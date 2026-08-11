Свят

Откриха изчезналия в Ню Йорк митрополит Йосиф: Блъснат е от кола в Манхатън

83-годишният духовник е бил хоспитализиран след пътнотранспортно произшествие

Обновена преди 18 часа / 11 август 2026, 14:36
Откриха изчезналия в Ню Йорк митрополит Йосиф: Блъснат е от кола в Манхатън
Източник: БГНЕС
  • 83-годишният митрополит Йосиф е открит в болница в Манхатън, два дни след като NYPD го обяви за изчезнал. Оказало се, че е бил приет след пътнотранспортно произшествие.
  • Връзката между изчезването и катастрофата е установена от местна медия – журналист разпознал митрополита на снимка от евакуацията и сигнализирал полицията.
  • Погрешно изписаната му фамилия при приемането е забавила идентифицирането, а духовникът остава под лекарско наблюдение. Подробности за състоянието му не са оповестени.

Парализираният Йоско ходел из София

Митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф бе открит в болница в Манхатън, два дни след като бе обявен за изчезнал от полицията в Ню Йорк (NYPD), предава orthochristian.

83-годишният духовен водач, който ръководи епархията от 1986 г., е бил хоспитализиран след пътнотранспортно произшествие.

Митрополитът изчезва в петък сутринта, като за последно бе видян в района на Уест 42-ра улица и 9-то авеню. По-малко от половин час по-късно екип на Спешна помощ е транспортирал блъснат от автомобил пешеходец от Уест 47-ма улица и 10-то авеню към близко лечебно заведение, но първоначално полицията не е свързала двата случая.

Връзката между изчезването и инцидента е направена благодарение на местното издание W42ST. Редактор от медията е разпознал духовното лице на снимка, изпратена от читателка, заснела евакуацията на пострадалия с линейка. Журналистите незабавно са подали сигнала към NYPD.

Полицията успява да го проследи до болницата, а детектив по случая поясни, че несъответствие в изписването на фамилното име на митрополита при приемането му е попречило на разследващите да го идентифицират по-рано. 

В продължение на около 24 часа епархийската администрация не е разполагала с информация за местонахождението и състоянието му. Причината е, че при постъпването си в болницата митрополит Йосиф бил регистриран с бащиното си име вместо с фамилията си. Това е попречило на многократните опити да бъде открит чрез официалните му имена, съобщиха от Канцеларията на Българската източноправославна епархия в САЩ, Канада и Австралия.

Със съдействието на полицията в Ню Йорк местонахождението му е установено и връзката с него е възстановена.

Според информацията на епархията митрополит Йосиф се е разминал без сериозни травми. При инцидента той е получил счупване на малкия пръст на левия крак. Наложила се е хирургична интервенция, която е преминала успешно.

Към момента състоянието на митрополита е стабилно и възстановяването му протича добре. Очаква се той да бъде изписан от болницата в близко време.

Епархийското ръководство поддържа постоянна връзка с митрополит Йосиф и благодари на духовници и миряни за молитвите и загрижеността за здравето му.

От епархията призовават молитвите за неговото здраве и пълно възстановяване да продължат.

Източник: Агенция "Фокус"    
Митрополит Йосиф Ню Йорк Изчезнал Пътнотранспортно произшествие Хоспитализиран NYPD Манхатън Инцидент Духовен водач САЩ
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Пуснаха двамата задържани за побоя в Пловдив

Пуснаха двамата задържани за побоя в Пловдив

Майка на момче от групата зад нападенията в Пловдив: Животът ми стана адски тормоз, това е секта

Майка на момче от групата зад нападенията в Пловдив: Животът ми стана адски тормоз, това е секта

Загинал и тежко ранен - падна незаконен делтапланер край Несебър

Загинал и тежко ранен - падна незаконен делтапланер край Несебър

Карате стара кола? ЕС въвежда нови правила

Карате стара кола? ЕС въвежда нови правила

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Войната в Близкия изток тласка все повече германци към замяна на ДВГ с EV

Войната в Близкия изток тласка все повече германци към замяна на ДВГ с EV

carmarket.bg
Демерджиев обеща
Ексклузивно

Демерджиев обеща "брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия"

Преди 1 ден
Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции
Ексклузивно

Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции

Преди 1 ден
Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична
Ексклузивно

Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична

Преди 1 ден
Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита
Ексклузивно

Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съкращават над 160 щата в две министерства

Съкращават над 160 щата в две министерства

България Преди 36 минути

Най-съществено е намалението в системата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация

Рекорден срив във Франция: Жега и медузи блокираха ядрените централи

Рекорден срив във Франция: Жега и медузи блокираха ядрените централи

Свят Преди 1 час

Над 20% от капацитета на френските АЕЦ е неизползваем заради сушата и жегите. В най-голямата централа в Западна Европа „Гравлин“ блоковете бяха спрени, след като рояци от медузи запушиха охладителните помпи за реакторите

Задействаха BG-ALERT за пожар край Камен връх

Задействаха BG-ALERT за пожар край Камен връх

България Преди 1 час

Заради задимяването временно е ограничено движението по пътя между селата Леярово и Стефан Караджово

Водолази извадиха тяло от язовир „Огоста“

Водолази извадиха тяло от язовир „Огоста“

България Преди 1 час

То е откарано за аутопсия в болница, за да бъде установено какво се е случило

<p>Отвориха първия &bdquo;Музей на глупостите&ldquo; и балканския абсурд</p>

Отвориха първия „Музей на глупостите“ и балканския абсурд в Любляна

Свят Преди 1 час

Ракията, самоиронията и прочутото „Йебига“ са сред основните теми на необичайната експозиция

По „Младежка заетост+“ младите хора могат да бъдат включени в платен стаж, обучение по време на работа или субсидирана заетост за период от шест месеца.

Как да започнете първа работа: Над 3100 места вече са разкрити за младежи

Парите ни Преди 1 час

Още близо 1500 позиции са в процес на одобрение, а проектът предвижда подкрепа за най-малко 8520 млади хора

Министерският съвет прие управленската програма на правителството

Министерският съвет прие управленската програма на правителството

България Преди 2 часа

Народното събрание вече работи по законодателната програма

Пълното слънчево затъмнение отваря нови врати: Вижте дали вашата рождена дата е сред късметлийските

Пълното слънчево затъмнение отваря нови врати: Вижте дали вашата рождена дата е сред късметлийските

Любопитно Преди 2 часа

Вижте дали сте сред късметлиите, кои зодии трябва да внимават и кои часове от вечерта крият астрологичен капан

Румъния спира АЕЦ „Черна вода“

Румъния спира АЕЦ „Черна вода“

Свят Преди 2 часа

Процесът ще започне в четвъртък сутринта в 7:00 часа

<p>Дръжте се здраво! (Или всъщност няма нужда): НАСА успокои, че няма да политаме в 17:33 ч.</p>

НАСА опроверга конспирациите: Гравитацията на Земята няма да изчезне днес

Любопитно Преди 2 часа

Конспиративните твърдения за глобален катаклизъм и „7 секунди без гравитация“ се разпространяват в социалните мрежи от месеци

Стоян Колев отива на съд за агресивно шофиране и употреба на кокаин

Стоян Колев отива на съд за агресивно шофиране и употреба на кокаин

България Преди 2 часа

Инфлуенсърът е обвинен и за непристойно поведение в Съдебната палата в Пазарджик

Арестуваха мъж, предизвикал пожар в Пазарджишко

Арестуваха мъж, предизвикал пожар в Пазарджишко

България Преди 2 часа

Огънят е бил потушен, но пламъците са унищожили камион, стопански навес с около 100 бали сено и пет куб. м дървен материал

Шофьор на тир с положителни проби за два вида наркотици помете мантинела и продължи по АМ "Тракия"

Шофьор на тир с положителни проби за два вида наркотици помете мантинела и продължи по АМ "Тракия"

България Преди 3 часа

По информация на полицията мъжът е криминално проявен и осъждан

14-годишен опита да избяга от полицията, заби се челно в патрулка

14-годишен опита да избяга от полицията, заби се челно в патрулка

България Преди 3 часа

На негов родител е съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата

Снимката е илюстративна

Безпрецедентен сблъсък: Сурогатна майка отказа аборт и предизвика съдебна буря

Свят Преди 3 часа

Биологичните родители съдят жената заради сърдечен дефект на плода, но тя избяга в друг щат, за да спаси живота на бебето

САЩ и Иран удължават 60-дневното примирие

САЩ и Иран удължават 60-дневното примирие

Свят Преди 3 часа

Вашингтон и Техеран дадоха съгласие да удължат 60-дневното споразумение, изтичащо на 17 август. Преговорите бяха блокирани заради разногласия около Ормузкия проток и последвалите взаимни военни удари в Близкия изток

Всичко от днес

От мрежата

Колко силна е захапката на Кане Корсо?

dogsandcats.bg

10 уравновесени породи кучета, които обичат спокойствието и рутината

dogsandcats.bg
1

Да помогнем на доброволците от Велингад

sinoptik.bg
1

Слънчево, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Рапърът V:rgo катастрофира, зад волана е била любимата му

Edna.bg

Европа ще наблюдава първото си пълно слънчево затъмнение от 2006 г.

Edna.bg

Съобщението на Роналдо към съкрушения Меси, което впечатли футболния свят

Gong.bg

Меси просълзи мрежата с обръщение към покойния си баща: Съмнявам се, че ще продължа да играя още дълго!

Gong.bg

Майката на задържан за побоя над непалци: Многократно съм подавала сигнали в полицията, но нямаше реакция (ВИДЕО)

Nova.bg

Падналият мотоделтапланер - любителски сглобен, ръждясал, нерегистриран и с пилот без лиценз

Nova.bg