Само след 1 година: Почина съпругата на капитан Марин Маринов, който бе убит в Газа

П очина Яна Костова, съпругата на Капитан далечно плаване Марин Маринов, който загина трагично през март 2025 година.

Новината за трагичната кончина съобщи дъщерята на Яна, която написа кратко:

"Мама вече е при тати".

"Сбогом, Яна. Отнеси нашата обич при Капитана. Помним и няма да забравим!", написа нейна близка.

Припомняме, че капитан Маринов загина трагично на 52-годишна възраст на 19 март 2025 г. при въздушен удар по време на хуманитарна мисия на ООН в Ивицата Газа. Погребан е с почести в родния си.

Сърцето на съпругата му Яна спря да бие само 15 месеца след смъртта му.