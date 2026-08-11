Откриха изчезналия в Ню Йорк митрополит Йосиф: Блъснат е от кола в Манхатън

83-годишният митрополит Йосиф е открит в болница в Манхатън, два дни след като NYPD го обяви за изчезнал. Оказало се, че е бил приет след пътнотранспортно произшествие.

Връзката между изчезването и катастрофата е установена от местна медия – журналист разпознал митрополита на снимка от евакуацията и сигнализирал полицията.

Погрешно изписаната му фамилия при приемането е забавила идентифицирането, а духовникът остава под лекарско наблюдение. Подробности за състоянието му не са оповестени.

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Митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф бе открит в болница в Манхатън, два дни след като бе обявен за изчезнал от полицията в Ню Йорк (NYPD), предава orthochristian.

83-годишният духовен водач, който ръководи епархията от 1986 г., е бил хоспитализиран след пътнотранспортно произшествие.

Митрополитът изчезва в петък сутринта, като за последно бе видян в района на Уест 42-ра улица и 9-то авеню. По-малко от половин час по-късно екип на Спешна помощ е транспортирал блъснат от автомобил пешеходец от Уест 47-ма улица и 10-то авеню към близко лечебно заведение, но първоначално полицията не е свързала двата случая.

Връзката между изчезването и инцидента е направена благодарение на местното издание W42ST. Редактор от медията е разпознал духовното лице на снимка, изпратена от читателка, заснела евакуацията на пострадалия с линейка. Журналистите незабавно са подали сигнала към NYPD.

Полицията успява да го проследи до болницата, а детектив по случая поясни, че несъответствие в изписването на фамилното име на митрополита при приемането му е попречило на разследващите да го идентифицират по-рано.

В продължение на около 24 часа епархийската администрация не е разполагала с информация за местонахождението и състоянието му. Причината е, че при постъпването си в болницата митрополит Йосиф бил регистриран с бащиното си име вместо с фамилията си. Това е попречило на многократните опити да бъде открит чрез официалните му имена, съобщиха от Канцеларията на Българската източноправославна епархия в САЩ, Канада и Австралия.

Със съдействието на полицията в Ню Йорк местонахождението му е установено и връзката с него е възстановена.

Според информацията на епархията митрополит Йосиф се е разминал без сериозни травми. При инцидента той е получил счупване на малкия пръст на левия крак. Наложила се е хирургична интервенция, която е преминала успешно.

Към момента състоянието на митрополита е стабилно и възстановяването му протича добре. Очаква се той да бъде изписан от болницата в близко време.

Епархийското ръководство поддържа постоянна връзка с митрополит Йосиф и благодари на духовници и миряни за молитвите и загрижеността за здравето му.

От епархията призовават молитвите за неговото здраве и пълно възстановяване да продължат.