртта му като нещастен случай, а най-облагодетелстван е милиардерът Рик Идън (Джеймс Пюрфой), срещу когото Грифин е събирал доказателства. Моли не приема това обяснение и се обръща за помощ към Монк, който ще трябва да преодолее страховете си, за да достигне до истината. Ще открие ли пукнатината в едно на пръв поглед безупречно престъпление?

Източник: NOVA

Анимацията „Шрек“ е второто предложение за седмицата, в което един зелен гигант държи на усамотението си повече от всичко. Една сутрин блатото му осъмва пълно с вълшебни създания, прокудени от лорд Фаркуад от приказния свят. За да си върне тишината, Шрек отива при него и сключват сделка: да освободи принцеса Фиона от кулата, охранявана от дракон, за да може лордът да се ожени за нея и най-сетне да се нарече крал. По пътя той се сдобива с нежелан спътник – бъбривото Магаре. Драконът обаче ще се окаже най-малката пречка, защото Фиона пази голяма тайна, която може да провали всичко.

Източник: NOVA

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот за един от двата филма на сайта на „Великият понеделник" . На 17 август, точно в 21:00 ч. в ефира на KINO NOVA ще стане ясен победителят в дванадесетата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от участвалите в гласуването ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, с които всяка филмова сцена ще оживява в кристално чист звук.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA.