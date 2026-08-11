ДСБ иска изслушване на МВР и ДАНС за взрива в „ЕМКО“

ДСБ ще поиска изслушване на вътрешния министър и председателя на ДАНС заради взривовете в обект на „ЕМКО“, настоявайки за информация какво са установили службите и какви версии разследват.

Партията поставя въпроса за възможна външна намеса, припомняйки предишни взривове в оръжейни обекти и разследването за предполагаема руска диверсионна дейност, свързано с отравянето на Емилиян Гебрев.

Взривовете в складове край село Белица са овладени, като според пожарната няма опасност за близките населени места; при инцидента беше задействана системата BG-ALERT.

Взривове в завода за боеприпаси в Белица, подозират палеж

"Демократи за силна България" (ДСБ) искат изслушване на вътрешния министър и Дъжавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) за взрива в "ЕМКО", съобщават от пресцентъра на партията.

В първия работен ден на Народното събрание ще внесем искане за изслушване на министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС във връзка с взрива в завода, пише в съобщението. Според политическата сила те дължат на парламента отговори за всички факти и обстоятелства около инцидента - какво е установено, какви версии се проверяват и какви действия са предприели службите.

Има защо да сме особено внимателни, допълниха от ДСБ.

Опит Емилиян Гебрев да бъде отровен е направен през 2015 г. заедно със сина му и директор на "ЕМКО", по този случай българските власти стигнаха до руски офицери от ГРУ, припомниха от партията. Преди и след това имаше взривове в обекти, свързани с българската оръжейна индустрия, включително "ЕМКО". Имаше и официално заявена от прокуратурата версия за руска диверсионна дейност, пише в съобщението.

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"И какво знаем днес за тези случаи? Много малко. Има ли последствия? Съвсем не. Сега отново имаме взрив в обект на "ЕМКО", пише още в информацията. При тези обстоятелства според ДСБ, е неприемливо службите просто да кажат, че няма данни за външна намеса.

Взривове в завода за боеприпаси в Белица, подозират палеж

Как са го установили, какви версии са проверили, какво са направили, за да изключат руско участие, питат от политическата сила. Според ДСБ тези въпроси трябва да получат отговор в българския парламент.

Не приемам и няма да приема оправданието, че тече следствено дело. Досъдебното производство не освобождава ДАНС и МВР от задължението да информират парламента за заплахите за националната сигурност и за действията, които предприемат, казва Атанас Атанасов, цитиран в съобщението.

Взривовете в част от складове на завода в село Белица станаха в понеделник. За тях съобщи пръв в профила си във фейсбук кметът на Трявна Денчо Минев. Задействана беше системата BG-ALERT за опасност.

Нощта е минала спокойно, няма опасност за близките населен места, каза тази сутрин пред журналисти главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. По думите му към момента може да се каже, че огнищата са овладяни.