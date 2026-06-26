„Отмъщението е сигурно“: Пуснаха Стоян Колев под домашен арест, а той отправи заплахи

С лед като беше пуснат под домашен арест, инфлуенсърът Стоян Колев публикува няколко видеа в социалната мрежа TikTok, в едно от които отправя заплашителни послания.
„Отмъщението е сигурно, искам да го знаете. Инкед, как си, напускай държавата“, заявява Колев в един от клиповете. Видеото е публикувано преди около 18 часа, а на кадрите се вижда как той се разхожда по улица, държейки пачка с пари.
@produktovopozicionirane #stoyankolev веднага след ареста предупреждава #INKED ♬ оригинален звук - .4леко Зелен
Публикациите му се появиха часове след като Окръжният съд в Пазарджик постанови той да бъде освободен под домашен арест. Магистратите мотивираха решението си с липсата на опасност 39-годишният мъж да се укрие.
Преди разглеждането на жалбата му срещу наложената мярка за неотклонение пред сградата на съда се събраха негови привърженици, които скандираха в подкрепа на освобождаването му.
Стоян Колев остава в ареста: Ще ви потроша в затвора
Припомняме, че преди седмица Районната прокуратура в Пазарджик привлече Стоян Колев като обвиняем за това, че на 16 юни на автомагистрала „Тракия“, в посока от София към Бургас, при управление на автомобил е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Според обвинението той е шофирал агресивно и е показвал пневматична пушка през люка на автомобила.
Срещу Колев е повдигнато и второ обвинение, за управление на моторно превозно средство, собственост на дружество, след употреба на кокаин, установена с техническо средство.
- Кой е Стоян Колев?
Стоян Колев е български създател на съдържание, активен основно в TikTok и Instagram. Той става популярен с провокативни видеа, излъчвания на живо, конфликти с други интернет личности и демонстративно поведение, което му носи голяма аудитория, но и чести обществени скандали.
През 2026 г. името му доби широка известност най-вече заради няколко полицейски случая:
- През май беше задържан в Бургас след полицейска операция, след сигнали, свързани с негови публични призиви и поведение в социалните мрежи. Част от действията на полицията бяха излъчвани на живо от самия него.
- През юни беше задържан отново след проверка на автомагистрала „Тракия“.
Самият той се представя като инфлуенсър и поддържа профили в социалните мрежи, където публикува видеа, стриймове и коментари.