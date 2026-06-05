България

Милошев с остри обвинения за НДК, Татарова отговори

Чобанов: НДК е на загуба от създаването си

Обновена преди 2 часа / 5 юни 2026, 13:48
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И зпълнителният директор на Съвета на директорите на НДК Андрияна Петкова Татарова и членът на съвета Сашо Ганов отхвърлиха публичните обвинения, отправени от Министерството на културата за тежкото финансово състояние на държавното дружество, заявявайки, че информацията е манипулативна и че не е разговаряно с тях.

Петкова подчерта, че общата натрупана загуба от 48,564 милиона евро не е резултат от текущото управление, а датира още от 2011 г., когато НДК е било създадено като търговско дружество с принципал министърът на културата.

Тя изтъкна, че за периода на настоящото управление от 2024 г. загубата на НДК е едва 293 000 евро. Петкова допълни, че от 2024 г. приходите са се увеличили с впечатляващите 56%, а оперативната загуба е намаляла с 88%. Освен това, наличните средства по сметките на дружеството са нараснали от 7 милиона лева през февруари 2024 г. до около 16 милиона лева към момента, което представлява 120% увеличение.

Петкова обясни, че значителна част от тези загуби са заложени структурно и не могат да бъдат пряко контролирани. Например, годишните амортизационни разходи възлизат на 2 милиона евро както за 2024 г., така и за 2025 г., "което е постоянен и ненамалим разход".

Към това се прибавят и огромните разходи за поддръжка на мащабния сграден фонд, където авариите са на ежедневие.

Сашо Ганов допълни, че отоплителната система на Двореца е неефективна, като за да се отопли дори една зала, трябва да се активира цялото отопление на сградата, което генерира огромни разходи. Освен това, като търговско дружество, НДК е длъжно да плаща данъци към общината и държавата, подобно на всяка друга фирма.

Двамата посочиха, че НДК не получава никакви делегирани бюджети или допълнителни субсидии за всеки продаден билет, нито пък има право да кандидатства за такива, докато всички останали зали са конкуренция, но се ползват от държавна подкрепа.

Въпреки финансовите предизвикателства, Петкова заяви, че ръководството е успяло да "върне културата в НДК", която според нея е била "занулена" от предишни екипи. Тя подчерта, че голяма част от организираните събития са финансово обезпечени.

И двамата директори бяха категорични, че без значителни инвестиции в сградния фонд и инфраструктурата, НДК не може да бъде приведен в конкурентна среда, нито да достигне до печалба.

По отношение на въпроса за заплатите на ръководството, Ганов обясни, че промяната им е правомощие единствено на принципала – министъра на културата. Той допълни, че са информирали бившия културен министър Мариан Башев за спецификите на дружеството и невъзможността за самоиздръжка без необходимите инвестиции.

В заключение, ръководството на НДК счита, че вменяването на вина за текущото финансово състояние на дружеството е "абсолютно некоректно" предвид натрупаните исторически загуби, структурните проблеми и липсата на държавна подкрепа, която други културни институции получават.

"По повод на пресконференцията на Министерството на културата за НДК съм длъжен да направя следните коментари, поради големия интерес по въпроса: НДК е на загуба от създаването си до днес и цитираната от министерството обща загуба не е натрупана в последните години. Тя се дължи на много фактори, основният от които е огромната издръжка на сградния фонд и загубата на приходоносещите обекти наоколо", коментира във Фейсбук и бившият министър на културата Тодор Чобанов.

"През периода март 2025-февруари 2026 съм наблюдавал работата на НДК от името на министъра на културата. Всички постъпващи данни от периода показват намаляване на оперативната загуба, т.е. дружеството се е подобрявало като показатели спрямо предходните периоди. НДК е самоуправляващо се дружество и съгласно чл.56 от правилника на закона за публичните предприятия членовете на борда получават възнаграждания по определената в правилника на закона методика и на база на резултатите на дружеството за дадения период. Самото предприятие формира и изчислява баловата оценка и конкретната формула за възнагражденията си", поясни Чобанов.

"При спазване на изискванията на закона и съгласно полученото ми правомощие за заместване на министъра в периода 4-7 август 2025 съм утвърдил докладваната оценка и методика за определяне на възнагражденията в НДК, след като предложението е преминало необходимата вътрешна процедура. Проверка на документацията на дружеството може да установи правилно и законосъобразно ли е прилагана методиката за образуване на възнагражденията, утвърдена от министерството на културата. Въпреки направените твърдения за незоконосъобразност при утвърждаването на методиката, (които категорично не приемам) запазвам огромното си уважение към министъра на културата г-н Евтим Милошев и искрено му желая успех в усилията за оздравяването на културния сектор и предстоящите много сериозни и трудни реформи, от които системата се нуждае. Като принципал на дружеството той може да определи нова методика, да смени борда, да назначи проверки или да предприеме други действия, с които да се гарантира доброто управление на НДК", посочи Чобанов.

По-рано днес министърът на културата Евтим Милошев обяви, че е разпоредил проверка на финансовото състояние на структурите към Министерството на културата (МК) още в първия си работен ден и посочи като пример състоянието на Националния дворец на културата (НДК). Това стана ясно на брифинг в галерия „Средец“ на МК в София.

По думите му обществото има право да знае какво е заварил екипът му, а прозрачността е ангажимент, който е поел при встъпването си в длъжност.

„Ако не кажа това, което заварвам, утре вие, уважаеми представители на медиите, ще ме питате по тези въпроси“, заяви Милошев.

Той подчерта, че целта му е да представи фактите, без да влиза в ролята на разследващ или правораздавателен орган.

„Ангажирах се лично аз в сферата на културата да има прозрачност, да споделям и да казвам нещата такива, каквито са. Смятам, че това е верният и честен път“, каза министърът.

Милошев съобщи, че на 11 май е издал заповед до всички второстепенни разпоредители и търговски дружества към Министерството на културата да предоставят финансова и друга информация, за да бъде направена цялостна оценка на състоянието им.

По думите му внимание е привлякъл отговорът от Националния дворец на културата. В него се посочва, че дружеството не е разпоредител с бюджетни средства, не получава държавно финансиране и самостоятелно поема финансовия риск от дейността си.

„Държавата не отговаря за задълженията на дружеството, тоест то самостоятелно поема финансовия риск от дейността си“, цитира Милошев част от получения отговор.

Министърът отбеляза, че НДК е търговско дружество със 100 процента държавна собственост, чийто принципал е Министерството на културата.

„Това дружество, което е сто процента държавна собственост, в него е апортиран целият сграден фонд на националния ни символ“, заяви той.

Според Милошев Националният дворец на културата управлява актив с национално значение и финансовото му състояние не може да бъде разглеждано като вътрешен фирмен въпрос.

„НДК не е обикновено търговско дружество. То управлява актив с национално значение, затова финансовото му състояние не може да се разглежда като вътрешен фирмен проблем, а като въпрос на защита на държавния и обществен интерес“, посочи министърът.

Той съобщи, че дружеството е натрупало счетоводна загуба в размер на 95 млн. лв.

По данни, представени от Милошев, Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100 процента държавно участие в капитала, като правата на държавата се упражняват от министъра на културата.

Министърът заяви, че проблемът в НДК не е временен, а структурен.

„НДК има не временен, а структурен финансов проблем, текуща загуба, натрупана през годините, и намаляваща капиталова база“, каза той.

По думите му натрупваните загуби водят до обезценяване на активите на дружеството.

„Колкото повече загуба се трупа, а този процес върви само във възходяща линия по отношение на трупането на загуби, толкова повече се обезценява самият сграден фонд, самият Национален дворец на културата“, заяви Милошев.

Той определи това като обстоятелство, което изисква внимание от страна на държавата и компетентните институции.

Милошев уточни и какви са възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството, което се състои от 5 члена, един от които е изпълнителен директор.

През последните години те се удвояват спрямо 2024 година, и се утрояват спрямо 2023 г., при положение, че дружеството има натрупана загуба от близо 49 милиона евро, каза министърът.

Той даде и по-точни данни: възнагражденията за 2023 година – близо 104 000 евро, за 2024 г- близо 158 000 евро, за 2025 г. – близо 305 000 евро. Възнаграждението на изпълнителния директор Андрияна Татарова е: за 2025 г. – близо 200 681 евро, т.е. месечно възнаграждение – близо 13 680 евро. Всички членове на Съвета получават и месечни ваучери за храна на стойност 102 евро, допълни още министърът.

 

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