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Необичайното модно правило на принцеса Даяна, което Меган Маркъл копира 30 години по-късно

През 2019 г. Меган заложи на смела комбинация от цветове, популяризирана от нейната покойна свекърва през 80-те години

11 август 2026, 14:28
Необичайното модно правило на принцеса Даяна, което Меган Маркъл копира 30 години по-късно
Принцеса Даяна в Хонконг през 1989 г.   
Източник: Getty Images/Premium/Vesti.bg

О свен че заимства бижута и наследствени ценности, принадлежали някога на принцеса Даяна, Меган Маркъл понякога взема и стилови идеи от покойната си свекърва. По време на първата си бременност Меган повтори една необичайна цветова комбинация, която Даяна популяризира още през 80-те години.

Когато става въпрос за мода, някои цветове си подхождат перфектно, докато ярките нюанси или прекалено шарените десени рискуват да изглеждат натрапчиво или натоварващо за окото. На 14 януари 2019 г. Меган посети „Хамилтън Скуеър“ в Бъркънхед, облечена в смела цветова комбинация, която не се вижда често: червено и лилаво.

Херцогинята на Съсекс бе заснета с ярколилава рокля, описваща бременното ѝ коремче, под впечатляващо червено палто с дълъг ръкав. Това съчетание противоречеше на традиционните модни правила, тъй като цветове, които се намират близо един до друг в цветното колело и имат сходни подтонове (като червено и лилаво), по-скоро се сблъскват, отколкото създават визуална хармония.

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Визията на Меган бе далеч от приглушените цветове, които обикновено носят висшите членове на кралското семейство. Въпреки че лилавото и червеното са еднакво ярки цветове, Меган ги съчета майсторски с чифт съответстващи червени обувки на ток и кафява чанта, за да тушира смелия ансамбъл.

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Тази цветова комбинация бе одобрена от принцеса Даяна три десетилетия по-рано по време на нейна визита в Хонконг. Покойната принцеса на Уелс пристигна на 7 ноември 1989 г., облечена в червено-лилав костюм, създаден от Катрин Уокър.

Визията на кралската особа бе типична за 80-те години – с вталено късо сако с подплънки на раменете и пола тип „молив“ с висока талия и акцентен колан. Даяна завърши тоалета с подходяща лилава шапка с широка периферия, обвита с червена сатенирана лента.

Меган Маркъл - бляскава и сама на червения килим
6 снимки
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл

Лора Сътклиф, редактор за мода и красота в списание HELLO!, споделя: „Червеното и лилавото са нюанси, които могат да се считат за сблъскващи се заради силните им подтонове. В същото време обаче носенето им заедно е намигване към тренда colourblocking (съчетаване на контрастни блокове от ярки цветове), който никога не излиза от мода. Меган може би се опитва да подражава на свекърва си с осъвременена версия на тази забележителна визия от 80-те“.

Смелият подход на Даяна към стила

Даяна бе известна със своя дързък и експериментален стил, който често заобикаляше традиционните правила на кралското семейство. Тя редовно бе заснемана да се разхожда по спортен клин за колоездене и прекрачваше границите с по-къси рокли и по-дълбоки деколтета.

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30 снимки
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън

Един от любимите дизайнери на Даяна, Жак Азагури, споделя ексклузивно пред HELLO! как нейният смел подход към модата понякога е водил до спорове. Припомняйки си леденосинята рокля, която тя носи на гала представлението на „Лебедово езеро“ през 1997 г., Жак разказва: „Вземете синята рокля. Тя искаше да бъде още по-къса от това, а ние [Жак и Пол Бъръл, икономът на Даяна] казахме: 'Виж, няма много плат отгоре, няма много и отдолу – накрая няма да остане нищо по средата!'“.

„Цветно“ – думата, която вбеси Кейт Мидълтън и смрази отношенията ѝ с Меган през 2018 г.

„Слагах върху нея възможно най-малко плат – тя изглеждаше страхотно“, продължава дизайнерът.

„Мисля, че тя все още влияе на модата – ако излезе днес с тези рокли, пак ще бъде модерна. Дрехите ѝ бяха вечни“, допълва той.

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