Необичайното модно правило на принцеса Даяна, което Меган Маркъл копира 30 години по-късно

О свен че заимства бижута и наследствени ценности, принадлежали някога на принцеса Даяна, Меган Маркъл понякога взема и стилови идеи от покойната си свекърва. По време на първата си бременност Меган повтори една необичайна цветова комбинация, която Даяна популяризира още през 80-те години.

Когато става въпрос за мода, някои цветове си подхождат перфектно, докато ярките нюанси или прекалено шарените десени рискуват да изглеждат натрапчиво или натоварващо за окото. На 14 януари 2019 г. Меган посети „Хамилтън Скуеър“ в Бъркънхед, облечена в смела цветова комбинация, която не се вижда често: червено и лилаво.

Princess Diana's unusual 80s rule Meghan Markle copied - 30 years later 👀 https://t.co/vtR6GYJjmt — HELLO! (@hellomag) August 10, 2026

Херцогинята на Съсекс бе заснета с ярколилава рокля, описваща бременното ѝ коремче, под впечатляващо червено палто с дълъг ръкав. Това съчетание противоречеше на традиционните модни правила, тъй като цветове, които се намират близо един до друг в цветното колело и имат сходни подтонове (като червено и лилаво), по-скоро се сблъскват, отколкото създават визуална хармония.

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Визията на Меган бе далеч от приглушените цветове, които обикновено носят висшите членове на кралското семейство. Въпреки че лилавото и червеното са еднакво ярки цветове, Меган ги съчета майсторски с чифт съответстващи червени обувки на ток и кафява чанта, за да тушира смелия ансамбъл.

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Тази цветова комбинация бе одобрена от принцеса Даяна три десетилетия по-рано по време на нейна визита в Хонконг. Покойната принцеса на Уелс пристигна на 7 ноември 1989 г., облечена в червено-лилав костюм, създаден от Катрин Уокър.

Meghan Markle sizzles in red-hot dress for surprise appearance at Children’s Hospital LA Gala https://t.co/ySp6tq3xSM pic.twitter.com/j5qSKh4CMG — Page Six (@PageSix) October 6, 2024

Визията на кралската особа бе типична за 80-те години – с вталено късо сако с подплънки на раменете и пола тип „молив“ с висока талия и акцентен колан. Даяна завърши тоалета с подходяща лилава шапка с широка периферия, обвита с червена сатенирана лента.

Лора Сътклиф, редактор за мода и красота в списание HELLO! , споделя: „Червеното и лилавото са нюанси, които могат да се считат за сблъскващи се заради силните им подтонове. В същото време обаче носенето им заедно е намигване към тренда colourblocking (съчетаване на контрастни блокове от ярки цветове), който никога не излиза от мода. Меган може би се опитва да подражава на свекърва си с осъвременена версия на тази забележителна визия от 80-те“.

'The picture Meghan Markle took possible inspiration from her late mother-in-law, Diana, Princess of Wales in an image taken almost twenty-nine years ago to the day' https://t.co/pf5sjQBTYB 🔗 pic.twitter.com/TX9Q6ocBwY — Daily Mail (@DailyMail) August 7, 2026

Смелият подход на Даяна към стила

Даяна бе известна със своя дързък и експериментален стил, който често заобикаляше традиционните правила на кралското семейство. Тя редовно бе заснемана да се разхожда по спортен клин за колоездене и прекрачваше границите с по-къси рокли и по-дълбоки деколтета.

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Един от любимите дизайнери на Даяна, Жак Азагури, споделя ексклузивно пред HELLO! как нейният смел подход към модата понякога е водил до спорове. Припомняйки си леденосинята рокля, която тя носи на гала представлението на „Лебедово езеро“ през 1997 г., Жак разказва: „Вземете синята рокля. Тя искаше да бъде още по-къса от това, а ние [Жак и Пол Бъръл, икономът на Даяна] казахме: 'Виж, няма много плат отгоре, няма много и отдолу – накрая няма да остане нищо по средата!'“.

„Цветно“ – думата, която вбеси Кейт Мидълтън и смрази отношенията ѝ с Меган през 2018 г.

„Слагах върху нея възможно най-малко плат – тя изглеждаше страхотно“, продължава дизайнерът.

„Мисля, че тя все още влияе на модата – ако излезе днес с тези рокли, пак ще бъде модерна. Дрехите ѝ бяха вечни“, допълва той.