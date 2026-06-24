България

ВАС глоби шефката на НДК за конфликт на интереси

Адрияна Татарова е санкционирана с 5000 лева за договор за наем на зала, подписан със собствения ѝ син.

24 юни 2026, 15:06
ВАС глоби шефката на НДК за конфликт на интереси
Източник: БГНЕС

В ърховният административен съд окончателно потвърди наложената на изпълнителния директор на НДК Адрияна Татарова глоба от 5000 лева заради конфликт на интереси. Нарушението се състои в това, че тя е сключила договор за наем на зала със свързано с нея лице – собствения ѝ син.

Според решението на магистратите на Татарова са отнети още 476 лева от дневното ѝ възнаграждение за 28 май 2024 г. - деня, в който е подписан проблемият контракт. Шефът на НДК е осъдена да заплати и разноски по делото в размер на 102 евро. 

Според съда за наличието на конфликт на интереси не е нужно доказване на реална вреда или облага, а е достатъчно установяването на формално нарушение - самият факт, че длъжностно лице е сключило договор в частен интерес.

Шефът на НДК отговори на обвиненията: Не съм получавала по 14 000 евро на месец

Припомняме, че в началото на месеца министърът на културата Евтим Милошев изнесе данни за финансовото състояние на НДК и заплатите, които получава Съветът на директорите на дружеството, което го управлява. Милошев посочи, че дружеството е на загуба от близо 49 млн. евро и спрямо 2024 г., сумата за 2025-а се е увеличила с 502%.

Евтим Милошев: Изпълнителният директор на НДК е получавала заплата от близо 13 680 евро

Министърът уточни и какви са възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството  – петима членове, един от които е изпълнителен директор. През последните години те се удвояват спрямо 2024 година, и се утрояват спрямо 2023 г. Той даде и по-точни данни: възнагражденията за 2023 година възлизат на близо 104 000 евро, за 2024 г. - близо 158 000 евро, за 2025 г. – близо 305 000 евро. Заплатата на изпълнителния директор за 2025 г. е близо 200 681 евро, което означава, че месечното ѝ възнаграждение е в размер на около 13 680 евро. Всички членове на Съвета получават и месечни ваучери за храна на стойност 102 евро, допълни още министърът.

Бившето ръководство на НДК го тласкало към фалит

"В момента средното ми месечно възнаграждение достига около 9773 евро нето. Важно е да се уточни, че това не е фиксирана сума - тя варира на тримесечие според постигнатите показатели. Категорично не съм получавала 14 000 евро месечно", заяви Татрова дни по-късно в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Татарова изтъкна, че нито тя, нито Съветът на директорите на НДК са си определяли сами възнаграждението. "В момента тече одит при нас. Дори съм изненадана, че се забави, защото разполагаме с всички документи, доказващи, че сме спазили закона", изтъкна тя. 

Тя уточни, че Националният дворец на културата е търговско дружество, а не бюджетна организация.

Източник: NOVA    
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