България

„Отмъщението е сигурно“: Пуснаха Стоян Колев под домашен арест, а той отправи заплахи

Срещу него са повдигнати обвинения за хулиганство на АМ „Тракия“ и шофиране след употреба на кокаин.

Обновена преди 19 минути / 26 юни 2026, 15:19
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С лед като беше пуснат под домашен арест, инфлуенсърът Стоян Колев публикува няколко видеа в социалната мрежа TikTok, в едно от които отправя заплашителни послания.

„Отмъщението е сигурно, искам да го знаете. Инкед, как си, напускай държавата“, заявява Колев в един от клиповете. Видеото е публикувано преди около 18 часа, а на кадрите се вижда как той се разхожда по улица, държейки пачка с пари.

@produktovopozicionirane #stoyankolev веднага след ареста предупреждава #INKED ♬ оригинален звук - .4леко Зелен

Публикациите му се появиха часове след като Окръжният съд в Пазарджик постанови той да бъде освободен под домашен арест. Магистратите мотивираха решението си с липсата на опасност 39-годишният мъж да се укрие.

Преди разглеждането на жалбата му срещу наложената мярка за неотклонение пред сградата на съда се събраха негови привърженици, които скандираха в подкрепа на освобождаването му.

Стоян Колев остава в ареста: Ще ви потроша в затвора

Припомняме, че преди седмица Районната прокуратура в Пазарджик привлече Стоян Колев като обвиняем за това, че на 16 юни на автомагистрала „Тракия“, в посока от София към Бургас, при управление на автомобил е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Според обвинението той е шофирал агресивно и е показвал пневматична пушка през люка на автомобила.

Срещу Колев е повдигнато и второ обвинение, за управление на моторно превозно средство, собственост на дружество, след употреба на кокаин, установена с техническо средство.

  • Кой е Стоян Колев?

Стоян Колев е български създател на съдържание, активен основно в TikTok и Instagram. Той става популярен с провокативни видеа, излъчвания на живо, конфликти с други интернет личности и демонстративно поведение, което му носи голяма аудитория, но и чести обществени скандали.

През 2026 г. името му доби широка известност най-вече заради няколко полицейски случая:

  • През май беше задържан в Бургас след полицейска операция, след сигнали, свързани с негови публични призиви и поведение в социалните мрежи. Част от действията на полицията бяха излъчвани на живо от самия него.
  • През юни беше задържан отново след проверка на автомагистрала „Тракия“. 

Самият той се представя като инфлуенсър и поддържа профили в социалните мрежи, където публикува видеа, стриймове и коментари.

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